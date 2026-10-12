Alguns desafios da governadora Raquel Lyra na educação

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Tenho a firme esperança de que a governadora Raquel Lyra pode fazer ainda mais pela educação em nosso estado nos próximos quatro anos

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Não acompanhei tão de perto, ao menos como gostaria, a educação do estado de Pernambuco nos últimos quatro anos, em decorrência das minhas atividades na Universidade de São Paulo (USP). Em entrevista neste JC, após a vitória nas urnas, a governadora Raquel Lira citou três grandes prioridades: infraestrutura, mobilidade e segurança. Contudo, sei que ela tem uma preocupação especial com a educação, e entendo que houve avanços, mas temos desafios estruturais para os próximos anos, como a implementação do novo Plano Estadual de Educação (PNE) e os necessários avanços no campo da aprendizagem escolar e na redução das desigualdades educacionais, com impacto direto no financiamento.



Uma coisa que me chamou bastante a atenção, ao longo desse período, foi o trabalho do governo na construção de creches, em colaboração com os municípios. Houve também um cuidado em reconhecer o trabalho de municípios e escolas que avançaram na educação em nosso estado. Creio que aqui temos alguns exemplos a seguir, como os dos municípios de Carnaubeira da Penha, Quixaba e Rio Formoso no campo da alfabetização de crianças na idade certa. Há outros bons exemplos que fortalecem o conceito de que Pernambuco pode aprender com Pernambuco.



Os resultados de aprendizagem escolar revelam uma grande desigualdade em nosso estado, apesar dos avanços verificados. E essa desigualdade não é necessariamente explicada pelo fator socioeconômico – que naturalmente tem impacto na aprendizagem, como veremos a seguir. A título de exemplo, vamos considerar três municípios de alto PIB per capita: Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Goiana, com valores respectivos de R$ 78.144, R$ 181.663 e R$ 171.410, que estão muito acima do valor do estado de Pernambuco, com R$ 29.857 – dados de 2023. Apesar dessa enorme diferença, o Indicador Criança Alfabetizada (ICA) – que mede o percentual de crianças alfabetizadas aos 7 anos de idade – desses municípios é de 52%, 60% e 46%, ficando abaixo do ICA do estado de Pernambuco, de 66%.



Olhando agora para a desigualdade relativa aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF-AI) no estado de Pernambuco – tomando como referência o nível socioeconômico (NSE) –, o percentual de alunos com aprendizado adequado de mais baixo NSE é de 38,6%, enquanto, para os de alto NSE, é de 69,8%. Em 2025, 65 municípios pernambucanos deixaram de receber recursos do Valor Aluno Ano Resultado (VAAR) – um dos três eixos de financiamento do Fundeb – porque não atenderam à Condicionalidade III, que trata da melhora da aprendizagem e da redução das desigualdades.



O estado de Pernambuco foi pioneiro no governo de Jarbas Vasconcelos, em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) – liderado pelo pernambucano Marcos Magalhães –, na implementação das escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) – o que, graças à continuidade dada pelos governos que o sucederam, hoje não é apenas uma política de estado, mas tornou-se uma referência nacional, especialmente quando Mendonça Filho esteve no Ministério da Educação (MEC). Pernambuco tem hoje a maior rede dessas escolas, mas o seu crescimento gradual não foi acompanhado pela melhora da aprendizagem escolar, especialmente na disciplina de Matemática. Não são poucas as agora chamadas Escolas de Referência em Tempo Integral (ERTI) com percentual de alunos com aprendizado adequado em Matemática inferior a 10%! Ou seja, de cada 100 alunos que concluem o Ensino Médio menos de 10 aprenderam o que seria esperado nesta disciplina.



Tenho a firme esperança de que a governadora Raquel Lyra pode fazer ainda mais pela educação em nosso estado nos próximos quatro anos. Temos bons exemplos de escolas e de redes municipais de ensino, mas precisamos fazer um esforço para levar esse padrão a um número cada vez maior de municípios. Fortalecer a colaboração mútua entre estado e municípios e entre municípios – em particular de um mesmo território – passa a ser estratégico.



Mozart Neves Ramos é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto.

