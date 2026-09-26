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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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Somos reféns das opiniões que nos cercam e às quais, de antemão, já conferimos o rótulo de verdade incontestável, sem ao menos destrinchá-las.

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"O fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa" (Ariano Suassuna)

Participei esta semana de uma mesa de debate sobre o tema "A sociedade brasileira e a defesa nacional".

O encontro foi realizado em Juiz de Fora-MG e teve como organizadora a Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG).

Na plateia, políticos, empresários, jornalistas, estudantes, sociedade em geral, gente que nos privilegiou com a profundidade de suas colocações.

Durante o debate, o Professor Doutor Sandro Moita, do Instituto Meira Mattos (ECEME), sintetizou os desafios e as angústias da plateia na frase: "É preciso reapaixonar-se pelo Brasil".

Para fins de atribuição histórica, ele fez questão de esclarecer que a frase era frequentemente proferida por Ariano Suassuna e sintetizava o pensamento do pernambucano por adoção.

Em suas famosas aulas-espetáculo, Ariano resgatava uma metáfora clássica de Machado de Assis para explicar os "dois Brasis".

O primeiro, o Brasil oficial, um país dos privilegiados, das elites, das burocracias e das cópias caricatas de culturas estrangeiras.

O outro, o Brasil real, um país do povo, profundo, construído a partir do sertão, do cordel, do riso simples e das manifestações populares.

Para Ariano, "reapaixonar-se pelo Brasil" significava tirar os olhos do Brasil oficial, daquele que muitas vezes nos alienava, para redescobrir a força e a beleza do Brasil real.

E era nesse segundo Brasil que ele encontrava motivos para ser o que chamava de um "realista esperançoso".

O resgate pelo Professor Sandro desse símbolo nacional não foi à toa! Deve-se, certamente, à percepção do quanto a divisão social nos tem feito mal. Pessoas outrora equilibradas hoje estão obcecadas pelo radicalismo.

Estamos muito próximos de mais uma ronda eleitoral e, a julgar pelo que vemos, os nossos "malvados favoritos" já estão escolhidos.

Essa escolha se deu por desesperança ou falta de opções? Ou, ainda, por uma abalizada consciência da conjuntura que viceja no Brasil?

Dizia um velho chefe do Exército Brasileiro, General Romulo Bini: só ama quem conhece.

Conhecemos o Brasil? Sabemos identificar suas mazelas? Auscultamos suas vontades?

Minha avaliação indica um rotundo NÃO.

Somos reféns da pouca cultura acadêmica que nos contamina, desde a formação básica, com a lassidão do pensar.

Somos reféns das opiniões que nos cercam e às quais, de antemão, já conferimos o rótulo de verdade incontestável, sem ao menos destrinchá-las.

Somos reféns de uma estagnação civilizatória, o que, de per si, já é muito ruim, mas que avança para uma desagregação civilizatória.

Quando paramos para observar o mundo que se avizinha e, em visão mais cerrada, o próprio Brasil, torna-se difícil sermos realistas esperançosos.

Um mundo em permanente estado de guerra.

Um mundo em desafiadora tensão comercial, política, tecnológica e psicossocial.

Um mundo em que a paz, como símbolo de racionalidade, dá lugar à confrontação, como símbolo de insensatez.

Um Brasil asfixiado por comportamentos que ofendem visceralmente o sentido do que é ser ético e moral.

Um Brasil em que as instituições perderam a capacidade de oferecer seus préstimos sem cobranças de recompensas.

Um Brasil insone preocupado com as manchetes estarrecedoras do dia seguinte.

Esse desencanto atual é bastante dolorido e, desde já, escusas por minha falta de realismo esperançoso. Mas é certo, o Brasil em que vivemos luta por sobreviver em um mar bravio, sem boas cartas náuticas, com timoneiros despreparados e sem bons portos à vista.

Contudo, a possibilidade de transformarmos esse desencanto em esperança ainda me parece ser pelo exercício consciente da cidadania, valendo-se de todas as ferramentas que a sociedade dispõe.

Só então o farol da barra, um indicativo de porto seguro, brilhará novamente para o Brasil e, em consequência, para cada um de nós.

Quem sabe, então, eu volte a ser, tal qual Ariano Suassuna, um realista esperançoso.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva



