Tributação de dividendos cria nova cultura empresarial

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Tributar dividendos não significa apenas mudar a tributação do lucro. Significa mudar a forma como o empresário pensa a própria empresa

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A nova legislação, estabelecida pela Lei nº 15.270, de 26.11.2025, deverá provocar uma mudança cultural nas empresas brasileiras. Durante muitos anos, especialmente nas empresas familiares, foi comum considerar o lucro como uma espécie de extensão da renda pessoal dos sócios. O empresário retirava recursos da empresa para financiar despesas pessoais, adquirir imóveis, veículos ou outros ativos. Esse comportamento, diante da nova realidade tributária, tende a exigir uma profunda revisão.

A empresa precisa ser tratada como uma entidade econômica autônoma, com recursos destinados prioritariamente à manutenção e à expansão de suas atividades. Se a tributação sobre os dividendos aumenta o custo de sua distribuição, torna-se ainda mais relevante decidir se determinado lucro deve ser imediatamente distribuído ou permanecer na empresa, como reserva, para financiar seu crescimento. Essa decisão, entretanto, não pode ser tomada apenas sob a ótica tributária.

Uma empresa altamente endividada, por exemplo, pode obter retorno muito maior utilizando o lucro para reduzir suas dívidas do que distribuindo recursos aos sócios. Da mesma forma, uma empresa que tenha projetos de expansão, necessidade de investimentos ou oportunidades de aquisição poderá encontrar na retenção de lucros uma importante fonte de financiamento. A tributação dos dividendos poderá produzir uma consequência positiva, se corretamente compreendida: obrigará empresas e empresários a profissionalizarem ainda mais suas decisões sobre a destinação dos lucros.

O lucro não deve ser visto simplesmente como dinheiro disponível para o sócio. Ele é, antes de tudo, o resultado econômico de uma empresa, que precisa decidir entre distribuí-lo, investi-lo, reduzir dívidas, formar reservas ou financiar o próprio crescimento. Essa nova realidade tributária torna essa escolha ainda mais relevante. Por isso, a questão central não deve ser apenas: "Como pagar menos imposto sobre os dividendos?" A pergunta mais importante é: "Qual estrutura societária, patrimonial e financeira é mais adequada para preservar e ampliar o valor da empresa diante da nova realidade tributária?"

Portanto, a tributação dos dividendos não deve ser encarada apenas como aumento da carga tributária. Ela representa também uma oportunidade para rever estruturas societárias antigas, profissionalizar a governança, aprimorar a gestão financeira, planejar a sucessão e separar adequadamente o patrimônio empresarial do patrimônio pessoal dos sócios. Diante desse novo ambiente, as empresas que continuarem tomando decisões sobre a distribuição de lucros de forma improvisada poderão perder eficiência e valor. Já aquelas que realizarem um diagnóstico antecipado e promoverem uma reorganização societária racional, juridicamente segura, economicamente justificável e tributariamente eficiente estarão mais preparadas para enfrentar a nova realidade.

Por fim, tributar dividendos não significa apenas mudar a tributação do lucro. Significa mudar a forma como o empresário precisa pensar a própria empresa, criando, assim, uma nova cultura empresarial.

Carla e Cláudio Sá Leitão , sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores



