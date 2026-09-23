Ciência como projeto de futuro para Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pernambuco tem inteligência, instituições e criatividade. Precisa decidir se o conhecimento continuará periférico ou se será estruturador.

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Que Pernambuco queremos construir até 2040 - e que lugar a ciência ocupará nesse futuro? Com essa pergunta,e em consonância com sua missão institucional, a APC elaborou o documento "Um projeto de futuro para Pernambuco: conhecimento, inovação e desenvolvimento sustentável" com recomendações aos candidatos e candidatas ao Governo do Estado. O propósito do documento é contribuir para o desenvolvimento do Estado, tendo como base a Educação, a Ciência, Tecnologia e Inovação.

O documento (disponível para todos em www.apcciencias), apresenta uma visão moderna, com um olhar para um horizonte de 2040, mas considerando que o primeiro ano - 2027 - importa e é decisivo. A APC propõe aos candidatos e candidatas 10 compromissos capazes de transformar a visão de 2040, em realidade que se inicia após as eleições.

Não se trata de um catálogo de demandas da comunidade científica, mas de uma proposta de desenvolvimento. Educação, ciência, tecnologia e inovação precisam estar no centro das respostas aos grandes desafios de Pernambuco: desigualdade, saúde, segurança hídrica e alimentar, mudanças climáticas, transformação digital e geração de empregos de qualidade.

O Estado não parte do zero. Possui universidades, institutos federais, centros de pesquisa, a FACEPE e ambientes como o Porto Digital. O desafio é conectar esses ativos e transformá-los em capacidades duradouras, presentes também no Agreste, na Zona da Mata e no Sertão.

Isso exige tratar ciência e inovação como políticas de Estado, com planejamento de longo prazo, financiamento previsível e instituições fortalecidas. Exige também formar e reter talentos, aproximar conhecimento e economia e usar dados e evidências na gestão pública. Basta ver o que fazem e fizeram os países que se desenvolveram nos últimos 20 a 30 anos, tendo a China como principal exemplo.

O horizonte de 2040 não pretende prever o futuro. Serve para orientar decisões que precisam começar agora e atravessar mandatos. Uma criança não completa sua formação fundamental em quatro anos; novas capacidades científicas e industriais também não. Cada governo deve ser avaliado pelo que entrega e, principalmente, pelo que deixa preparado.

Ao apresentar o documento, a Academia coloca o conhecimento a serviço do debate público. A proposta não pertence a uma candidatura: é um convite à construção de convergências. Pernambuco possui inteligência, instituições e criatividade. Precisa decidir se o conhecimento continuará periférico ou será a infraestrutura de seu desenvolvimento. Essa escolha não pode mais ser adiada.

Anderson S. L. Gomes, presidente da Academia Pernambucana de Ciências, Vice Presidente NE e ES da Academia Brasileira de Ciências e Professor Titular da UFPE



