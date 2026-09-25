fechar
Artigo | Notícia

Pista de boliche foi point do Recife

Durante muitos anos o Boa Boliche foi o principal point de diversão do Recife. Nas décadas de 1970 e 1980 deixou boas lembranças.....

Por João Alberto Martins Sobral Publicado em 25/09/2026 às 0:00 | Atualizado em 25/09/2026 às 10:57

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Pouca gente sabe, mas uma pista de boliche foi, entre o fim dos anos 60 e o início dos anos 70, o grande point de diversão do Recife, atraindo os nomes de destaque da nossa sociedade, especialmente os jovens. O boliche teria sido criado no Egito Antigo, mas se popularizou no século XX, nos Estados Unidos. Tem, inclusive, competições internacionais, algumas mostradas na televisão. Os pernambucanos conheciam o boliche, especialmente os que viajavam para o Rio e São Paulo, onde as pistas se tornaram populares nos anos 60.

Quem viveu no Recife nas décadas de 1970 e 1980 certamente guarda boas lembranças de uma época em que a diversão era muito diferente de hoje. Não havia shopping centers, internet, celular ou a infinidade de opções de entretenimento que existem atualmente. Foi aí que surgiu o Boa Boliche, na Avenida Barão de Souza Leão, em frente ao restaurante Rubaiyat, que funcionava no espaço onde hoje é o estacionamento do Mar Hotel. O local se transformou num dos principais pontos de encontro da juventude daquela época, inclusive um grande ponto de paquera.

Mais do que simplesmente uma pista para derrubar pinos, o Boa Boliche era um lugar para encontrar os amigos, conversar, namorar e passar algumas horas de descontração. Era comum reunir uma turma e seguir para lá, numa época em que uma noite de diversão podia começar com uma partida de boliche e terminar em algum restaurante, lanchonete ou festa.

O boliche tinha também um charme especial. Vestir os sapatos próprios para a pista, escolher a bola, fazer aquela concentração antes da jogada e comemorar quando todos os pinos caíam faziam parte do ritual. Para quem não tinha muita habilidade, sobrava a torcida dos amigos e, naturalmente, as brincadeiras.

Uma curiosidade: ao contrário do que acontece hoje, onde tudo é automatizado, na época existiam funcionários no fundo da pista para devolver as bolas e levantar os pinos derrubados. A propósito, poucos jogadores conseguiam o strike, que é derrubar todos os dez pinos numa única jogada.

A Avenida Barão de Souza Leão, naquele período, ainda tinha um perfil bem diferente do atual. Boa Viagem começava a se transformar rapidamente, com o crescimento dos edifícios, do comércio e dos novos equipamentos de lazer. O Bola Boliche acompanhou esse momento e entrou para a memória afetiva de quem viveu aquela fase do bairro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O tempo passou, a cidade mudou e o Boa Boliche desapareceu. Vieram os shoppings, os videogames, as novas casas de entretenimento e, muito mais tarde, os modernos complexos que reuniam boliche, bares, restaurantes e música. O próprio boliche voltou a ganhar espaço em Boa Viagem décadas depois, com novas casas e outro conceito. Algumas até fizeram sucesso, como o Strike Recife, no Carrefour da Torre, e os que funcionam até hoje nos shoppings.

Porém, nenhum deles conseguiu apagar a lembrança daquele endereço da Barão de Souza Leão. Para quem frequentou o Bola Boliche, a memória permanece como uma fotografia de um Recife mais simples, quando uma partida de boliche era motivo suficiente para reunir os amigos e transformar uma noite comum em uma grande diversão.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1

 

Leia também

Novo Cais recebe corrida com percursos de 5, 10 e 15 km em novembro
CORRIDA DE RUA

Novo Cais recebe corrida com percursos de 5, 10 e 15 km em novembro
Sport adquire metade da carga de ingressos para clássico contra Náutico e reforça exigência de biometria facial
Clássico dos Clássicos

Sport adquire metade da carga de ingressos para clássico contra Náutico e reforça exigência de biometria facial

Compartilhe

Tags