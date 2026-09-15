Transparência não é favor. É dever de quem pretende governar.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O eleitor não é consumidor de propaganda. É cidadão. Quem pretende governar está pedindo mais do que um voto..........................

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Há uma palavra que deveria ocupar espaço central no debate eleitoral de 2026: transparência.

Não apenas a transparência dos gastos de campanha, das emendas ou das despesas públicas. Em uma democracia, transparência significa permitir que a sociedade saiba o que está sendo decidido em seu nome, por quê, quanto vai custar e quais resultados poderão ser cobrados.

Estamos na reta decisiva das eleições. É agora que a informação deveria valer mais do que a propaganda.

Nunca tivemos tanta informação disponível e, ao mesmo tempo, tão pouca informação útil para decidir. São vídeos, slogans, promessas, ataques e declarações feitos para provocar emoção. Mas democracia não se sustenta no que chama atenção. Precisa do que permite avaliar.

Na governança pública, transparência está ligada à prestação de contas e à responsabilidade de quem exerce o poder. Não é simples publicação de números. Um governo pode ter um portal cheio de informações e ser pouco transparente. Transparência é permitir à sociedade compreender as decisões públicas, acompanhar, fiscalizar e cobrar seus resultados.

Quanto foi arrecadado? Quanto foi gasto? Que resultado se espera entregar?

Governar não é simplesmente gastar dinheiro público. É transformar arrecadação em serviços, infraestrutura, segurança, educação, saúde e oportunidades. Por isso, transparência é instrumento de controle e eficiência e deve começar antes da eleição.

Quem pretende governar precisa dizer não apenas o que pretende fazer, mas como pretende fazer e quanto isso vai custar. Um programa de governo sério deve apresentar prioridades, metas, prazos, indicadores e fontes de financiamento.

Governar é muito diferente de fazer campanha para governar. Na campanha, as possibilidades parecem ilimitadas. Na gestão, existem orçamento, limites fiscais e escolhas difíceis.

O eleitor deveria medir menos o tamanho das promessas e mais a consistência dos projetos.

Os programas de governo, as candidaturas e as contas de campanha estão disponíveis para consulta pública na Justiça Eleitoral.

A informação existe. Estamos usando-a para escolher?

Essa avaliação não pode acontecer apenas nas eleições. Quem governa deve prestar contas durante todo o mandato. A sociedade precisa saber quais metas foram cumpridas, quais políticas produziram resultados e quanto custaram.

Transparência é uma questão de poder.

A pergunta não é apenas em quem votar. É: o que pretende fazer, como pretende fazer e quanto isso vai custar?

O eleitor não é consumidor de propaganda. É cidadão.

Quem pretende governar está pedindo mais do que um voto. Está pedindo a confiança da sociedade para administrar recursos públicos e tomar decisões que afetarão a vida de milhões de pessoas.

Transparência não é favor. É dever de quem pretende governar.

Priscila Lapa é jornalista e doutora em Ciência Política.

Sandro Prado é economista e professor da FCAP-UPE.



