A preciosa urna: o voto na idade provecta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Hoje é dia do sufrágio. A preciosa urna será enriquecida com os votos daqueles que atingiram a idade do discernimento...........................

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Há dias, recebi um daqueles vídeos que se converteram em hábito pouco saudável. Nós os repassamos porque nos falta o traquejo para moldar o imaginário, ou talvez nos escasseie a audácia para tecer as próprias palavras. Habita em nós o conforto de uma linguagem que se replica ao infinito sob o comando mecânico do botão "encaminhar".

No audiovisual, um geriatra propõe o compartilhamento com os vizinhos das chaves da nossa casa, ou, ainda, criar o hábito de decifrar a sutil gramática cotidiana dos idosos. Abre-se a cortina de sinais elementares: a janela aberta que saúda o nascer do sol, o saco de lixo deixado no corredor, as faturas recolhidas na portaria, a toalha deixada ao vento, o saquinho de limões retirado da maçaneta da porta - um mimo ou delicadeza da simpática vizinha. Gestos mínimos que gritam silêncios e confirmam a prova de vida.

Estamos falando, neste momento, da liturgia do cuidado que foi terceirizada à vizinhança. Hoje, quem herda a nossa velhice é quem mora na casa ou apartamento ao lado. O vizinho não apenas compartilha o aroma de um café fresco que invade o terraço; ele também é testemunha ocular do nosso tempo desde o instante em que abandonamos os lençóis. Ele também acompanha as nossas insônias escutando os ruídos do vai e vem dos chinelos se arrastando pelo assoalho. Ele segue o nosso dia-a-dia, o crescimento dos nossos filhos, o trocar das estações do ano, o ritmo das nossas saídas, viagens e regressos. Nessa convivência imperiosa, há uma geometria sagrada: a criação de um laço de segurança invisível, onde o cuidado não precisa de formalidades para existir. Saber que alguém divide o mesmo espaço humaniza a nossa vida e suaviza a nossa solidão.

No inventário da ausência, não mais encontramos as visitas de filhos, netos ou bisnetos. Igualmente dos amigos. Sob a égide da mitologia clássica, muitos já realizaram a travessia no barco de Caronte, o barqueiro responsável pela condução das almas além dos rios Aqueronte e Estige, que delimitam a fronteira entre o mundo dos vivos e o reino de Hades.

Dias atrás, deparei-me com um equívoco de uma amiga. Afirmava, em mensagem no Instagram, que aos setenta anos, estamos dispensados do voto e devemos ficar sossegados em nossa morada. O post me fez silenciar e refletir. Afinal, seria justo privar-nos da cidadania justamente quando alcançamos a estação do bom senso ou da sabedoria? Logo agora, quando o discernimento entre o bem e o mal se apura e a alma conquista a sua tranquilidade interior? Rebelo-me, então, na aceitação dessa falsa e ignóbil alforria. Poucos compreendem que o voto na terceira idade não é um fardo, mas a afirmação de quem se nega a aceitar ou escolher a dependência. Votar na idade provecta é converter a própria vivência em um manifesto de esperança para o amanhã.

Hoje é dia do sufrágio. A preciosa urna será enriquecida com os votos daqueles que atingiram a idade do discernimento. É hora de entoar a doçura de "Gracias a la Vida", de Violeta Parra - na voz eterna de Mercedes Sosa -, ou de abrigar o verso cirúrgico de Adélia Prado: "Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito".

A velhice é também a estação da alegria no ato de escolher, seja pelo acerto ou pelo tropeço inevitável. Que nos perdoe Jean-Jacques Rousseau e sua tese "Do Contrato Social" sobre a ilusão representativa - aquela que restringe a soberania popular ao efêmero depósito do voto na urna. Superada a diplomação dos eleitos, o encanto se desfaz, e o cidadão é devolvido à sua habitual condição de subalternidade política. Ainda assim, parodiando Vinícius de Moraes, os tolos que me perdoem, mas a esperança - mesmo vã - é fundamental.

Estamos a ingressar no "mundo, vasto mundo" da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Diante do verso, não adianta clamar por Raimundo ou brincar com rimas fáceis na tentativa de fugir da realidade. Afinal, a poesia carrega um papel transformador na alma humana, embora guarde em si uma melancolia intrínseca.

Sob esse horizonte desafiador, bengalas em riste abrirão caminho, hoje, rumo às urnas eletrônicas, clamando passagem pela própria voz e pelo futuro dos mais jovens. Que essa nova geração de "sufragistas" tenha direito ao erro ou desacerto. Pois a busca não é pela perfeição absoluta; é caminhando entre os múltiplos equívocos que a juventude encontrará o cais definitivo para a lucidez, bom senso e sabedoria.

Dayse de Vasconcelos Mayer é doutora em ciências jurídico-políticas e ex-docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.



