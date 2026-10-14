A correição do fim do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Correição, em linhas gerais, é mecanismo de controle e de conformidade, que existe para assegurar a normalidade e a integridade do serviço judiciário, que, como qualquer outro, está sujeito a falhas, erros e abusos.

Mas qual seria a medida eficaz para corrigir um estado de anomalia ordinarizado, posto em prática como projeto de poder? O que se deve fazer para restaurar a ordem, quando o que se vivencia é muito mais do que "apenas" falhas, erros e abusos pontuais?E quando distorção como tal ocorre no âmbito de uma suprema corte, causando desequilíbrio entre os poderes, perseguição a críticos e pessoas comuns, além de desvirtuamento do sistema de justiça, inclusive pela via de atos, acordos e decisões sem nenhum fundamento nas normas e, até mesmo,"secretamente" implementados? Em uma situação assim, quem controla o controlador?A Suprema Corte brasileira está em estado disfuncional permanente. Não é de hoje que vem extrapolando o seu desenho constitucional para além de qualquer limite. Isso vem ocorrendo, no mínimo, desde 2019, com o mal afamado "Inquérito do Fim do Mundo", que assim foi apelidado pelo Min. aposentado Marco Aurélio, pelo caráter teratológico de tal procedimento, que, dentre muitos outros vícios, concentrou, sobretudo na figura do relator, o Min. Moraes, os papéis de vítima, investigador, acusador e julgador.

Todos já sabem, mas não custa lembrar: Pela "caneta pesada" do Min. Moraes, pessoas humildes, empresários, jornalistas e autoridades foram censurados, investigados, processados, condenados e presos, por meio de atuação tumultuária, abusiva e irregular, apoiada pela maioria da Corte e por grande parte da imprensa, do povo e da classe política.

O Inquérito do Fim do Mundo e seus intermináveis anexos, classificados, por quem os comanda e apoia, como instrumentos de defesa da democracia e das instituições, na verdade, nasceram para abafar registros e achados de órgãos de controle e de conformidade, como o COAF, acerca de movimentações financeiras heterodoxas, relativas a familiares e Ministros da Corte.

Aquilo que começou sob falsa justificativa, de modo irregular, com violação à competência da Corte (que não existe para dar curso a inquérito) e ofensa ao princípio do juiz natural (o relator foi escolhido sem sorteio), desenvolveu-se mal e, obviamente, não poderia acabar - e nem acabará - bem.

Esse "filme de terror institucional" continua a assombrar o país, agora pelas mãos do Min. Fachin, que, nada obstante tenha retirado o procedimento das mãos do relator Moraes, manteve íntegras as decisões antes proferidas, ao invés de anulá-las, como deveria, dado que são completamente inconciliáveis com a lei e com a Constituição.

É claro que a atitude do Min. Fachin, de retirar o inquérito de Moraes e avocá-lo, a pretexto de apaziguar "brigas internas", havidas no Tribunal, além de inútil (na medida em que as decisões antes tomadas foram mantidas), é manifestamente descabida, pois o exercício da Presidência não lhe põe acima dos demais Ministros.

Aliás, justamente por não ter posição hierárquica superior aos seus pares, é que o Presidente Fachin não poderia negar ao Min. Fux acesso integral ao inquérito em apreço, sobretudo ante o fato de ser esse seu colega relator de uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental em que se questionam atos praticados nesse procedimento. Contudo, já que tomou para si o inquérito, ao invés de "tentar" controlar o que não lhe cabe e buscar conferir ares de legalidade aos atos do Min. Moraes, deveria o Presidente da Corte, para dizer o mínimo, levantar imediatamente o sigilo sobre todos os termos do procedimento.

A Constituição e a lei foram duramente violadas, muita gente sofreu, e ainda sofre, dos males desses procedimentos, muitas arbitrariedades foram, e ainda vêm sendo, cometidas, muitos partidos e políticos,"amigos do rei", deles se utilizaram, e ainda se utilizam, para se manter no poder, ganhar eleições e perseguir adversários, inclusive no corrente período eleitoral (a história, um dia, vai mostrar tudo isso).

Portanto, não dá para "resolver" esse estado de coisas no "silêncio conveniente de gabinetes", sem transparência e na base do "puxadinho jurídico" ou por meio de "acordos" patrocinados pela "turma do deixa disso", acostumada a "manter as aparências", empurrando "lixo para debaixo do tapete", como se nada de anormal tivesse acontecendo, pois esse tipo de "paliativo" não serve à sociedade, muito menos à democracia, ao estado de direito e nem à moralidade pública.

Conforme anterior artigo que escrevi, a "cura dos males" do STF passa por blindá-lo de "influências políticas" (dentre outras medidas, mediante a alteração da forma de escolha dos Ministros, mudança da competência da Corte e fixação da idade mínima em 60 anos para lá ingressar, mantida a de 75 anos para a compulsória), porém, no momento, o mais urgente é passar as coisas a limpo, auditar tudo, com profundidade, rigor e transparência, pois, para desnudar a inédita aberração em que se constitui esse "Inquérito do Fim do Mundo", corrigir os seus nefastos efeitos, reestabelecer a normalidade e responsabilizar quem de direito, só mesmo se instaurando algo tão inédito e devastador quanto esse lamentável procedimento: "A Correição do Fim do Mundo".

Edgar Moury Fernandes Neto, advogado de empresas - contencioso e consultivo. Sócio do GCTMA, ex-procurador do Estado de Pernambuco, conselheiro de Administração - IBGC