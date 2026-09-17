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O Brasil precisa romper com a cultura da impunidade. Impunidade é a ausência de punição ou sanção para quem comete ato ilícito, crime ou infração.,

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Impunidade é a ausência de punição ou sanção para quem comete ato ilícito, crime ou infração. Ocorre quando a lei não é aplicada ou a responsabilização não se concretiza, criando a percepção de que determinados grupos escapam das consequências de seus atos. A lentidão da Justiça, processos intermináveis e punições desproporcionais alimentam a sensação de que o sistema não funciona igualmente para todos.

Para o cidadão comum, um processo pode consumir tempo, recursos e energia. Quando envolve pessoas poderosas, porém, a demora pode adquirir outro significado. Anos se acumulam, testemunhas desaparecem, provas se fragilizam e a atenção pública se dispersa. Quando a Justiça tarda de modo seletivo, deixa de ser apenas deficiência administrativa e passa a corroer a confiança na igualdade perante a lei.

Nicolau Maquiavel, na Renascença, observou um mundo de príncipes, guerras e alianças. Em O Príncipe, descreveu a política como espaço no qual preservar o poder poderia exigir ações incompatíveis com a moral comum. Seu pensamento expõe uma lógica perturbadora: governantes podem considerar mais importante parecer virtuosos do que agir virtuosamente.

Daí emergem ideias associadas ao maquiavelismo: o medo pode ser instrumento mais seguro do que o afeto; a aparência de virtude pode ser mais útil ao poder do que a virtude efetiva; e a astúcia da raposa complementa a força do leão. Quando essa lógica se desprende de limites éticos e institucionais, a impunidade pode deixar de ser acidente e transformar-se em instrumento de preservação do poder.

No Brasil, a percepção de impunidade fragiliza a confiança nas instituições. O país apareceu na 75ª posição entre 172 países avaliados pelo Atlas da Impunidade, da Eurasia Group. O estudo considera governança não responsável, violações dos direitos humanos, exploração econômica, conflito e violência e degradação ambiental. Seu pior resultado está na dimensão de conflito e violência.

A impunidade produz efeitos sociais profundos. Quando o cidadão percebe que as regras valem para uns e não para outros, a confiança se deteriora. Quando escândalos sucessivos não produzem consequências proporcionais, a indignação pode transformar-se em resignação. E quando o ilícito não punido deixa de chocar, começa também a educar.

A mensagem implícita é perigosa: cumprir a lei pareceria obrigação apenas daqueles que não possuem poder suficiente para contorná-la. Instituições que deveriam proteger a sociedade passam a ser percebidas como fortalezas de quem consegue influenciá-las. Nesse ambiente, a cidadania perde força, o cinismo cresce e a integridade corre o risco de parecer ingenuidade.

O maior perigo é intergeracional. Crianças e jovens observam como autoridades, empresas, instituições e cidadãos respondem aos desvios. Quando percebem que poder, influência ou dinheiro podem alterar as consequências dos atos, aprendem uma lição corrosiva: as regras não seriam universais, mas negociáveis. A impunidade de hoje ajuda, assim, a formar a cultura de amanhã.

Combatê-la exige mais do que aumentar penas. Requer instituições independentes, processos céleres, transparência, investigação competente, devido processo legal e aplicação imparcial das normas. Requer, sobretudo, governança pública capaz de limitar o poder, fortalecer contrapesos e responsabilizar agentes sem distinção de posição social, econômica ou política.

Uma democracia se enfraquece quando a população deixa de acreditar que a lei vale para todos. A impunidade não beneficia apenas quem escapa da responsabilização; pune toda a sociedade, ao destruir confiança, desestimular a integridade e enfraquecer a esperança na Justiça.

O Brasil precisa romper com a cultura da impunidade. Nenhuma nação se torna verdadeiramente justa e desenvolvida enquanto o poder puder se sobrepor à lei. O país que precisamos construir começa por princípio simples e inegociável: perante a lei, não há poderosos nem privilegiados — apenas cidadãos igualmente responsáveis por seus atos.

Eduardo Carvalho, conselheiro, Harvard University/IPERID Fellow



