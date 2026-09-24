Mudanças na legislação penal

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Mediante Decretos-leis editados pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, deu-se a aprovação do atual Código Penal (1940) e do Código de Processo Penal (1941). A atual Lei de Execução Penal, entretanto, só foi aprovada em 1984, pelo Congresso Nacional. O nosso Código Penal é composto de uma Parte geral e outra especial. Na Parte Geral estão definidos os princípios gerais que regem a possibilidade de punição aos infratores da lei, limitando o Estado, entretanto, com regras claras sobre a concretização da devida punição, em relação àqueles que venham a cometer ilícitos penais. Sua Parte especial, lado outro, contém normas que definem as condutas delituosas e a pena cominada para cada tipo de crime cometido.

Em 1984 (Lei nº 7.209), houve uma grande reforma na Parte Geral do nosso Código Penal, que desde então vem atingindo os seus objetivos e tem contribuído para um avanço significativo das ciências criminais. A sua Parte especial, contudo, ainda é praticamente aquela mesma aprovada em 1940, havendo necessidade, bem por isso, de uma reforma intensa em suas regras jurídicas. Até hoje, por exemplo, sente-se a falta de regras jurídicas que autorizem a aplicação, diretamente, das penas restritivas de direito, que são fixadas no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, uma vez omisso o nosso Código Penal. Vê-se, assim, que de há muito há necessidade de uma profunda reforma na Parte especial do nosso Código Penal, embora exista um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, nesse sentido, sem andamento legislativo.

Por oportuno, no tocante ao Código Penal, costumeiramente o Congresso Nacional vem aprovando - mormente nos últimos 15 anos - leis ordinárias esparsas ou modificativas ao seu texto, no mais das vezes criando novos tipos de crimes ou aumentando penas, quase sempre sem nenhum critério científico, vulnerando, por conseguinte, uma política criminal eficiente, necessária e dinâmica que todos almejamos. Insistir na majoração das sanções penais e na criação de novos delitos tantas vezes inúteis, é romper com as lições de Beccaria, que em 1764 já enfatizava que "a redução da criminalidade está na certeza da punição".

Enquanto isso, o nosso Código de Processo Penal - que regula os procedimentos para atingir a inocência ou a culpabilidade dos acusados -, embora reformado nos últimos tempos, ainda não foi alterado, desde os seus primórdios, no tocante à investigação criminal e aos recursos processuais. De tudo resulta que as regras sobre o inquérito policial continuam as mesmas de 1941, de natureza inquisitória, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, contrariando a Constituição Federal de 1988. No que tange aos recursos, ainda temos um número exagerado de apelos, que contribuem demasiadamente para a demora na conclusão dos processos penais.

Quanto à Lei de Execução Penal, aprovada em 1984, suas regras vêm sendo constantemente alteradas, quase sempre dando causa à redução dos direitos e garantias dos presos, sem contar que vários dos preceitos que contribuem para a sua reinserção social vêm sendo abolidos, violando, ademais, a possibilidade de recuperação daqueles que cometeram ilícitos penais, muitos deles de leve potencialidade ofensiva. Essa posição dos nossos legisladores, são as mesmas da época em que a pena era sinônimo de castigo, quanto imperava a tortura e as penas cruéis, que hoje não podem ser aplicadas, mercê de disposições constitucionais que não mais admite a fixação de sanção penal como forma de castigar fisicamente, moralmente ou mentalmente o condenado, como existia até o final do século 18.

Em síntese, precisamos urgentemente de uma nova Parte especial para o nosso Código Penal de 1940, da introdução de novas regras sobre a investigação criminal e dos recursos judiciais no Código de Processo Penal de 1941 e, finalmente, na aprovação de um Código de Execução Penal e, também, de um Código de Processo de Execução Penal.

Com a palavra o Congresso Nacional, que só tem adotado decisões que contrariam a boa política criminal e penitenciária, contribuindo, assim, para o aumento acentuado da violência e da reincidência criminal, fazendo as vezes dos carrascos de antigamente e obedecendo a triste lembrança da época em que predominavam as penas cruéis e o tratamento desumano aos reclusos, que eram impostas àqueles que violavam a lei penal, esquecendo que eles retornarão ao convívio social, pois as penas de morte ou perpétua são proibidas no Brasil.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, advogado criminalista no escritório Frutuoso Advocacia.



