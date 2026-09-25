Pista de boliche foi point do Recife

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Durante muitos anos o Boa Boliche foi o principal point de diversão do Recife. Nas décadas de 1970 e 1980 deixou boas lembranças.....

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Pouca gente sabe, mas uma pista de boliche foi, entre o fim dos anos 60 e o início dos anos 70, o grande point de diversão do Recife, atraindo os nomes de destaque da nossa sociedade, especialmente os jovens. O boliche teria sido criado no Egito Antigo, mas se popularizou no século XX, nos Estados Unidos. Tem, inclusive, competições internacionais, algumas mostradas na televisão. Os pernambucanos conheciam o boliche, especialmente os que viajavam para o Rio e São Paulo, onde as pistas se tornaram populares nos anos 60.

Quem viveu no Recife nas décadas de 1970 e 1980 certamente guarda boas lembranças de uma época em que a diversão era muito diferente de hoje. Não havia shopping centers, internet, celular ou a infinidade de opções de entretenimento que existem atualmente. Foi aí que surgiu o Boa Boliche, na Avenida Barão de Souza Leão, em frente ao restaurante Rubaiyat, que funcionava no espaço onde hoje é o estacionamento do Mar Hotel. O local se transformou num dos principais pontos de encontro da juventude daquela época, inclusive um grande ponto de paquera.

Mais do que simplesmente uma pista para derrubar pinos, o Boa Boliche era um lugar para encontrar os amigos, conversar, namorar e passar algumas horas de descontração. Era comum reunir uma turma e seguir para lá, numa época em que uma noite de diversão podia começar com uma partida de boliche e terminar em algum restaurante, lanchonete ou festa.

O boliche tinha também um charme especial. Vestir os sapatos próprios para a pista, escolher a bola, fazer aquela concentração antes da jogada e comemorar quando todos os pinos caíam faziam parte do ritual. Para quem não tinha muita habilidade, sobrava a torcida dos amigos e, naturalmente, as brincadeiras.

Uma curiosidade: ao contrário do que acontece hoje, onde tudo é automatizado, na época existiam funcionários no fundo da pista para devolver as bolas e levantar os pinos derrubados. A propósito, poucos jogadores conseguiam o strike, que é derrubar todos os dez pinos numa única jogada.

A Avenida Barão de Souza Leão, naquele período, ainda tinha um perfil bem diferente do atual. Boa Viagem começava a se transformar rapidamente, com o crescimento dos edifícios, do comércio e dos novos equipamentos de lazer. O Bola Boliche acompanhou esse momento e entrou para a memória afetiva de quem viveu aquela fase do bairro.

O tempo passou, a cidade mudou e o Boa Boliche desapareceu. Vieram os shoppings, os videogames, as novas casas de entretenimento e, muito mais tarde, os modernos complexos que reuniam boliche, bares, restaurantes e música. O próprio boliche voltou a ganhar espaço em Boa Viagem décadas depois, com novas casas e outro conceito. Algumas até fizeram sucesso, como o Strike Recife, no Carrefour da Torre, e os que funcionam até hoje nos shoppings.

Porém, nenhum deles conseguiu apagar a lembrança daquele endereço da Barão de Souza Leão. Para quem frequentou o Bola Boliche, a memória permanece como uma fotografia de um Recife mais simples, quando uma partida de boliche era motivo suficiente para reunir os amigos e transformar uma noite comum em uma grande diversão.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1



