Consórcio: uma estratégia para investir
A Região Metropolitana do Recife reúne condições favoráveis à expansão dos negócios e à formação de novos investimentos.......................
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Comércio, serviços, indústria, construção civil, tecnologia e logística formam uma economia diversificada e geram demanda por imóveis, terrenos, máquinas e estruturas produtivas.
Recife ocupa posição estratégica no Nordeste, entre importantes mercados equidistantes como Salvador e Fortaleza. Essa localização é reforçada pelo Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, o maior hub aeroportuário regional, pelo Porto do Recife, pela malha rodoviária e pela proximidade com o Complexo Industrial Portuário de Suape.
Nesse ambiente, o consórcio pode atuar como plataforma de planejamento e indução à formação patrimonial, permitindo que empresas, investidores e empreendedores programem a aquisição de ativos de acordo com suas necessidades e as oportunidades de cada região da RMR.
A carta de crédito pode ser utilizada na aquisição de terrenos e imóveis ou na construção. Para as empresas, o consórcio pode integrar uma estratégia de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), apoiando investimentos em imóveis, escritórios, galpões, estruturas logísticas e instalações industriais e comerciais, com potencial de ampliar os negócios.
Esse potencial também se reflete na transformação do Centro do Recife. A expansão do Porto Digital, que reúne 541 empresas, 24 mil colaboradores e movimentou R$ 7,4 bilhões em faturamento em 2025, somada aos incentivos de ISS, IPTU e ITBI, vem estimulando a instalação de empresas e a recuperação de áreas centrais que demandam revitalização. Esse movimento se estende do Recife Antigo a São José e outros bairros, onde a recuperação de imóveis antigos para escritórios e novos projetos permitidos pela legislação de preservação abrem novas oportunidades de investimento e contribui para a requalificação urbana da região inteira.
Mas as oportunidades vão além do Centro. Estão presentes nos polos comerciais e de serviços, áreas industriais, corredores logísticos e regiões de expansão urbana da RMR.
Assim, o consórcio conecta poupança, planejamento financeiro, aquisição patrimonial e expansão econômica. Pode apoiar a aquisição de uma sede, escritório, galpão, centro de distribuição, loja ou imóvel para renda passiva.
Mais do que uma modalidade de aquisição, pode ser instrumento de formação de patrimônio e capital produtivo, acompanhando as transformações econômicas da Região Metropolitana do Recife.
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Investir com planejamento é transformar poupança em patrimônio e posicionar capital diante das oportunidades que estão redesenhando a área expandida do Recife.
Alexandre Luiz Oliveira, economista e empreendedor