Consórcio: uma estratégia para investir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Região Metropolitana do Recife reúne condições favoráveis à expansão dos negócios e à formação de novos investimentos.......................

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Comércio, serviços, indústria, construção civil, tecnologia e logística formam uma economia diversificada e geram demanda por imóveis, terrenos, máquinas e estruturas produtivas.

Recife ocupa posição estratégica no Nordeste, entre importantes mercados equidistantes como Salvador e Fortaleza. Essa localização é reforçada pelo Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, o maior hub aeroportuário regional, pelo Porto do Recife, pela malha rodoviária e pela proximidade com o Complexo Industrial Portuário de Suape.

Nesse ambiente, o consórcio pode atuar como plataforma de planejamento e indução à formação patrimonial, permitindo que empresas, investidores e empreendedores programem a aquisição de ativos de acordo com suas necessidades e as oportunidades de cada região da RMR.

A carta de crédito pode ser utilizada na aquisição de terrenos e imóveis ou na construção. Para as empresas, o consórcio pode integrar uma estratégia de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), apoiando investimentos em imóveis, escritórios, galpões, estruturas logísticas e instalações industriais e comerciais, com potencial de ampliar os negócios.

Esse potencial também se reflete na transformação do Centro do Recife. A expansão do Porto Digital, que reúne 541 empresas, 24 mil colaboradores e movimentou R$ 7,4 bilhões em faturamento em 2025, somada aos incentivos de ISS, IPTU e ITBI, vem estimulando a instalação de empresas e a recuperação de áreas centrais que demandam revitalização. Esse movimento se estende do Recife Antigo a São José e outros bairros, onde a recuperação de imóveis antigos para escritórios e novos projetos permitidos pela legislação de preservação abrem novas oportunidades de investimento e contribui para a requalificação urbana da região inteira.

Mas as oportunidades vão além do Centro. Estão presentes nos polos comerciais e de serviços, áreas industriais, corredores logísticos e regiões de expansão urbana da RMR.

Assim, o consórcio conecta poupança, planejamento financeiro, aquisição patrimonial e expansão econômica. Pode apoiar a aquisição de uma sede, escritório, galpão, centro de distribuição, loja ou imóvel para renda passiva.

Mais do que uma modalidade de aquisição, pode ser instrumento de formação de patrimônio e capital produtivo, acompanhando as transformações econômicas da Região Metropolitana do Recife.

Investir com planejamento é transformar poupança em patrimônio e posicionar capital diante das oportunidades que estão redesenhando a área expandida do Recife.

Alexandre Luiz Oliveira, economista e empreendedor



