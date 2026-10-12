Dois lados, um país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cabe ao eleitor não se deixar seduzir por discursos inflamados. É preciso conhecer propostas, ponderar consequências e julgar criticamente

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Está se aproximando, no Brasil, mais um Fla-Flu eleitoral. A cada eleição, a disputa parece ultrapassar os limites das urnas. De um lado, o presidente Lula busca seu quarto mandato, respaldado por uma trajetória de origem sindical. De outro, Flávio Bolsonaro, senador que disputa pela primeira vez a Presidência da República, representa o segmento mais conservador da política nacional.



Entre embates e acusações, propostas e projetos para o Brasil recebem menos atenção do que merecem. Boa parte da disputa ocorre no mundo virtual, em que mensagens circulam sem fronteiras e nem sempre respeitam a verdade. A velocidade das publicações parece importar mais do que a consistência dos argumentos.



Visões de mundo e ideologias distintas dividem o país. Essa pluralidade, própria da democracia, seria legítima e salutar se não corrêssemos o risco de perder de vista um ideal maior: o Brasil e o bem-estar de seu povo.

Entre falas e falácias, sua excelência, o povo, espera um Estado Democrático de Direito que promova a justiça social, preserve os valores éticos, reconheça o mérito e trate com seriedade as necessidades essenciais, sobretudo a educação e a saúde.



O futuro começa a habitar em nós antes mesmo de acontecer, em uma reflexão que evoca Oscar Wilde. Pensá-lo por meio de políticas públicas que assegurem dignidade e qualidade de vida é um dever de todos, para com todos. Votar, portanto, é assumir a responsabilidade de construir, desde já, o país que desejamos ser.



Se entendermos a política como ciência, virtude e arte do bem comum, na definição de Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Athayde, veremos que a democracia não se esgota nas urnas nem na defesa formal dos direitos humanos. Ela exige que reconheçamos todos como livres e iguais em dignidade e direitos, agindo em espírito de fraternidade.



Odorico Paraguaçu, o inesquecível prefeito de O Bem-Amado, recorria à sua peculiar aritmética para dar aparência de verdade às próprias artimanhas. Provava por “A mais B” e “C menos D” que suas afirmações eram irrefutáveis. Na política, não faltam expedientes semelhantes para dar credibilidade a promessas cuja consistência só o tempo revelará.



Cabe ao eleitor não se deixar seduzir por discursos inflamados. É preciso conhecer propostas, ponderar consequências e julgar criticamente. Afinal, a razão precisa de fundamentos, não de paixões, para orientar escolhas decisivas.



A responsabilidade de julgar também alcança aqueles que interpretam e aplicam as leis. Afinal, o julgador, julgando, julga-se. Ao proferir uma sentença, revela não apenas sua interpretação da lei, mas também seus valores e seu compromisso com a ética. Julgar exige equilíbrio, responsabilidade e consciência dos próprios limites.



Espero não estar sendo lírico, crédulo ou ingênuo, ao defender a democracia exercida pelo voto. Em tempos de Inteligência Artificial, quando a informação pode ser manipulada em escala e velocidade inéditas, preservar a verdade e o discernimento tornou-se ainda mais urgente.



Os debates eleitorais são indispensáveis: permitem que os candidatos apresentem ideias, respondam a questionamentos e submetam seus projetos ao julgamento público. Desperdiçar esse espaço é comprometer uma oportunidade de esclarecimento democrático.



O primeiro turno deixou uma herança preocupante: divergências políticas frequentemente transformadas em hostilidade pessoal.



Dois candidatos, dois lados, projetos distintos. Um só país, com história compartilhada e futuro que não pertence a partido ou ideologia nenhuma. A grandeza da democracia está em permitir escolhas diferentes sem romper os laços que nos unem.



Concluo com Marco Maciel, cuja reflexão sintetiza o espírito deste artigo:



“Devemos buscar sempre, entre o que nos separa, aquilo que pode nos unir, porque, se queremos viver juntos na divergência, que é o princípio vital da democracia, estamos condenados a nos entender.”



Roberto Pereira — Cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras

