Quinto constitucional: uma escolha que interessa à sociedade

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Quando votamos para o quinto constitucional, ajudamos a escolher quem terá a responsabilidade de ouvir e julgar o cidadão.................

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A advocacia conhece a Justiça pela experiência de quem precisa ser ouvido. No escritório, recebe a angústia de uma família, a urgência de um tratamento de saúde ou a incerteza de quem perdeu sua renda. Acompanha o caminho entre um direito violado e a decisão que poderá repará-lo, sabendo quanto essa espera pesa na vida de alguém. O quinto constitucional permite que essa experiência tenha lugar nos tribunais e participe da formação de seus julgamentos.

Previsto no artigo 94 da Constituição, o instituto reserva um quinto das vagas de Tribunais a integrantes da advocacia e do Ministério Público. Para os advogados, exige mais de dez anos de efetiva atividade profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Ao reunir profissionais de diferentes trajetórias, amplia as perspectivas a partir das quais os conflitos são examinados.

Para a advocacia, essa presença traz uma responsabilidade particular. Espera-se que quem viveu as dificuldades da profissão compreenda ainda mais o valor de uma porta aberta, da escuta atenta e do respeito às prerrogativas profissionais. Poder falar diretamente com o magistrado, sustentar um argumento e exercer a defesa sem constrangimentos são garantias que protegem o cidadão representado pelo advogado. Quando essas condições são desrespeitadas, é a própria prestação jurisdicional que sofre.

O escolhido para ingressar no tribunal pelo quinto constitucional assume o dever de julgar com independência e imparcialidade. Leva consigo, entretanto, a memória do exercício da advocacia e a compreensão de que, para as partes, o processo frequentemente ocupa o centro de suas preocupações. Essa vivência pode contribuir para decisões mais atentas às consequências que produzem e para uma relação respeitosa com todos os que procuram o Judiciário.

Nesta terça-feira, 6 de outubro, a advocacia pernambucana participará da escolha da lista sêxtupla destinada ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. O TJPE reduzirá a relação a três nomes, cabendo à governadora a escolha de quem ocupará a vaga. Embora o voto pertença à advocacia, seus efeitos alcançarão a sociedade por muitos anos, o que exige uma escolha cuidadosa, orientada pelo preparo e pela trajetória dos candidatos.

A votação será on-line, das 9h às 17h, pelo site www.quinto2026oabpe.org.br, observadas as condições de habilitação previstas no edital. Cada eleitor apto poderá escolher livremente até seis nomes, sem necessidade de distribuir seus votos por gênero ou raça. Na composição final da lista, serão respeitados o mínimo de três mulheres e a cota racial estabelecida nas regras do processo. Os currículos dos candidatos estão disponíveis no mesmo site, e a sabatina de todos pode ser assistida no canal da OAB Pernambuco no YouTube. São fontes importantes para conhecer quem pretende integrar o Tribunal e avaliar sua compreensão sobre a magistratura, o acesso à Justiça e as prerrogativas profissionais. Recomendo aos colegas que consultem esse material e reservem um horário para votar, evitando deixar o acesso para os minutos finais.

Como presidente da Comissão Eleitoral, agradeço à presidente Ingrid Zanella, a toda a diretoria e ao Conselho Seccional da OAB-PE pela confiança depositada. Ao lado dos demais integrantes da comissão, tenho o compromisso de conduzir o processo com transparência, rigor e igualdade de tratamento entre os candidatos. Cabe agora a cada colega exercer sua escolha com liberdade e consciência. Quando votamos para o quinto constitucional, ajudamos a escolher quem terá a responsabilidade de ouvir e julgar o cidadão. É pensando nele que devemos votar. Bom voto a todos!

Bruno Baptista, advogado, presidente da Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional 2026 da OAB-PE



