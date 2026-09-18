Tentativa de golpe no Níger evidencia complexa trama geopolítica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Na madrugada de 28 para 29 de agosto, segmentos sublevados das Forças Armadas do Níger tentaram derrubar o governo do general Abdourahamane Tiani, no poder desde o golpe de julho de 2023.

Os confrontos atingiram pontos estratégicos da capital, Niamei, como a rádio e televisão estatal, a Base Aérea 101, situada no complexo do Aeroporto Internacional Diori Hamani, e as proximidades do palácio presidencial.

A ação, atribuída a jovens militares insatisfeitos com a condição das tropas no combate a grupos jihadistas, foi frustrada por forças leais ao governo, com participação decisiva do grupo paramilitar russo Africa Corps.

O episódio expõe uma contradição central: a junta que chegou ao poder prometendo recuperar a soberania e solucionar a deterioração da segurança, precisou de forças estrangeiras para enfrentar uma rebelião surgida em suas próprias forças.

Essa fragilidade se insere no contexto de sucessivos golpes ocorridos desde 2020 no Sahel. As juntas do Mali, Burkina Faso e Níger formaram a Aliança dos Estados do Sahel (AES), romperam com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e avançaram na criação de mecanismos próprios de defesa.

Golpes podem retroalimentar novas tentativas no país e no seu entorno, de forma que democracias vizinhas frustraram tentativas recentes e os atuais governos do Mali e Burkina Faso resultaram de golpes contra juntas anteriores.

No Níger, a segurança constitui uma das principais fontes de legitimidade do regime, visto que Tiani justificou a deposição do presidente Mohamed Bazoum, em 2023, pela incapacidade do governo civil de conter grupos extremistas.

A violência, porém, permanece intensa, sobretudo em Tillabéri, na fronteira com Mali e Burkina Faso. Ao prometer segurança, a junta vinculou sua legitimidade ao desempenho militar: assim, cada derrota enfraquece sua justificativa para governar.

É nesse contexto de fragilidade interna que as acusações contra atores estrangeiros ganham força. Após a tentativa de golpe, autoridades nigerinas acusaram a França e países vizinhos de estimularem a desestabilização do país, sem apresentar evidências conclusivas. Paris e os demais rejeitaram as acusações.

Embora não haja evidências de uma articulação estrangeira, a resposta ao episódio evidenciou a dimensão internacional da crise. O Africa Corps russo atuou ao lado das forças legalistas, a Argélia enviou aeronaves militares a Niamei, enquanto Mali e Burkina Faso se limitaram à solidariedade política.

A junta ampliou suas alternativas diplomáticas, mas continuou sem capacidade para enfrentar sozinha uma crise que ameaça sua permanência. Logo, a substituição de antigos parceiros ocidentais, como a França, por novos aliados não eliminou a dependência externa, apenas alterando seus canais.

Essa mudança também não pode ser reduzida à influência russa. A rejeição à presença francesa é anterior à junta militar de 2023 e possui raízes locais, mas a maioria da população considera que o governo não deveria depender de forças estrangeiras para garantir a segurança nacional.

A ascensão de Tiani combina uma demanda doméstica por autonomia com uma estratégia externa de diversificação de parcerias. Ainda assim, recorrer ao Africa Corps para preservar o governo expôs a distância entre o discurso político da junta e os recursos efetivamente disponíveis ao Estado.

Essa distância se torna ainda mais evidente quando segurança e recursos estratégicos são analisados em conjunto. O Níger possui petróleo e urânio e, em 2025, nacionalizou a Somaïr, empresa anteriormente controlada majoritariamente pela francesa Orano, aprofundando o rompimento com Paris.

Também depende de corredores externos para exportar seus recursos: o oleoduto Níger–Benin conecta os campos de Agadem ao litoral, e sua interrupção temporária durante as tensões entre os dois países mostrou a vulnerabilidade de um Estado sem saída para o mar.

Projetos energéticos envolvendo Argélia, Nigéria e Marrocos reforçam a importância regional do território nigerino, mas também revelam como sua autonomia econômica depende de relações de trânsito, investimento e cooperação com países vizinhos.

Esses interesses ajudam a explicar a atenção internacional sobre o Níger, mas não demonstram que a tentativa de golpe tenha sido fruto de uma disputa energética ou de uma conspiração estrangeira.

A tentativa de agosto expõe os limites da estratégia de Tiani. A junta que chegou ao poder prometendo autonomia precisou de apoio russo para enfrentar militares do próprio país, sendo incapaz de garantir a segurança do território.

No Níger, autonomia diplomática não se confunde com capacidade estatal. A junta pode ter substituído a França pela Rússia e ampliado sua margem de manobra em relação ao Ocidente, mas ainda não demonstrou força suficiente para proteger a população, controlar seus instrumentos coercitivos e responder sem ajuda externa a ameaças decisivas.

A tentativa de golpe tornou essa contradição incontornável: quanto mais o regime reivindica independência, mais visíveis se tornam suas limitações internas.



Vinicius Torres Melo e Laura Montarroyos, alunos do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da UFPE