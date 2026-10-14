Outubro, mês da Constituição Cidadã
Enquanto sociedade proteger a maturidade de buscar mudanças no lar constitucional, sem demolir o edifício inteiro que lhe empresta sustentação.
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Outubro é o mês de aniversário da Constituição de 1988, promulgada pelo saudoso Ulysses Guimarães na sequência cronológica da redemocratização do País, fase iniciada com a vitória de Tancredo, seu calvário, sua morte, até a posse do Vice, José Sarney, trazendo texto extenso, analítico, belíssimo sob o ponto de vista filosófico.
No instante em que se assiste à confirmação da cizânia do eleitorado, ressoa autêntico imperativo categórico o que remete às chamadas cláusulas pétreas constitucionais.
É com esse enfoque, tomando por inspiração os preciosos ensinamentos de Canotilho, José Afonso, Carl Schmitt e outros, que venho propor esta reflexão, enquanto profissional de carreira jurídica, deixando com o leitor extrair as próprias conclusões.
Começo com uma historinha real. Diz-se que o matemático austríaco Kurt Gödel, notabilizado como autor dos teoremas da incompletude, ao tempo da 2ª Guerra Mundial se refugiou nos EUA e conviveu longamente com Albert Einstein no MIT. Graças ao empenho de Einstein, os EUA concederam a nacionalidade a Göedel. Em dezembro de 1947, Einstein e Göedel se dirigiram à entrevista com um juiz, no que viria a ser o último teste para que o segundo se tornasse cidadão norte americano. O juiz inaugurou o diálogo com uma louvação patriótica; frisou que a Áustria vivera sob uma terrível ditadura, mas que nos EUA isso jamais ocorreria. Foi quando Gödel discordou para dizer que o sistema constitucional americano não era tão seguro assim. Nisso o juiz, que simpatizara com Gödel e não queria lhe prejudicar a pretensão, o interrompeu com a desculpa de que "não era preciso descer a detalhes".
Despertara a curiosidade de Gödel a ausência de um empecilho jurídico na Constituição dos EUA de 1787 para sua modificação a ponto de ser suprimido o regime de liberdades de que o juiz da entrevista tanto se orgulhava. Além da proibição de que paridade de voto dos Estados-Membros no Senado fosse desfeita, a Constituição não enfileirava princípios insuscetíveis de abolição. Gödel ressentia-se disso, ou seja, da falta de uma cláusula pétrea específica.
Foi após a 2ª Guerra que limitações materiais ao poder de reforma adquiriram força decisiva. As Constituições começaram a abraçar o compromisso sobretudo de esperança de que um diploma jurídico pudesse assegurar a todos uma vida digna, pacífica e livre. Agigantou-se a compreensão de que um povo soberano assim o é ao se manifestar através da Constituição e que todos os poderes do Estado a ela se submetem, sendo garantida a sua eficácia pelos instrumentos de controle de constitucionalidade. O propósito de preservar a essência dessas Constituições foi ultimado com a noção de que certos princípios seus não eram suscetíveis de mutação pelo chamado poder reformador (assembleia constituinte).
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O poder constituinte de reforma surge em consequência da vontade do poder constituinte originário com o intuito derradeiro de preservar o núcleo básico das opções fundamentais que orientaram a formulação da Constituição. O constituinte originário concorda que normas veiculadas por ele na Carta Magna sejam alteradas, mas protege aquele conjunto de princípios que confere a identidade essencial do seu esforço. Em outros dizeres, o poder constituinte de reforma visa rejuvenescer a Constituição de origem, mas não a desfigurar. Nesse sentido, as cláusulas pétreas são normas que não podem ser deturpadas.
Cito Carl Schmitt já no período entre guerras, quando sabiamente advertiu: "Que a Constituição possa ser reformada não quer dizer que as decisões políticas fundamentais que integram a substância da Constituição possam ser suprimidas ou substituídas por outras quaisquer mediante deliberação do Parlamento".
Em mais um mês que assinala o aniversário da Constituição de 1988, saibamos enquanto sociedade proteger a maturidade de buscar mudanças no lar constitucional, quando elas se imponham, sem demolir o edifício inteiro que lhe empresta sustentação.
Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado