Dois lados, um país
Cabe ao eleitor não se deixar seduzir por discursos inflamados. É preciso conhecer propostas, ponderar consequências e julgar criticamente
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Está se aproximando, no Brasil, mais um Fla-Flu eleitoral. A cada eleição, a disputa parece ultrapassar os limites das urnas. De um lado, o presidente Lula busca seu quarto mandato, respaldado por uma trajetória de origem sindical. De outro, Flávio Bolsonaro, senador que disputa pela primeira vez a Presidência da República, representa o segmento mais conservador da política nacional.
Entre embates e acusações, propostas e projetos para o Brasil recebem menos atenção do que merecem. Boa parte da disputa ocorre no mundo virtual, em que mensagens circulam sem fronteiras e nem sempre respeitam a verdade. A velocidade das publicações parece importar mais do que a consistência dos argumentos.
Visões de mundo e ideologias distintas dividem o país. Essa pluralidade, própria da democracia, seria legítima e salutar se não corrêssemos o risco de perder de vista um ideal maior: o Brasil e o bem-estar de seu povo.
Entre falas e falácias, sua excelência, o povo, espera um Estado Democrático de Direito que promova a justiça social, preserve os valores éticos, reconheça o mérito e trate com seriedade as necessidades essenciais, sobretudo a educação e a saúde.
O futuro começa a habitar em nós antes mesmo de acontecer, em uma reflexão que evoca Oscar Wilde. Pensá-lo por meio de políticas públicas que assegurem dignidade e qualidade de vida é um dever de todos, para com todos. Votar, portanto, é assumir a responsabilidade de construir, desde já, o país que desejamos ser.
Se entendermos a política como ciência, virtude e arte do bem comum, na definição de Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Athayde, veremos que a democracia não se esgota nas urnas nem na defesa formal dos direitos humanos. Ela exige que reconheçamos todos como livres e iguais em dignidade e direitos, agindo em espírito de fraternidade.
Odorico Paraguaçu, o inesquecível prefeito de O Bem-Amado, recorria à sua peculiar aritmética para dar aparência de verdade às próprias artimanhas. Provava por “A mais B” e “C menos D” que suas afirmações eram irrefutáveis. Na política, não faltam expedientes semelhantes para dar credibilidade a promessas cuja consistência só o tempo revelará.
Cabe ao eleitor não se deixar seduzir por discursos inflamados. É preciso conhecer propostas, ponderar consequências e julgar criticamente. Afinal, a razão precisa de fundamentos, não de paixões, para orientar escolhas decisivas.
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A responsabilidade de julgar também alcança aqueles que interpretam e aplicam as leis. Afinal, o julgador, julgando, julga-se. Ao proferir uma sentença, revela não apenas sua interpretação da lei, mas também seus valores e seu compromisso com a ética. Julgar exige equilíbrio, responsabilidade e consciência dos próprios limites.
Espero não estar sendo lírico, crédulo ou ingênuo, ao defender a democracia exercida pelo voto. Em tempos de Inteligência Artificial, quando a informação pode ser manipulada em escala e velocidade inéditas, preservar a verdade e o discernimento tornou-se ainda mais urgente.
Os debates eleitorais são indispensáveis: permitem que os candidatos apresentem ideias, respondam a questionamentos e submetam seus projetos ao julgamento público. Desperdiçar esse espaço é comprometer uma oportunidade de esclarecimento democrático.
O primeiro turno deixou uma herança preocupante: divergências políticas frequentemente transformadas em hostilidade pessoal.
Dois candidatos, dois lados, projetos distintos. Um só país, com história compartilhada e futuro que não pertence a partido ou ideologia nenhuma. A grandeza da democracia está em permitir escolhas diferentes sem romper os laços que nos unem.
Concluo com Marco Maciel, cuja reflexão sintetiza o espírito deste artigo:
“Devemos buscar sempre, entre o que nos separa, aquilo que pode nos unir, porque, se queremos viver juntos na divergência, que é o princípio vital da democracia, estamos condenados a nos entender.”
Roberto Pereira — Cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras