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Aristóteles e os ventos fortes deste setembro

Saibamos, confrontados aos fatos, agir com sabedoria e evitar os fanatismos. Ou sejamos devorados pela esfinge das incertezas................

Por Gustavo Henrique de Brito Alves Freire Publicado em 16/09/2026 às 0:00 | Atualizado em 16/09/2026 às 17:22

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Em setembro de 1822 foi proclamada às margens do Riacho do Ipiranga a independência do Brasil. Substantivo feminino, a palavra remete à ideia da liberdade de tomar as próprias escolhas e à capacidade de produzir as condições que assegurem que as instituições de um povo soberano estejam sempre acima dos seus ocupantes. Isso deve por igual orientar a superação dos impasses.

Desavenças intersubjetivas, portanto, não podem desviar o correto exercício da função pública, inclusive, no plano jurídico, sopesadas as respectivas carreiras. Na quadra presente, não à toa, sobreleva e deve ser respeitada, mais que só anotada, a contribuição de Pontes de Miranda sobre o sistema de freios e contrapesos.

O mestre escreveu: a fórmula democrática é um eterno fazer-se, a exigir dos povos um exercício constante, sustentado no termômetro republicano. Tem total razão. Daí porque a escolha do "vilão" favorito em momentos delicados por diferentes razões é uma via perigosa na elaboração de certezas. Pode levar ao embaralhar da racionalidade e ao sacrifício da secular premissa de Aristóteles ("Ética a Nicômaco") de que, nas quadras decisivas, a virtude habita o meio-termo e que nenhum extremo é salutar, assim como não o são os excessos.

O transbordamento da jurisdição monocrática em detrimento da fórmula da colegialidade; o "direito penal do inimigo"; a concessão de holofotes aos que, mal-intencionados, se anunciam "salvadores" de um iminente colapso; o descrédito com timing quase cronometrado dos mecanismos de autocontenção; os linchamentos morais; os cancelamentos; as pescas probatórias; as delações tratadas como provas e não como meio de obtenção da prova; os "gabinetes do ódio" e as guerras de dossiês; as teorias da conspiração... enfim, a lista é extensa, e, por ser extensa, convoca ainda mais contundentemente a que se encare a pergunta da Esfinge: será que a origem dos problemas na República brasileira é de fato única e sua testemunha é a estátua de Alfredo Seschiatti?

A despeito da dogmática da pós-verdade, nunca se apresenta alvissareiro o modo captcha de reagir. O passado é pródigo em lições. Na França de 1884, só para ilustrar, o militar Dreyfus foi acusado de vender informações secretas ao inimigo. Julgado a portas fechadas, acabou sentenciado à prisão perpétua. Era inocente, o que depois ficou demonstrado. Passou doze anos trancafiado na cadeia. No Brasil, cito os casos Henrique Hargreaves e Ibsen Pinheiro.

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Poucos admitem quando erram. O orgulho não deixa. A história documenta. Poucos atentam ao fato de que o raciocínio jurídico tem seu DNA próprio. A história, não. Ela sabe que esse timing nem sempre coincide com o timing das ruas e redações jornalísticas. Por isso descabe naturalizar a responsabilização penal objetiva. Ora, se os fatos devem ser tratados sem adulterações, nem distorções, é para evitar a reprise do drama de Dreyfus, que foi pisoteado com solertes mentiras sem que aparecesse um Zola ou um Clemenceau para berrar que aquela acusação era falsa.

A sociedade brasileira é chamada a encontrar um meio-termo. Nesse sentido, é um passo acertado o posicionamento da OAB, que só não presta na percepção de quem tenta cooptá-la e fracassa. Refutando os papéis de comentarista de casos concretos e de assistente de acusação seletiva, ou mesmo de longa manus de interesses nem sempre confessados pelo que são, a entidade comprova porque não é uma consciência que se aluga. A fala do batonier Simonetti na parte matinal da sessão do Conselho Federal de 14/9 é, por isso, tão essencial nesse momento sensível pelo qual passa a Nação.

À guisa de pensamento final, me socorro de Victor Hugo: "Prudência, filha mais velha da sabedoria". Lembrando: a flecha após disparada não volta ao arqueiro. Não é bumerangue. É flecha. A história observa a humanidade muito de perto. Saibamos, confrontados aos fatos, agir com sabedoria e evitar os fanatismos. Ou sejamos devorados pela esfinge das incertezas.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado

 

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