Entre a águia e o dragão

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Manter boas relações com Washington e Pequim não são atitudes excludentes. É comportamento diplomático maduro...........................

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Em recente declaração, Qiu Xiaoqi, representante especial da China para a América Latina, afirmou que Pequim respeita o princípio da não interferência nos assuntos internos de outros países e não estabelece separações ideológicas em suas relações internacionais.

Já o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que seu país não ia permitir que o Hemisfério Ocidental se transformasse em uma base de operações para adversários, concorrentes e rivais, deixando nas entrelinhas uma advertência: por aqui mandamos nós.

Duas declarações: uma proclama a não interferência, a outra exige subserviência. São políticas de fato diferentes?

Em 1823, o presidente James Monroe anunciou a doutrina que rejeitava intervenções coloniais europeias nas Américas. Em 1904, Theodore Roosevelt acrescentou-lhe um corolário que atribuía aos Estados Unidos o direito de intervir nos países do continente.

Cuba, Nicarágua, Haiti e República Dominicana sofreram intervenções militares norte-americanas. Durante a Guerra Fria, Guatemala, em 1954, e Chile, em 1973, conheceram outras formas de ingerência de Washington. Em janeiro de 2026, uma operação norte-americana na Venezuela resultou na captura de Nicolás Maduro.

Fora do continente, Vietnã, Iraque e Afeganistão experimentaram sua força militar.

Mudam as justificativas: combater o comunismo, defender a democracia, enfrentar o narcotráfico ou proteger a segurança nacional. O que não muda é a defesa dos interesses estratégicos.

E a China?

Desde os anos 1950, Pequim invoca a soberania e a não ingerência como princípios diplomáticos. Isso não a impediu de recorrer às armas.

Em 1950, suas tropas entraram no Tibete. No mesmo ano, interveio na Guerra da Coreia. Em 1962, combateu a Índia por questões fronteiriças. Em 1969, enfrentou a União Soviética, apesar da identidade comunista. Em 1979, atacou o Vietnã, seu antigo aliado.

Com a ascensão econômica, Pequim ampliou seus instrumentos de influência. A iniciativa Belt and Road financia portos, ferrovias e infraestrutura em diversos continentes. Investimentos que oferecem benefícios aos parceiros, mas também podem criar dependências estratégicas asfixiantes.

No Mar do Sul da China, Pequim construiu e militarizou instalações em áreas disputadas. Em torno de Taiwan, combina exercícios militares, pressão diplomática e isolamento internacional.

Na América Latina e no Caribe, onde alguns países ainda reconhecem diplomaticamente Taiwan, Pequim procura reverter esse reconhecimento mediante pressões diplomáticas e financeiras.

Senhores leitores, a não interferência é uma utopia. Quando interesses estratégicos são contrariados, ela pouco vale.

Outro aspecto é o timing. Vizinhos nem sempre são amigos. Adversários nem sempre são inimigos. Estados Unidos e União Soviética combateram juntos o nazismo e, encerrada a guerra, tornaram-se adversários. China e União Soviética chegaram ao confronto armado, apesar da ideologia comum.

E o Brasil?

Não estamos condenados a optar entre a águia norte-americana e o dragão chinês. Uma suposta escolha de lado, assumida por qualquer governo, refletiria tão somente uma percepção antolhada do mundo geopolítico de hoje.

Diante desse quadro de incertezas, é imperativo reduzir a dependência tecnológica, a vulnerabilidade industrial, a fragilidade econômica e a insuficiência militar, a fim de que tenhamos efetiva liberdade de decisão.

O enfrentamento dessas debilidades deve ser sustentado por uma política externa altaneira, independente e pragmática, orientada por uma grande estratégia nacional, aliás, diretriz que teimamos em relegar a segundo plano.

Manter boas relações com Washington e Pequim não são atitudes excludentes. É comportamento diplomático maduro.

Em meio às eleições de 2026, nas quais os programas de governo dos candidatos passam ao largo dessas questões, cabe-nos exigir posições claras sobre as relações com outros países e medidas concretas para reduzir nossas vulnerabilidades estratégicas.

As grandes potências sabem o que querem e se posicionam para alcançar seus objetivos. O Brasil...

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva



