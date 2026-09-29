Uma nacionalidade, duas cores

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Sobre o cronista, Humberto Werneck escreveu: "Assim como qualquer um de nós, que os lemos na planície, também os grandes cronistas, na volta das férias, costumam trazer lembranças de viagem".

Alcebíades, Báculo para os amigos de colégio, enfim pôde satisfazer um desejo antigo, ao percorrer os 41.000 Km2 do território suíço. A viagem sempre surpreende, alimentando o nosso depósito de memórias. Muito embora escutar a música de Tom Jobim seja lugar-comum, tornando-a digna do panteão dos clássicos, novas constatações se nos apresentam. Algumas incríveis, como encontrar argentinos extremamente gentis e dóceis.

Econômico, fotografava somente o essencial - como disse Sophia de Mello Breyner, essa mulher e escritora incrível, a Miguel de Souza Tavares, seu filho na vida e nas letras, "Miguel, viajar é olhar". Avarento nas postagens, pois a discrição é uma virtude, sem a qual não se poderia viver a delícia de um amor proibido.

Para Báculo o ato de viajar não era avesso à crítica. O descortino de diversas realidades exige do viajante algo mais que um flâneur desinteressado, pois, à vista ao inesquecível João do Rio, "Flanar é a distinção de perambular com inteligência". Às vezes - e quase sempre - um fato simples, simplesmente chama atenção.

Em Gruyère, cidade que conserva perfil arquitetônico medieval, famosa pela produção do queijo do mesmo nome, Báculo passou a perceber um fenômeno estranho, repetindo-se com naturalidade.

Num café, observou que a garçonete, de cor negra, falava em português, dizendo-se ser de Cabo Verde. Báculo perguntou-lhe sobre a sua cidade de nascença, vindo a resposta de que foi Lisboa. Num átimo, Báculo replicou: "Então, você é portuguesa e não de Cabo Verde". Já no hotel onde passaria a noite, após observar o crachá da recepcionista, de pele alva, indagou-lhe se o seu nome era mesmo Inês, vindo a resposta: "Sim, sou portuguesa". Durante o jantar, num restaurante próximo, foi atendido por outra garçonete negra, de nome Tatiana, que, igualmente, dizia ser de Cabo Verde, mas, quando perguntada sobre a cidade de origem, respondera Lisboa. Báculo, novamente, disse-lhe que sua nacionalidade era portuguesa. Numa manhã de sol em Lucerna, Báculo descortinou, pelas pegadas do acaso, o Restaurant Einhorn, do chefe Fábio Antinori, tomando assento numa agradável mesa da parte externa. Após degustar um delicioso risoto al pescatore, perguntou a uma garçonete, de cor branca, sobre os restrooms, ouvindo "as casas de banho ficam embaixo". Diante do seu espanto, ela disse-lhe, orgulhosamente, ser portuguesa, nascida em Viseu.

Esses episódios, porventura irrelevantes no fantástico contexto duma viagem ao país de Guilherme Tell, trazem à tona traços de cultura colonialista europeia, que, mesmo infame, resiste em desaparecer. Quem sabe um dia - sonhou Báculo - todos os seres humanos serão habitantes do planeta Terra - nada mais.

P.S.: Rascunhada a crônica, a busca de Uber no Aeroporto de Lisboa fez Báculo defrontar-se com José, motorista, a quem a curiosidade fez lhe indagar ser brasileiro, vindo o lamento "sou Pretoguês, pois não me consideram como sendo daqui".

Edilson Pereira Nobre Júnior, desembargador federal



