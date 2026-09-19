Tempos sombrios na fazenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Há livros que parecem fortalecer-se à medida que o tempo passa. Origens do Totalitarismo é um deles................................

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Na obra, Hannah Arendt reúne reflexões sobre o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo, em um estudo apresentado logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A violência, a mentira e a intolerância foram o combustível desse sombrio período.

Seu texto deixa antever que novos tempos sombrios podem surgir quando a realidade deixa de ser iluminada e os homens a observam sem nitidez.

Foi diante dessa meditação que me veio à lembrança A Revolução dos Bichos, de George Orwell.

Talvez algumas das dificuldades que enfrentamos hoje como sociedade possam ser observadas sob essa mesma penumbra.

Não apenas pelo comportamento de lideranças que, por vezes, fazem lembrar Napoleão, Garganta, Bola de Neve ou o velho Major. Aquelas que prometem, que controlam, que manipulam e que oferecem sonhos inalcançáveis.

Mas seria confortável demais atribuir somente a elas a culpa pelos tempos sombrios. Do outro lado está a sociedade. E ela também pode se comportar como os animais em uma fazenda. Trabalha, vagabundeia, acredita, repete, esquece.

É comum apresentar a obra de Orwell como crítica ao stalinismo. Mas talvez a permanência do livro esteja justamente na possibilidade de lê-lo para além das circunstâncias que inspiraram sua criação.

Ele é boa metáfora dos mecanismos de concentração e conservação do poder, onde quer que este se manifeste. Pode ser o comunismo. Pode ser o fascismo. Pode ser o imperialismo. Pode ser o "totalitarismo democrático".

Na fábula, os animais estão cansados da exploração do senhor Jones. Inspirados pelo velho Major, imaginam uma sociedade na qual seriam livres, iguais e donos do próprio destino.

E a revolução acontece. Jones é expulso. A fazenda muda de nome. A nova ordem é resumida nos Sete Mandamentos do Animalismo e escrita na parede do celeiro.

Os porcos, os mais inteligentes, assumem a tarefa de interpretar os princípios e conduzir os demais animais.

Bola de Neve representa o intelectual. Garganta domina a palavra. Napoleão encarna o controle ditatorial e, desde cedo, amestra cães recém-nascidos para se tornarem sua guarda pretoriana.

A fazenda vai, assim, construindo seus próprios instrumentos de poder. Napoleão decide. Garganta distorce. Os cães constrangem.

Boxer, o cavalo, respondia às dificuldades aumentando seu esforço: "trabalharei mais" e "Napoleão tem sempre razão".

Moisés, o corvo, difundia vãs esperanças, mas, preguiçoso, nada produzia.

As ovelhas repetiam a frase: "quatro pernas bom, duas pernas ruim".

Benjamim, o burro, percebia tudo, mas sua lucidez convivia com a resignação.

Atemporal, A Revolução dos Bichos deixa de ser apenas uma sátira de determinado momento histórico e se aproxima de nossa realidade.

Quantas vezes delegamos a outros a tarefa de traduzir a nossa realidade? Quantas vezes repetimos ideias que jamais examinamos? Quantas vezes sentimos preguiça de conferir o que estava escrito?

Tempos sombrios não dependem apenas dos que apagam as luzes. Dependem também daqueles que se acostumam à escuridão.

A revolução nasceu de uma insatisfação legítima. Foi apropriada pelos porcos, que prontamente assumiram a liderança para, em seguida, modificarem as regras a serem abraçadas. Finalmente, tornaram-se tão semelhantes aos antigos dominadores que os demais animais já não conseguiam distinguir uns dos outros.

A revolução dos bichos terminou onde começara. Mudaram os que mandavam. Permaneceram os que obedeciam.

Uma sociedade dificilmente será melhor sem cidadãos melhores. E cidadãos melhores não surgem apenas de novas leis, novos governantes ou novas promessas. Surgem da revolução caracterizada pela aquisição do conhecimento genuíno e pelo exercício permanente do livre pensar.

Conhecimento não impede que existam Napoleões. Mas dificulta a tarefa dos Gargantas, reduz o encanto dos Moisés e nos permite reconhecer os cães antes que eles nos ataquem.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva



