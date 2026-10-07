7 de Outubro: memória e a coragem de buscar a paz

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Nenhuma causa política, territorial ou religiosa pode justificar o terrorismo e o assassinato.........................................................

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Há datas que entram para a história. E há datas que deixam uma ferida profunda na memória de um povo. O 7 de outubro de 2023 é uma delas.

Naquela manhã, Israel sofreu o mais grave ataque contra sua população desde a criação do Estado. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 sequestradas e levadas para Gaza.

Mas os números não traduzem a dimensão da barbárie. Civis foram assassinados dentro de suas casas e jovens perseguidos e mortos durante um festival de música. Houve atos de extrema crueldade, tortura, violência sexual e tratamentos degradantes. Crianças, mulheres e idosos estavam entre os sequestrados. Famílias inteiras tiveram suas vidas destruídas em poucas horas.

Três anos depois, recordar o 7 de Outubro é reafirmar algo elementar: nenhuma causa política, territorial ou religiosa pode justificar o terrorismo e o assassinato deliberado de civis.

O ataque também deve ser compreendido dentro de um cenário regional mais amplo. Ao longo de décadas, o Irã construiu uma rede de grupos armados aliados e apoiados por Teerã no Oriente Médio. Hezbollah, grupos armados no Iraque e os Houthis, no Iêmen, integram esse chamado "eixo de resistência". O Hamas também recebeu apoio iraniano ao longo dos anos. Essa rede ampliou os conflitos para além de Gaza e mostrou como o extremismo e as disputas geopolíticas ameaçam toda a região.

A resposta israelense ao 7 de Outubro desencadeou uma guerra longa e devastadora em Gaza, provocando enorme sofrimento à população palestina. Civis morreram, famílias foram destruídas e crianças ficaram marcadas pela violência. Reconhecer essa tragédia não diminui a nossa dor nem relativiza os crimes cometidos pelo Hamas.

Devemos lamentar todos os inocentes atingidos por essa guerra — palestinos, israelenses e cidadãos de outras nacionalidades. A vida de um inocente não pode valer mais ou menos de acordo com sua nacionalidade ou religião.

Israel tem o direito de defender sua população e impedir que um massacre como o de 7 de Outubro volte a acontecer. Mas mesmo uma guerra de legítima defesa deve respeitar o direito internacional humanitário e buscar proteger a população civil.

Nesse contexto, a palavra "genocídio" passou a ser frequentemente utilizada para definir as ações de Israel em Gaza. É importante compreender seu significado jurídico. Genocídio não é simplesmente uma guerra com elevado número de mortos ou vítimas civis. O conceito exige determinados atos acompanhados da intenção específica de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal.

Existem acusações internacionais de genocídio contra Israel, que as contesta, e a questão continua sendo examinada juridicamente. Uma palavra de tamanha gravidade histórica deve ser utilizada com rigor, responsabilidade e respeito ao direito.

Outra consequência inquietante desses anos foi o crescimento do antissemitismo. Criticar decisões do governo de Israel é legítimo e faz parte da democracia. Responsabilizar judeus ao redor do mundo por essas decisões, ameaçar comunidades ou atacar instituições judaicas é preconceito e deve ser combatido.

Como judeu, filho de sobreviventes do Holocausto e presidente da Federação Israelita de Pernambuco, acredito profundamente no dever da memória. Mas memória não pode significar apenas olhar para trás. Precisamos perguntar que Oriente Médio queremos deixar para nossos filhos e netos.

Uma paz verdadeira exige segurança para Israel e dignidade, liberdade e perspectivas de futuro para o povo palestino. Exige combater o terrorismo e o extremismo, mas também diálogo, liderança política e participação da comunidade internacional e dos países do Oriente Médio.

Continuo acreditando na construção de dois Estados, israelense e palestino, vivendo lado a lado, com soberania, segurança e respeito mútuo.

Pode parecer um sonho distante. Mas a alternativa nós já conhecemos: mais mortes, mais famílias destruídas e mais crianças crescendo entre o medo e o ódio.

Neste 7 de Outubro, devemos lembrar. E transformar a memória em compromisso com a vida.

Porque recordar é nosso dever. Defender-nos é nosso direito. E construir a paz precisa continuar sendo nossa esperança.

Boris Berenstein é presidente da Federação Israelita de Pernambuco



