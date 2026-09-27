Verde que te quero verde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Tenho acompanhado, por curiosidade e nenhuma obrigação, o guia eleitoral legalmente divulgado pelos órgãos de comunicação, especialmente nas redes privadas de televisão, oportunidade muito mais para o telespectador continuar com sua descrença na política, do que alimentar alguma esperança em relação ao futuro que nos espera, a todos nós, num país atormentado e num mundo que parece construir, a cada dia, as armas destinadas à sua própria destruição.

E não se fala aqui apenas da Inteligência Artificial, publicamente temida por aqueles mesmos que a criaram - e que agora, temerosos, buscam uma maneira de controlar um instrumento que prece incontrolável. É por aí, com tantos imprevistos, que caminha desamparada a humanidade. Uma humanidade que convive com notícias alarmantes, sobre o aquecimento global, sobre o desmatamento da Amazônia, sobre as queimadas nas florestas do mundo, sobre vulcões que dormiam silenciosos e despertam semeando terror e morte em alguns pontos do planeta. Com tempestades e ventanias que pareciam inexistentes para nós -e de repente chegaram às nossas portas, provocando medo, prejuízos e mortes - além de todas incertezas para o amanhã.

Como eu disse, tenho visto a propaganda eleitoral dos mais diversos candidatos dos mais conhecidos Partidos políticos, de esquerda, de direita, de centro ou de coisa alguma e, do que eu vi e ouvi até agora, nenhum candidato ousou falar, nem de leve, de sua preocupação com o meio ambiente, com o desmatamento desenfreado, com os Incêndios florestais, com a morte dos rios, com os efeitos do "El Niño", com o aquecimento global e tantos outros fenômenos que, dia após dia, ameaçam a presença do homem sobre a terra. Ameaçam mais do que a Inteligência Artificial.

É como se tudo isso pouco importasse para o desempenho de nossos políticos, que continuam mentindo publicamente e prometendo ações que jamais irão cumprir, mesmo quando eleitos pelo voto e pela boa fé de uma sociedade cansada e desesperançada, que aos poucos vai perdendo a fé e a esperança numa democracia viciada e envelhecida. Hoje, já não se escolhe para votar o melhor candidato: se escolhe o menos ruim, ou se apela para o voto nulo ou em branco - já que o instituto do voto é obrigatório.

No Estado de São Paulo, o mais rico e mais desenvolvido do País, os eleitores escolheram, nas últimas eleições, Eduardo Bolsonaro como deputado federal, e lhe deram 1,84 milhão de Votos - o maior número já registrado na História Republicana do País. Carla Zambelli, a pistoleira que perseguiu de revolver em punho um adversário político numa das principais avenidas de São Paulo, ganhou 946 mil votos naquela mesma eleição.

Os dois foram cassados, fugiram do País, respondem a processos no Brasil. Pergunta-se: se estivessem no Brasil e fazendo campanha por um novo mandato, qual seriam os discursos, no Guia Eleitoral, de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro? Nas próximas eleições, disputa um mandato eletivo pelo Estado de São Paulo - sempre sempre São Paulo, o nosso Estado mais rico - o ex-ministro Ricardo Salles, aquele que amparava desmatadores da Amazônia, protegia o garimpo ilegal, esperava "a boiada passar" para encobrir ações ilegais e e outras proezas.

O que estará Ricardo Sales prometendo no Guia Eleitoral do seu Estado? Mais desmatamento, Mais contrabando de madeira, legalização do garimpo em terras indígenas? Ou mais boiadas Passando?

Cá, nos nossos guias, todos prometem aos pernambucanos mais amparo à saúde, mais água nas Torneiras, estradas melhores, escolas melhores, novos hospitais, guerra ao desmatamento e - todos os candidatos - mais segurança para as mulheres e para uma população temerosa, acuada e indefesa, que reza pedindo proteção a todos os santos para nos livrar da violência de cada dia, e, se não for pedir demais, que nos livrem, também, de alguns políticos que sempre aparecem a cada quatro anos. Alguns deles são tão temidos quanto integrantes do crime organizado.

Ivanildo Sampaio, jornalista



