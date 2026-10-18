O X da questão: as armadilhas das redes sociais

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O pleito eleitoral de 4 de outubro evidenciou a preferência do eleitorado por candidatos com expressiva projeção nas redes sociais, em detrimento de lideranças tradicionais. Figuras políticas outrora consolidadas perderam o mandato de reeleição ante a ascensão de influenciadores digitais, os quais lograram converter massivos contingentes de seguidores em sufrágios efetivos.

A ascensão dos chamados "influencers" na política brasileira sinaliza uma mudança profunda nas escolhas do eleitor. Diante da velocidade dessa mudança, o Poder Legislativo será forçado, por exemplo, a reformular as regras da propaganda eleitoral televisiva, que hoje perde protagonismo diante do alcance e da interatividade das plataformas digitais.

O fenômeno sociopolítico das candidaturas construídas organicamente no ambiente digital materializou-se de forma emblemática nas últimas eleições. Se em Pernambuco essa dinâmica reconfigurou as estratégias para o Legislativo estadual, o cenário federal em Minas Gerais consolidou a força jurídica e representativa dessa nova era. Enfim, as plataformas digitais permitiram que cidadãos destituídos de capital político tradicional ou de apadrinhamento partidário conquistassem canais diretos de entrada no Congresso Nacional.

A transição do modelo tradicional de comunicação para a esfera pública digital representa um dos maiores desafios contemporâneos à integridade do Estado Democrático de Direito. A doutrina político-jurídica há muito reconhece a imprensa livre como um verdadeiro "quarto poder", essencial para a fiscalização dos atos públicos e para a formação de uma opinião pública qualificada e plural. No entanto, a migração do debate político para as plataformas digitais fragmentou esse ecossistema, substituindo o filtro deontológico/ético do jornalismo profissional pela lógica mercantil da mediação algorítmica.

Sob a perspectiva jurídica, a grande disfunção desse novo modelo reside na assimetria de responsabilidades. Enquanto os veículos de comunicação tradicionais e os partidos políticos estão submetidos a um rigoroso arcabouço normativo — que inclui o direito de resposta, a fidelidade partidária, a prestação de contas e as restrições ético-legais da propaganda eleitoral —, as plataformas digitais operam sob um regime de imunidade relativa e opacidade algorítmica. Os critérios que regem a distribuição da informação não visam ao conhecimento da verdade, mas sim à maximização do engajamento por meio da polarização. Nesse cenário, o fenômeno das "fake news" não deve ser encarado como uma mera externalidade negativa da tecnologia, mas como uma falha estrutural de mercado que carcome o próprio consentimento informado do eleitor.

As plataformas Facebook, Instagram, X (antigo Twitter) e TikTok consolidaram-se como os canais de maior relevância na influência eleitoral brasileira, posicionando-se, ao lado do WhatsApp, como as principais ferramentas de comunicação política. A centralidade dessas redes justifica-se pela própria psicologia do eleitorado nacional, cujo comportamento é historicamente marcado por fatores de ordem emocional, tais como a insegurança, o desânimo e o temor em relação ao futuro. Confirma essa premissa a pesquisa Datafolha que revela o aumento do pessimismo do eleitor brasileiro no período entre 29 de setembro e 1º de outubro.

Conclui-se, portanto, que o avanço da regulação sobre as Big Techs, os debates sobre a responsabilidade jurídica na divulgação de conteúdos e a urgência de tutelas democráticas contra a manipulação da disputa eleitoral demonstram que a revolução digital ainda inicia seus desdobramentos mais complexos. Testemunha-se, hoje, uma arena de severa disputa pelo poder, em que as esferas política e jurídica correm atrás do prejuízo ao tentar conter, tardiamente, um dinamismo tecnológico até então sem controle.

Dayse de Vasconcelos Mayer é doutora em ciências jurídico-políticas



