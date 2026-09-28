A IA redesenhando o turismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O mundo atravessa, velozmente, uma transformação silenciosa, mas de grande profundidade. As diversas atividades do conhecimento humano são levadas por um verdadeiro arrastão tecnológico, impulsionado, sobretudo, pela Inteligência Artificial.

Nessa esteira, de forma ativa e contundente, está o turismo, por excelência uma atividade humana, cuja cadeia produtiva, em toda a sua amplitude, está imersa nesse universo digital. Aeroportos, bilhetes aéreos, hotéis, restaurantes, roteiros de viagens, gastronomia, arte, cultura, natureza e meio ambiente já experimentam essa transformação.

Diante de tantos avanços, podemos dizer que tudo estará, cada vez mais, na palma da mão, reunindo dados, inteligência artificial, conectividade e plataformas digitais que começam a mudar a forma como o visitante escolhe um destino, organiza seu roteiro e compartilha suas experiências.

Durante anos, o turismo obedeceu a um desenho relativamente padronizado, marcado por hospedagem, transporte, passeios, pacotes e voos. Agora, o viajante pode descobrir lugares de acordo com seus interesses, receber informações em tempo real e resolver, pelo celular, grande parte das questões de sua jornada. A tecnologia deixa de ser ferramenta complementar para se tornar elemento vital da experiência turística.

Em 27 de setembro, a cada ano, o mundo celebra o Dia Mundial do Turismo, evento que convida governos, empresas, profissionais e viajantes a refletirem sobre a importância econômica, social, cultural e ambiental de uma atividade que aproxima pessoas e territórios. Neste ano, por escolha da ONU Turismo, o debate ganha dimensão particularmente atual: "Agenda Digital e Inteligência Artificial Redesenham o Turismo".

A data é, portanto, mais do que uma celebração. É uma oportunidade para pensar os caminhos que queremos trilhar. Os mapas digitais estão cada vez mais sofisticados, enquanto os algoritmos antecipam desejos e sugerem destinos, roteiros, atrações e experiências. Cabe a nós, entretanto, decidir que turismo queremos construir.

Todavia — todavia! — essa transformação também traz riscos. A forma como os destinos são divulgados, escolhidos e visitados pode contribuir para um novo "mapa do turismo", no qual alguns lugares ganham ainda mais visibilidade, enquanto outros permanecem secundados. Essa metamorfose merece atenção.

O maior risco, a meu ver, é a concentração turística. Os sistemas de IA utilizam enormes quantidades de dados para formular recomendações. Se os algoritmos privilegiarem destinos que já acumulam avaliações, imagens e informações na internet, determinados lugares poderão receber cada vez mais visitantes. Surge, então, uma pergunta que costumo fazer: estaria — ou estará — o turismo destruindo o próprio turismo?

Outra questão é a desigualdade entre destinos. Regiões com maior presença digital podem ser favorecidas, enquanto comunidades menores, rurais ou pouco conectadas permanecem à margem. Um novo desenho turístico baseado na IA pode, assim, reproduzir desigualdades e deixar de valorizar manifestações culturais e territórios menos conhecidos.

Há, entretanto, uma dimensão que não pode ser esquecida: o extraordinário valor econômico do turismo. A atividade movimenta uma extensa cadeia produtiva, gera empregos e renda, estimula pequenos negócios, fortalece o comércio e os serviços e contribui para o desenvolvimento de destinos.

O turismo também deve ser instrumento de inclusão social. É nesse ponto que a Tecnologia e a Inteligência Artificial precisam ser compreendidas como meios, e não como fins. Será preciso, porém, garantir que essa nova cartografia digital não deixe ninguém para trás.

O futuro do turismo será cada vez mais digital. Seu sentido, porém, continuará profundamente humano, porque viajar não é apenas se deslocar de um lugar para outro.

Viajar continua sendo, antes de tudo, uma forma de descobrir o mundo — e também de descobrir a nós mesmos.

*Roberto Pereira Cadeira 35 - Academia Pernambucana de Letras



