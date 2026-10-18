Seja feita a vontade do povo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Estado de São Paulo agrega mais votos do que a soma de quase todos os Estados do Norte. O povo é soberano..........................

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Há muito tempo, quando eu era um jovem repórter e trabalhava para uma revista semanal que hoje já não existe, fiz parte de uma equipe de jornalistas que produziu uma Edição Especial dessa mesma revista, cujo título foi exatamente "UM PAÍS CHAMADO SÃO PAULO". Aconteceu numa época em que o Rio de Janeiro ainda era uma cidade alegre, considerada, eu não sei se com razão, como "a capital cultural do País". Era no Rio que aconteciam os shows das grandes estrelas internacionais, era a cidade onde as escolas de samba reinavam absolutas e traziam para o carnaval turistas de todos os continentes; era lá onde estavam a Academia Brasileira de Letras e a sede da TV Globo, se bem que os grandes clientes da emissora já estivessem mesmo em São Paulo. Que não parava de crescer. O Rio de Janeiro daqueles anos dourados já não existe mais. A cidade foi "loteada" entre as grandes facções que dominam o "crime organizado", os morros onde habitavam os "sambistas de origem" hoje pertencem às milícias, ninguém sai de casa tranquilo após o pôr-do-sol; os violões boêmios foram silenciados... Ao mesmo tempo, uma horda de políticos desonestos assumiu o controle do Estado de tal forma que quase todos os governadores cariocas dos últimos anos acabaram na cadeia ou processados pelos mais diversos times de crimes que a lei prevê.

Enquanto isso, economicamente, São Paulo continuou crescendo. Teve políticos sob suspeitas de corrupção, a exemplo de Paulo Maluf - mas teve igualmente nomes que estão arquivados na memória dos brasileiros, como Fernando Henrique Cardoso, Mario Covas e Ulisses Guimarães, para citar apenas aqueles que são nacionalmente mais conhecidos. Fernando Henrique, Ulisses e Mário Covas foram políticos de oposição, que combateram sem medo o regime militar, assim como o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical que terminou três vezes presidente da República, além de ter eleito, com seu prestígio, a candidata Dilma Roussef.

Portanto, havia em São Paulo, há não muito tempo, uma diversidade política que bem representava um regime dito democrático, onde estavam políticos de direita, mas havia nomes respeitáveis no centro e na esquerda. Não custa lembrar que a imprensa paulista sempre se alinhou muito mais com os conservadores do que com as siglas mais à esquerda, e que apoiou desde as primeiras horas o Golpe Miliar de 1964, até quando teve de provar do veneno que ela mesma produziu: censura, prisão de jornalistas, a morte de Vladimir Herzog, atos de terrorismo, deportações, etc. E isso durou até a redemocratização.

Pois bem, apesar de tudo isso, São Paulo, sob todos os aspectos, não parou de crescer. O Estado tem hoje mais de 46 milhões de habitantes, dos quais 12 milhões vivem na Capital e nas cidades satélites. Desse total, quase 35 milhões estão aptos a votar. O Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo é superior a 3,4 trilhões de reais, e apenas na capital esses valores ultrapassam 1,7 trilhão. O Aeroporto de Guarulhos conecta o Brasil com resto do mundo, é o maior aeroporto da América do Sul. São Paulo tem uma rede hoteleira das mais completas do continente, tem hospitais de primeiro mundo, centros de pesquisas respeitados internacionalmente, Universidades premiadas e reconhecidas.

Mas, São Paulo também tem violência. E tem muita. Lá registra-se o roubo de 960 celulares por dia, apenas da Região Metropolitana. É também, reconhecidamente, a sede dos grandes grupos do crime organizado, como o PCC, o Comando Vermelho e outros mais; abrigou, enquanto esteve operando, o Banco Master, de Daniel Vorcaro, responsável Pela maior fraude bancária da história. Lá tem roubos, assaltos, crimes bárbaros, violência para todos os gostos.

São Paulo, apesar da vigilância policial, exporta drogas ilegalmente do Porto de Santos para o resto do mundo; o Estado sofreu, e continua sofrendo, nos últimos anos, os efeitos de enchentes, na capital e no interior; bairros inteiros ficaram dias sem energia por conta de quedas de árvores; outros sofreram com o racionamento, d'água; o trânsito é descontrolado e perigoso, o metrô algumas vezes para de operar e inferniza a vida do usuário.

São Paulo tem um governador que não nasceu em São Paulo - e muito pouco sabia do Estado quando chegou ao cargo indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Há municípios onde até hoje ele nunca botou o pé. Tarcísio de Freitas disputou novamente o Governo de São Paulo e venceu no primeiro turno. Seu adversário, Fernando Haddad, não era qualquer um: uma liderança do PT, já foi Prefeito da Capital, Ministro da Educação e da Fazenda, foi também candidato à Presidência da República, quando foi derrotado por Jair Bolsonaro, que depois tentou um golpe de Estado e se deu mal. Pois bem, neste segundo turno para a escolha do Presidente da República, esse enorme eleitorado de São Paulo será definitivo para vitória de um ou do outro. O Estado agrega mais votos do que a soma de quase todos os Estados do Norte. O povo é soberano.

Escolheu e vai voltar a escolher alguns governadores e o futuro presidente, num "racha" sem precedentes entre a direita e a esquerda. Isso não é bom para o país. Mas isso também é democracia. As urnas vão anunciar, em poucos dias, o nome do futuro Presidente. E que seja feita a vontade do povo.

Ivanildo Sampaio é jornalista



