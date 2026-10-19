A presença viva de Antônio Carlos Figueira
Mesmo nas adversidades, Antônio Carlos ampliou estruturas físicas, modernizou a gestão com ousadia, fortaleceu a comunidade acadêmica
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Inaugurar o busto de Antônio Carlos Figueira é um ato de reverência e de eterna gratidão. Por meio desta homenagem solene, expressamos a forma como o IMIP olha para a sua própria história e honra quem ajudou a construí-la. Ao contemplar a dimensão que o IMIP alcançou, com uma escala monumental de atendimento integral, a ampliação contínua de leitos, a complexidade dos serviços e a vanguarda na pesquisa, ensino e inovação, enxergamos a capacidade realizadora de Antônio Carlos.
Com percepção aguçada e determinação incansável, ele expandiu o IMIP como um complexo de cidadania. Um lugar onde a gestão, a qualificação profissional e a excelência científica convergem, diariamente, com o compromisso de servir àqueles que mais precisam. Antônio Carlos demonstrou, na prática, que o povo pernambucano e o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) têm direito inalienável ao que há de mais avançado nas ciências da saúde, sem jamais abrir mão dos princípios humanistas que fundamentam a nossa vocação.
Ele deu ritmo e alcance ao projeto pioneiro de seu pai, nosso saudoso Professor Fernando Figueira, ao conduzir com firmeza a travessia do IMIP para o novo milênio. Liderou a informatização institucional e inseriu a instituição, de forma pioneira, na era digital, expandindo a alta complexidade para todas as faixas etárias.
Ao mesmo tempo em que projetava o complexo hospitalar para as fronteiras do planejamento estratégico, da valorização dos trabalhadores e da inovação, fez da integridade, da ética e da sustentabilidade os pilares inegociáveis de sua governança. Com essa postura, fortaleceu decisivamente o SUS e consolidou a relevância do polo médico de Pernambuco, o segundo maior do Brasil e o primeiro das regiões Norte e Nordeste.
Mesmo nas adversidades, Antônio Carlos ampliou estruturas físicas, modernizou a gestão com ousadia, fortaleceu a comunidade acadêmica e consolidou a projeção desta instituição como um dos maiores centros hospitalares filantrópicos do país, mantendo o atendimento 100% voltado ao SUS. Mas o seu maior triunfo foi não permitir que a modernização distanciasse o IMIP de sua essência solidária.
Para nós, que tivemos o privilégio de caminhar ao seu lado, Antônio Carlos foi o líder que ensinava pelo exemplo. Tive a honra de trabalhar lado a lado com ele em diferentes etapas de sua trajetória, testemunhando de perto sua capacidade única de articulação, a firmeza nas decisões e um senso de dever inabalável. Mais do que um gestor extraordinário, encontrei nele um amigo leal, um mestre generoso e um parceiro de lutas diárias pelo fortalecimento da saúde pública.
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Antônio Carlos valorizava cada trabalhador, escutava com atenção genuína e carregava no peito o orgulho indisfarçável do sentimento "imipiano". Seu legado de vida e dedicação permanecerá materializado nesse busto e na memória das futuras gerações da saúde pública do Brasil.
Tereza Campos é superintendente-geral do IMIP