Viana Leal, uma loja ícone do Recife

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Durante muitos anos a Viana Leal dominou o comércio da cidade com sua escada rolante. Tempo em que ir ao Centro do Recife era um programa de família.

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E uma das grandes atrações era a Viana Leal, a famosa loja da Rua da Palma que marcou gerações de pernambucanos. Não era apenas um estabelecimento comercial. Era um ponto de encontro, uma referência do varejo e um endereço obrigatório, especialmente na época do Natal. A Viana Leal foi sem dúvida, a loja mais famosa de toda a história do comércio do Recife.

Bem mais antiga do que se pensa, foi fundada em 1923, nas imediações do Mercado de São José, pelos portugueses João Viana e Manoel da Costa Leal, que deram nome ao estabelecimento a empresa cresceu com o comércio recifense. Em 1942, inaugurou sua nova sede na Rua da Palma, que se transformou rapidamente em um dos endereços mais conhecidos do comércio da cidade. tinha seis andares, centenas de funcionários

A Viana Leal também entrou para a história pelo pioneirismo. Em 1954, instalou a primeira escada rolante do Nordeste, importada da Alemanha. Era uma novidade que despertava a curiosidade de todos. Subir e descer naquele equipamento constituía, para muitas crianças, uma atração à parte. Para os adultos, era a demonstração de que o comércio pernambucano estava em sintonia com a modernidade. O edifício da Rua da Palma, com seus vários pavimentos, tornou-se uma referência da paisagem comercial do Recife. A loja vendia de tudo um pouco e conquistava clientes pela variedade. Não faltavam brinquedos, artigos para o lar, roupas e presentes. A escada rolante, além de facilitar a circulação entre os andares, virou quase um cartão-postal da cidade.

Mas era no Natal que a Viana Leal vivia seus dias de maior glória. A visita à loja fazia parte do ritual natalino de inúmeras famílias. As crianças aguardavam ansiosas a oportunidade de encontrar Papai Noel, enquanto os pais aproveitavam para comprar os presentes. As fotografias daquele encontro, feitas com as máquinas da época, viraram lembranças preciosas de uma infância que deixou saudade.

A movimentação chegava a impressionar. Em uma véspera de Natal, a loja teria recebido cerca de 65 mil pessoas, um número extraordinário para o comércio da época. A Viana Leal era, sem dúvida, um dos grandes endereços das compras de fim de ano no Recife.

Em 1974, a empresa tentou repetir o sucesso em Boa Viagem, inaugurando uma loja, que na verdade era um pequeno shopping center, em frente ao Mercado de Boa Viagem. Apesar da badalação da inauguração, a loja não decolou, especialmente quando o Shopping Recife abriu em 1980.

Em 1992, a Viana Leal , em forte crise financeira, encerrou suas atividades, deixando uma lacuna na memória afetiva da cidade. O prédio continuou ligado à história do Centro, mas a loja que lhe dera fama desapareceu. Ficaram as recordações de seus corredores, das vitrines, dos presentes de Natal e daquela escada rolante que parecia uma maravilha tecnológica.

Quem viveu aquele tempo dificilmente esquece. A Viana Leal foi muito mais do que uma loja. Foi parte da infância de milhares de recifenses e um capítulo importante da história do comércio pernambucano. Há marcas que fecham as portas, mas continuam abertas na memória de uma cidade.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1



