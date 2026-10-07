A vida não se aposenta
Uma pessoa que chega aos 60 ou 65 anos hoje pode ter décadas pela frente. E quer vivê-las. Quer aprender, viajar.......................
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Durante muito tempo, envelhecer foi contado pelo que se perdia: mobilidade, memória, trabalho, autonomia, juventude. Uma narrativa baseada em ausências, como se determinada idade estabelecesse uma fronteira entre a vida que acontece e a vida que resta.
Talvez esteja na hora de inverter essa lógica.
O Brasil envelheceu e continuará envelhecendo. Assim como o mundo todo. São 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Mas existe uma mudança ainda mais interessante por trás dos números: mudou o jeito de envelhecer.
Uma pessoa que chega aos 60 ou 65 anos hoje pode ter décadas pela frente. E quer vivê-las. Quer aprender, viajar, trabalhar, dançar, cuidar do corpo, estimular a mente, conhecer pessoas, amar e pertencer. Talvez a pergunta mais importante sobre longevidade não seja mais "como viver mais?", mas "como continuar vivendo?".
A Organização Mundial da Saúde ampliou essa discussão. Envelhecimento saudável não significa apenas ausência de doença. Está ligado à capacidade de se movimentar, aprender, tomar decisões, criar relações e continuar participando da sociedade.
Foi dessa visão que nasceu o conceito do Clube Mais, no RioMar Recife. Quando começamos a desenhá-lo, uma decisão era essencial: não seria apenas uma academia para pessoas maduras. Nem uma clínica. Muito menos um lugar em que alguém fosse definido pela idade. O objetivo era criar um lugar para continuar vivendo.
Porque longevidade é multidisciplinar. Pilates cuida de força e equilíbrio. Dança movimenta o corpo e desperta memória, ritmo e alegria. Atividades cognitivas provocam o cérebro. O clube do livro abre espaço para novas ideias. Crochê, bordado e pintura estimulam coordenação, concentração e criatividade. Ukulele, violão, teclado e coral trazem música que aproxima pessoas. Somam-se experiências culturais, oficinas, encontros, apoio emocional e uma estrutura médica integrada.
Mas existe um elemento que atravessa todos os outros: gente. A conexão social passou a ser reconhecida como parte essencial da saúde. Solidão e isolamento não são apenas desconfortos emocionais: estão associados a impactos sobre saúde física, mental, qualidade de vida e longevidade.
Podemos prescrever exercício. Acompanhar pressão, glicemia e colesterol. Estimular memória e cognição. Mas quem prescreve um amigo?
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Quem prescreve uma conversa depois da aula? Quem prescreve ter um compromisso porque existe um coral esperando por você? Quem mede a importância de alguém perceber a sua ausência?
Há uma diferença enorme entre estar ocupado e estar conectado. No Clube Mais, a programação é o meio. O pertencimento é o produto.
Uma pessoa pode entrar para fazer Pilates e descobrir o clube do livro. Pode chegar para uma aula de pintura e acabar cantando num coral. Pode procurar uma atividade cognitiva e encontrar pessoas com quem ir ao teatro, jantar ou viajar. É o cruzamento entre movimento, arte, música, cultura, saúde, emoção e convivência que dá força ao conceito.
Durante décadas, segmentamos a vida: academia para o corpo, consultório para a saúde, curso para a cabeça, clube para o lazer. Talvez a longevidade esteja nos ensinando a reunir aquilo que nunca deveria ter sido separado.
Porque não envelhecemos por partes. Envelhecemos inteiros. A nova longevidade não quer tutela. Quer autonomia. Não quer ser reduzida a limitações. Quer possibilidades. Não quer apenas assistência. Quer protagonismo.
Nós fomos muito competentes em adicionar anos à vida. Agora precisamos ser igualmente competentes em adicionar vida aos anos com movimento, aprendizado, cultura, cuidado e, sobretudo, relações.
Talvez o verdadeiro luxo da longevidade não seja chegar aos 80, aos 90 ou aos 100. Seja chegar até lá ainda tendo para onde ir, algo novo para aprender e alguém esperando por você quando você chegar.
Mirella Martins é diretora de marketing e estrategista de novos negócios, marcas e comunidades