Uma Eleição e Quatro Riscos

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A anistia ampla e irrestrita da tentativa de golpe de Estado é um projeto da Família Bolsonaro. Não é de interesse do Brasil. Não vai pacificar o país

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Os eleitores que deram vantagem a Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições e aqueles que pretendem transferir o voto para ele no segundo, precisam ter consciência de que uma das implicações de sua eventual vitória para a Presidência da República é o perdão e a libertação do pai, Jair Bolsonaro, e de todos aqueles que conspiraram e participaram dos eventos que culminaram com a tentativa de Golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023.

O país, assim, anistiará os golpistas, esquecendo os violentos atos que culminaram na invasão e danos ao patrimônio público nas três casas que abrigam os poderes de República. As intenções golpistas não estão apenas registradas nos autos dos processos abertos pela Justiça ou nos arquivos da imprensa nacional e internacional.

Os fatos que antecederam o 8 de janeiro foram relatados pelo Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, Ministro da Aeronáutica no final do governo de Jair Bolsonaro no livro “Eu disse não- Uma trincheira antigolpista” (Ed. Autêntica, 2026). A anistia ampla e irrestrita da tentativa de golpe de Estado é um projeto da Família Bolsonaro. Não é de interesse do Brasil. Não vai pacificar o país. Vai aumentar a tensão e a polarização política na sociedade e entre as instituições da república.

Alguém tem dúvida de que Jair Bolsonaro será a eminência parda de um governo de seu filho? E de que um projeto de vingança contra inimigos políticos e instituições, especialmente alguns membros do STF será colocado em curso? As pessoas avaliaram ou percebem como a sociedade e as instituições da república irão resistir a esse avanço movido pelo ódio e pelo desejo implacável de vingança? Quantas crises políticas e institucionais podem ser deflagradas?

Em uma segunda dimensão, as evidentes conexões de Flávio Bolsonaro com as milicias do Rio de Janeiro foram reveladas em editorial do Estadão, jornal conservador e de grande credibilidade junto à opinião pública (Flávio e a sombra dos milicianos, Estadão 23/09/2026). O jornal denuncia as relações de Flávio Bolsonaro com o miliciano Robson Calixto vulgo “Peixe” que, em fevereiro deste, ano foi condenado pelo STF a nove anos de prisão, em regime fechado, por ter participado do assassinato da vereadora Marielle Franco, um crime que chocou o país. O Editorial adverte do risco da ascensão das milícias à Presidência da República. Difícil acreditar, portanto, que Flávio Bolsonaro, com um passado de simpatia e de apoio a milicianos, possa conceber e executar política de segurança pública que objetive combater o crime organizado.

O terceiro risco é a soberania do país. A família Bolsonaro tem atuado no sentido de um alinhamento político-ideológico com o Governo Trump, de extrema direita, que busca atender, por meios agressivos, os interesses geoeconômicos e geopolíticos dos EUA. O Governo Trump destruiu os fundamentos multilaterais que foram erguidos após a II Grande Guerra, essenciais para a manutenção da paz mundial. As atitudes de Eduardo Bolsonaro, porta voz da família, que está refugiado nos EUA, são uma manifestação explicita do que nos espera na política externa brasileira que sempre primou pelo multilateralismo e pela autodeterminação dos povos. A soberania brasileira como a de qualquer outro país, é inegociável. Convém recordar o que aconteceu na Venezuela, Equador e Colômbia durante o Governo Trump e de como a doutrina em vigor quer, explicitamente, transformar a América Latina em quintal estratégico dos EUA.

Finalmente, se o Bolsonarismo, autoritário nas suas origens e na sua essência, for vencedor, além de deter o Poder Executivo, terá maioria no Senado e no STF, e uma expressiva bancada na Câmara Federal, comprometendo o equilíbrio entre os poderes e colocando, portanto, em risco a democracia.

Não merecem apoio, pelo voto, dos brasileiros e brasileiras aqueles que atentaram contra a democracia, que negociam com milicianos, que pretendem comprometer nossa soberania política, e, sobretudo, que têm um projeto autoritário de poder.

Jorge Jatobá, Doutor em Economia, Professor Titular da UFPE, Ex-Secretário Nacional de Política de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho (1995-1998), Ex-Secretário da Fazenda de Pernambuco (1999-2003).