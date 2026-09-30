BET, futebol e endividamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Além de deixar o apostador mais vulnerável, a ilegalidade das apostas online favorece o crime organizado a lavagem de dinheiro e a corrupção.

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A eventual vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais pode ser desastrosa para o Brasil. Carregando o perfil autoritário e reacionário do bolsonarismo, caso seja eleito, ele deve conceder anistia aos golpistas e terá capacidade para formar maioria no STF-Supremo Tribunal Federal (pode nomear, no mínimo, quatro novos ministros). Além disso, a sua relação quase servil com o imperialista Donald Trump sinaliza para a submissão do Brasil ao projeto hegemônico dos Estados Unidos na América Latina. Entretanto, este risco político não justifica o festival de benesses eleitoreiras e clientelistas que o Presidente Lula da Silva está promovendo a poucos dias das eleições.

A mais recente iniciativa apressada de Lula foi a assinatura da Medida Provisória que acaba com a atuação das BETs no Brasil. Por que Medida Provisória e não um projeto de lei que permitisse uma negociação no Congresso? E por que assinou a medida a apenas uma semana das eleições (nem antes nem depois)? E uma Medida Provisória que anula a Lei das BETs sancionada pelo presidente há menos de três anos e que regulamentava as apostas esportivas online no território nacional.

A decisão do presidente Lula responde às pesquisas que mostram um elevado índice de aprovação da sociedade. O efeito eleitoral da medida é duvidoso, mas as consequências são bem previsíveis: desorganização da cadeia de negócios construída segunda as regras definidas na Lei das BETs, incluindo desemprego dos seus funcionários, insegurança jurídica do Brasil, abertura de uma batalha judicial e impacto financeiro nos clubes de futebol brasileiro. Confusão maior porque tudo indica que a Medida Provisória será rejeitada pelo Congresso ainda nesta legislatura.

Claro que o futebol sobreviverá sem BETs. Mas a suspensão de uma fonte importante de receita terá um grande impacto na reorganização dos orçamentos milionários dos clubes, que vivem pressionados por um mercado global altamente inflacionado. Os clubes de futebol alertaram que o encerramento abrupto dos acordos de patrocínio afetaria receitas "fundamentais para manter estruturas administrativas, centros de treinamento, profissionais, projetos sociais e departamentos". As plataformas de apostas online destinaram cerca de R$ 1,1 bilhão aos maiores clubes de futebol em 2025 (Sports Value), representando 36% das receitas de marketing dessas equipes, parte dos quais eram usados pelos clubes como garantia para antecipação de crédito em bancos.

O Presidente Lula tem razão quando manifesta preocupação com a ludopatia, com vício de jogatina difundido amplamente na sociedade brasileira e o impacto das apostas descontroladas na redução da renda disponível, no esvaziamento do varejo e no endividamento das famílias. Mas, o endividamento é anterior às BETs e decorre de várias outras causas, tendo as apostas online apenas agravado o problema. O endividamento das famílias é uma decorrência de fatores combinados e independentes da ludopatia: o fomento explicito do governo ao consumo, com efeito, o incentivo ao consumo tem sido a base da política econômica do governo, a facilidade de crédito utilizado pela população pobre para arcar com custo de vida, as carências reprimidas da sociedade e as altas taxas de juros (que decorre, principalmente, da política fiscal do governo). A dívida das famílias já compromete quase 30% da renda familiar e está concentrada no rotativo do cartão de crédito com taxas de juros proibitivas (o COFECON estima que 84% das dívidas pessoais estão atreladas ao cartão de crédito). E o governo joga a culpa nas BETs.

O que ocorreu nos últimos dez anos foi uma transformação significativa na estrutura do consumo e do sistema financeiro brasileiro com a aceleração do comércio eletrônico, a expansão dos bancos digitais e das fintechs. Do que resulta uma mudança radical de comportamento da sociedade: a crescente utilização da renda futura para financiar o consumo presente lidando com juros muito altos (Kerssia Preda Kamenach. https://cofecon.org.br/cofecon). Diante deste endividamento, em certa medida, as BETs surgem como uma tentativa de recomposição do orçamento com promessa de obtenção rápida de renda adicional. Desta forma, claro, agrava o endividamento.

Para tentar resolver um problema (o endividamento da população pobre), o governo atira na direção errada (desregulamentação das BETs) e pode, desta forma, promover um resultado altamente indesejado: o aumento do mercado clandestino de apostas online, que já responderia, atualmente, por cerca de 41% do volume total de apostas no Brasil. Além de deixar o apostador mais vulnerável, a ilegalidade das apostas online favorece o crime organizado, a lavagem de dinheiro e a corrupção.

Sérgio C. Buarque, economista



