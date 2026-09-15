Transparência não é favor. É dever de quem pretende governar
O eleitor não é consumidor de propaganda. É cidadão. Quem pretende governar está pedindo mais do que um voto..........................
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Há uma palavra que deveria ocupar espaço central no debate eleitoral de 2026: transparência.
Não apenas a transparência dos gastos de campanha, das emendas ou das despesas públicas. Em uma democracia, transparência significa permitir que a sociedade saiba o que está sendo decidido em seu nome, por quê, quanto vai custar e quais resultados poderão ser cobrados.
Estamos na reta decisiva das eleições. É agora que a informação deveria valer mais do que a propaganda.
Nunca tivemos tanta informação disponível e, ao mesmo tempo, tão pouca informação útil para decidir. São vídeos, slogans, promessas, ataques e declarações feitos para provocar emoção. Mas democracia não se sustenta no que chama atenção. Precisa do que permite avaliar.
Na governança pública, transparência está ligada à prestação de contas e à responsabilidade de quem exerce o poder. Não é simples publicação de números. Um governo pode ter um portal cheio de informações e ser pouco transparente. Transparência é permitir à sociedade compreender as decisões públicas, acompanhar, fiscalizar e cobrar seus resultados.
Quanto foi arrecadado? Quanto foi gasto? Que resultado se espera entregar?
Governar não é simplesmente gastar dinheiro público. É transformar arrecadação em serviços, infraestrutura, segurança, educação, saúde e oportunidades. Por isso, transparência é instrumento de controle e eficiência e deve começar antes da eleição.
Quem pretende governar precisa dizer não apenas o que pretende fazer, mas como pretende fazer e quanto isso vai custar. Um programa de governo sério deve apresentar prioridades, metas, prazos, indicadores e fontes de financiamento.
Governar é muito diferente de fazer campanha para governar. Na campanha, as possibilidades parecem ilimitadas. Na gestão, existem orçamento, limites fiscais e escolhas difíceis.
O eleitor deveria medir menos o tamanho das promessas e mais a consistência dos projetos.
Os programas de governo, as candidaturas e as contas de campanha estão disponíveis para consulta pública na Justiça Eleitoral.
A informação existe. Estamos usando-a para escolher?
Essa avaliação não pode acontecer apenas nas eleições. Quem governa deve prestar contas durante todo o mandato. A sociedade precisa saber quais metas foram cumpridas, quais políticas produziram resultados e quanto custaram.
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Transparência é uma questão de poder.
A pergunta não é apenas em quem votar. É: o que pretende fazer, como pretende fazer e quanto isso vai custar?
O eleitor não é consumidor de propaganda. É cidadão.
Quem pretende governar está pedindo mais do que um voto. Está pedindo a confiança da sociedade para administrar recursos públicos e tomar decisões que afetarão a vida de milhões de pessoas.
Transparência não é favor. É dever de quem pretende governar.
Priscila Lapa é jornalista e doutora em Ciência Política.
Sandro Prado é economista e professor da FCAP-UPE.