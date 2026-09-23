Mais competitividade, menos proteção: o Brasil precisa atacar a causa do problema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Acompanhamos mais uma vez a discussão sobre aumento de Imposto de Importação de pneus para proteger a indústria nacional. As argumentações são sempre em tom de alerta, em defesa da tese de que fabricantes estão perdendo espaço no mercado brasileiro.

Mais uma vez, os representantes das fábricas tentam convencer o governo ao dizer que esse movimento está ligado a uma suposta concorrência desleal. A tese seria que os pneus importados estariam chegando ao país com preços artificialmente baixos, inferiores aos praticados no próprio mercado internacional. Levantam suspeitas de dumping e distorções competitivas.

Executivos da indústria vão à imprensa apelando ao nacionalismo, com discurso de que o território verde-amarelo vem sendo invadido por produtos mais baratos de menor qualidade, enquanto os nacionais são produtos premium que seguem obrigações ambientais de produção e que isso não seria exigido das companhias importadoras.

Ao atacar os concorrentes, sem discernir os bons dos maus, os fabricantes tentam manipular a opinião pública. Afinal, ninguém tem simpatia por quem usa de práticas antiéticas, que burlam as exigências de mercado para destruir a concorrência de forma desleal. O problema é que, generalizar toda uma cadeia produtiva, é uma forma equivocada de encarar o problema.

Os pneus para carros de passeio já pagam uma elevada alíquota de 25%, mas os produtores locais ainda querem mais, seu objetivo declarado é elevar para 35%, atingindo também os pneus de caminhões.

Esse está em análise no Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Qualquer aumento de imposto penaliza justamente o consumidor brasileiro que já enfrenta uma inflação persistente que teima em baixar e pressionar o orçamento das famílias.

O que a indústria nacional precisa é sair da zona de conforto. O mundo mudou. Os asiáticos investiram pesado em tecnologia, modernizaram sua indústria, ampliaram produtividade, eficiência, escala. Fizeram fábricas mais tecnológicas, processos mais rápidos e produtos muito mais competitivos em preço e desempenho.

E, simultaneamente, grandes distribuidores desses produtos no Brasil, se profissionalizaram, implementaram processos confiáveis de reciclagem, transparência fiscal, treinamento e capilaridade de distribuição. Atendendo de forma plenamente satisfatória, no aspecto de preço e de produto, quem verdadeiramente interessa nesse processo, o consumidor brasileiro.

A pergunta que precisamos fazer não é como aumentar imposto. A pergunta é: como fazer a indústria brasileira ser mais competitiva?

Não adianta jogar no colo do consumidor. Ao invés de pedir aumento de imposto de pneu importado, deveríamos estar discutindo outra pauta.

Por que não lutar para diminuir o imposto da matéria-prima? A borracha natural utilizada no Brasil é majoritariamente importada. Cerca de 40% a 50% de toda a demanda interna é suprida pela produção nacional, enquanto a outra metade precisa ser trazida do exterior para abastecer indústrias, principalmente a de pneus.

Neste caso, reduzir impostos sobre insumos poderia baixar custos de produção diretamente.

Por que não criar condições para a indústria produzir com mais eficiência e competir de igual para igual? O caminho não pode ser sempre o da proteção, isso não gera benefícios diretos pro mercado interno.

A concorrência irregular não pode ser um espantalho para vender a proteção de mercado. O foco deve ser no endurecimento da fiscalização para combater a fraude, o contrabando e as empresas que operam fora das regras. O setor de importação de pneus não pode ser reduzido a essa caricatura. E quem trabalha sério não pode continuar pagando a conta sozinho.

Tratar esse segmento como um bloco homogêneo de irregularidades é um argumento conveniente para justificar a elevação de impostos que, na prática, protege a indústria doméstica da concorrência legítima, não o consumidor, não o meio ambiente, não o mercado formal.

Proteção tarifária isolada não resolve assimetrias de dumping, irregularidades e Custo Brasil. Países asiáticos ganharam via escala, tecnologia e eficiência. Soluções como desoneração de insumos, incentivos à modernização, reforma tributária profunda, qualificação e fiscalização forte têm maior potencial de longo prazo para um mercado nacional forte e sustentável, beneficiando toda a cadeia econômica.

Quem deve definir os vencedores é o consumidor, o maior beneficiado do mercado livre de amarras.

Antônio Araújo, diretor comercial da Magnum Tires, marca brasileira que produz pneus em fábricas globais