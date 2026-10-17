O perdão pela anistia

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O Estado que condena o criminoso é o mesmo que perdoa o infrator da Lei Penal. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, várias são as formas de exercer esse perdão: a) pela anistia; b) pelo indulto presidencial; c) por decisão judicial; d) pela colaboração premiada e, finalmente, e) pelo acordo de não persecução penal. No tocante à anistia, sabe-se, desde os primórdios da Grécia Antiga que ela vem sendo utilizada no resto do mundo. A história conta que Solon, em 594 a.C., foi o primeiro Soberano a conceder a anistia aos que haviam cometido atos de rebeldia, durante os variados conflitos internos e externos na Antiga Grécia. Cícero na Roma Antiga, perdoou, pela anistia, muitos daqueles que foram partícipes pela morte de Júlio Cezar.

Nos Estados Unidos da América, Lincoln e Johnson anistiaram muitos dos revoltosos durante a Guerra das Sucessões. No Brasil Império, D. Pedro I, no exercício do Poder Moderador, anistiou os revoltosos de Farrapos (1840) e os envolvidos na Revolução Praieira de Pernambuco (1849), por exemplo. Na vigência da Constituição de 1824, era o Imperador o único detentor do poder de anistiar, principalmente em relação àqueles que houvessem praticado crimes de natureza política.

A partir da promulgação da Constituição Republicana de 1891, todas as nossas constituições aprovadas estabeleceram a prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional para decretar a anistia. Em 1895, com a Lei nº 310, deu-se uma anistia ampla e irrestrita, beneficiando os revoltosos favoráveis à manutenção da Monarquia. Com o Decreto 19.395, nova anistia foi concedida aos civis e militares que haviam atuado contra a Revolução de 1930. Depois disso, findo o regime militar implantado em 1964, sobreveio a Lei nº 6.683, de 1979, que anistiou todos os envolvidos no período militar, beneficiando os condenados e processados por crimes militares, bem como todos os militares que tiveram participação no período da ditadura.

Promulgada a Constituição de 1988, em suas Disposições Transitórias, o benefício da anistia retroagiu para beneficiar civis e militares, que tivessem atuado a partir de 18.09.1946, data da promulgação da Constituição de 1946. A mesma Carta Magna de 1988, manteve a prerrogativa do Congresso Nacional para aprovar qualquer tipo de anistia, embora o presidente da República possa vetar, parcialmente ou totalmente, o projeto que venha a ser aprovado pelo Parlamento Federal.

Conforme se observa, enquanto a anistia só pode gerar efeitos jurídicos se aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, transformando-se em lei, cabe exclusivamente ao presidente da República decretar o indulto. A diferença entre os dois institutos está no tipo de beneficiário do perdão. A anistia é própria para perdoar os que tenham praticado ilícitos eleitorais ou militares, enquanto o indulto tem a função de exercer o perdão em relação àqueles que tenham praticados crimes comuns.

Nos últimos tempos, a anistia tem sido propagada no sentido de beneficiar aqueles condenados pela tentativa de golpe de 8.01.2023. Por oportuno, cabe não esquecer que o Supremo Tribunal Federal exerce o controle jurisdicional sobre todos os atos normativos emanados do Congresso Nacional, bem como que tanto a anistia como o indulto são insusceptíveis de anistia e do indulto em relação a determinados crimes. Nesse sentido, é possível que mesmo aprovada a anistia ventilada, o STF decida pela sua inconstitucionalidade, como o fez em 10.05.20, quando anulou um Decreto Presidencial que havia concedido o indulto ao ex-deputado Daniel Silveira. Naquela oportunidade, a Corte Suprema entendeu que Daniel havia cometido crimes políticos, contra o Estado Democrático de Direito e, por isso, não seria passível de indulto ou anistia.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, advogado criminalista no escritório Frutuoso Advocacia



