Artigo de Manoel Fernandes: Em movimento tardio, Lula pede ajuda à nova geração digital de aliados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os números desde o primeiro turno mostram onde está a energia. Flávio ganhou 1,2 milhão de seguidores em seus perfis oficiais; Lula, 392 mil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Três dias depois de Flávio Bolsonaro sair em vantagem para o segundo turno, o presidente Lula recebe hoje políticos jovens do seu campo que se elegeram no domingo com campanhas centradas no digital. Devem participar da conversa Pedro Rousseff (2,5 milhões de seguidores) e Ana Elisa (3,7 milhões), eleitos por Minas Gerais, e Rick Azevedo (1,3 milhão), do PSOL do Rio de Janeiro, além das deputadas Sâmia Bomfim (5,5 milhões) e Erika Hilton (9,9 milhões).

É um movimento esperado e necessário, mas que pode ser tardio para o atual quadro eleitoral.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Ao longo dos últimos quatro anos, Lula teve à disposição aliados capazes de equilibrar o jogo diante dos influenciadores bolsonaristas. Tabata Amaral, Erika Hilton, Sâmia Bomfim, o ministro Guilherme Boulos, o deputado André Janones e o ex-prefeito João Campos somam 48 milhões de seguidores em seus perfis oficiais. Janones chegou a ser peça importante na campanha de 2022, e a troca no comando da Secom, em 2025, foi feita para corrigir a rota.

Campos, por exemplo, criou uma gramática de comunicação digital com os jovens que foi copiada por seus adversários locais e fãs em vários pontos do Brasil. Erika soube aproveitar o fluxo de informação em torno do debate da jornada 6 X1 e Tabata defendeu de maneira recorrente as conquistas do governo, como o seu projeto Pé de Meia que terminou sendo incorporado ao discurso de Lula na campanha. Janones com algum apoio do governo federal pdoeria ter sido uma peça importante na estratégia de Minas Gerais.

Nada disso se converteu em estratégia permanente. Esses aliados foram consultados de maneira fugaz, sem consistência, e nunca tiveram espaço real para influenciar a comunicação do governo.

Do outro lado, a equipe está mobilizada há bastante tempo. E entendeu, diferentemente do governo, que os modelos clássicos de análise não são mais suficientes para compreender os movimentos da opinião pública. Escutar a internet se tornou um ativo político subutilizado pela atual administração.

A diferença de escala é grande. A bancada do PL na Câmara dos Deputados na atual legislatura tem, na soma dos perfis, 210 milhões de seguidores. O PT e os partidos aliados do governo (PSOL, Rede, PSB, PCdoB, PDT e PV) chegam a 72 milhões, quase três vezes menos. São somas brutas, com sobreposição entre plataformas e entre perfis, mas a distância é eloquente.

A força do PL também é concentrada: sozinho, Nikolas Ferreira, o maior adversário digital do PT, responde por 52 milhões, um quarto do total, no X, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

Os números desde o primeiro turno mostram onde está a energia. Flávio ganhou 1,2 milhão de seguidores em seus perfis oficiais; Lula, 392 mil. O presidente lidera no total de interações, com 7,2 milhões contra 5,8 milhões do adversário.

Mas essa liderança é de volume: Lula publicou cerca de 70 posts no período, e Flávio, cerca de 13. Na média por publicação, Flávio alcança 448 mil interações; Lula, 102 mil, pouco menos de um quarto. A diferença pode indicar uma mobilização maior da base em torno de cada conteúdo do senador.

Seguidor não é voto, mas ajuda na propagação de percepções sobre os candidatos, tanto na direção negativa quanto na positiva. Numa disputa de três semanas, a capacidade de mobilizar rapidamente uma base pesa; nas métricas apresentadas, a rede em torno de Flávio tem maior escala e engajamento.

Os jovens eleitos que Lula recebe hoje provaram nas urnas que sabem fazer campanha digital. Em três semanas, a dúvida é quanto dessa experiência a campanha do presidente consegue absorver, e se será suficiente para reduzir a vantagem do adversário.

*Manoel Fernandes, diretor da Bites