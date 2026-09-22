Universidade Federal de PE: 199 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sob o reitorado de Alfredo Macedo Gomes, a UFPE hoje conta com 29 polos de apoio presencial.............................................

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Em 1911, o edifício da Faculdade de Direito do Recife, ficou pronto e abriga até hoje a instituição que aniversaria. Foi ali, nesse novo prédio, que um eminente membro da Escola do Recife, o professor Clóvis Beviláquia, foi um dos responsáveis pela elaboração de nosso primeiro Código Civil (1916) e a FDR vai participar de todos os grandes momentos da vida política, institucional e jurídica de nossa história republicana: dos grandes embates políticos que marcaram o fim da Primeira República (1930), os conflitos com o estado de exceção varguista (1937-1945), a decisiva participação estudantil no processo de redemocratização, que levou à morte do líder estudantil Demócrito de Souza Filho (1921-1945), assassinado num comício na Pracinha do Diário.

Em 1946, as diversas Escolas, Faculdades e Institutos são reunidos na antiga Universidade do Recife, federalizada em 1965. Por aquela Universidade do Recife passaram nomes da mais alta importância em nossas Letras, Ciências Humanas e Exatas, Educação, Medicina...

Não podemos deixar de falar do Patrono da Educação Nacional, Paulo Freire. O grande educador pernambucano formou-se pela FDR em 1947, mas nunca exerceu a profissão e dedicou-se à missão que o tornou mundialmente conhecido: a ação e a reflexão sobre a prática educativa.

Em 1965, os militares federalizam a Universidade do Recife, criando a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cujas escolas, institutos e faculdades estavam espalhados pelo centro da cidade. Com as agitações estudantis que marcaram o ano de 1968, os militares decidiram agrupar todas as unidades, situadas no Centro da cidade, no então longínquo bairro do Engenho do Meio, onde encontram-se até hoje.

O aniversário de 199 anos da FDR significa, na verdade, o ato inicial criador de nossa UFPE, situada hoje entre as seis melhores universidades federais brasileiras e a primeira do Norte e Nordeste. Sob o governo Lula, a UFPE conheceu um amplo processo de expansão territorial e social: novos campi foram abertos no interior e suas portas foram abertas para aqueles segmentos sociais que se viram, ao longo de nossa História, preteridos.

Sob o reitorado atual do Professor Alfredo Macedo Gomes, a UFPE hoje conta com 29 polos de apoio presencial em todo o estado, inclusive em Fernando de Noronha, sob a forma EaD. Anualmente ingressam mais de 7 mil alunos nos cursos presenciais, mil alunos nos cursos de pós-graduação e mais de 1.300 nos cursos a distância. Conta com 114 cursos de graduação, sob a coordenação de 87 Departamentos. Dispondo de um excelente parque tecnológico, interiorizado suas ações, ampliado o conceito de "diversidade" para receber e atender a pluralidade de expectativas e demandas sociais e culturais da região (quilombolas, povos indígenas, assentados do MST), a UFPE pode com orgulho ostentar seu dístico atual: EXCELÊNCIA NA DIVERSIDADE.

No momento em que as instituições da cultura e da educação estão sendo metódica e sistematicamente agredidas, e em especial as de ensino superior, precisamos da Universidade como garantia e âncora de uma vida nacional soberana e livre.

Caminhando para a conclusão desse panegírico comemorativo dos 199 anos de nossa Universidade gostaria, caros membros desta Casa, de dizer que uma Universidade é um dos poucos e privilegiados lugares onde uma Nação PENSA sobre si mesma e seu futuro: a metódica reflexão sobre seus destinos, os critérios que permitem escolher caminhos políticos e sociais, sua capacidade de orientar políticas públicas para a tomada de decisões baseadas nos princípios da AUTONOMIA, da DEMOCRACIA e da SOBERANIA e formar quadros que garantirão a continuidade de um processo civilizatório: é nela onde tais princípios são praticados, ensinados e difundidos.

Uma UNIVERSIDADE é um MODO DE VIDA, que garante que nossos antepassados não passaram, estão "entre nós" e que formaremos homens e mulheres preocupados em dar continuidade a uma memória e a uma esperança.

UMA UNIVERSIDADE É O LUGAR ONDE DECIDIMOS SE AMAMOS SUFICIENTEMENTE O MUNDO PARA PERMITIR A SUA CONTINUIDADE!

*Flávio Brayner, Professor Emérito da UFPE



