A melhor sala vip do mundo

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Esperar os voos na Sala Vip da Emirates é uma experiência realmente fantástica Poucas coisas combinam com uma viagem quanto uma boa sala VIP.

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Nas minhas muitas viagens pelo mundo, tive a oportunidade de usar as salas vips de várias empresas em aeroportos, quando viajei como convidado. A maior experiência acabou sendo na sala vip da primeira classe da Emirates no Aeroporto de Dubai, numa viagem que fiz convidado para conhecer a sede da International Container Terminal Services (ICTSI), operadora do Terminal de Conteiners de Suape, em Manilla, capital das Filipinas. A viagem na primeira classe da Emirates incluía uma escala de dois dias em Dubai. Assim, pude estar na sala vip em duas oportunidades. Atualmente, a Emirates é uma das poucas empresas aéreas que mantém a primeira classe nos seus aviões, A maioria optou por ter apenas a classe executiva, com mordomias, como poltronas que viram cama.

A mordomia começa na chegada ao Aeroporto. Ao mostrar o cartão de embarque fui recepcionado por um funcionário da empresa, que fez toda a burocracia do check-in e me encaminhou para a sala vip. Poucas coisas combinam tanto com uma longa viagem internacional quanto uma boa sala VIP de aeroporto. E, em Dubai, a Emirates leva essa experiência a um nível especial. No gigantesco Terminal 3, seu principal hub, a companhia mantém espaços exclusivos para passageiros de Primeira Classe e Classe Executiva, transformando a espera pelo voo em parte da própria viagem, quando se entra na sala, que é menor, porém muito mais luxuosa. Numa viagem que fiz com jornalistas em voo na fase de abertura da rota Dubai-São Paulo tinha ficado na sala da classe executiva, que é bem maior, com três restaurantes. A primeira impressão ao entrar na sala da primeira classe é de tranquilidade. Depois da movimentação intensa do aeroporto, entrar no espaço significa encontrar um ambiente confortável, elegante e silencioso, onde é possível esquecer por algumas horas que está dentro de um aeroporto.

A sala é enorme e oferece de tudo. Poltronas confortáveis, espaços mais reservados para descansar, áreas para quem precisa trabalhar e, naturalmente, uma boa seleção de comidas e bebidas. A gastronomia é um dos grandes destaques. Há pratos quentes, saladas, frutas, sobremesas e opções de várias partes do mundo. O bar tem uma impressionante oferta de bebidas. Havia até uma garrafa da aguardente pernambucana Pitú. Para quem gosta de um bom café ou de uma bebida antes do embarque, também há várias opções. E o melhor é poder fazer tudo sem aquela sensação de estar em um aeroporto lotado.

Depois de uma longa viagem, um dos grandes luxos é poder tomar um banho antes de embarcar novamente. A Emirates oferece duchas privativas, muito bem cuidadas, que permitem ao passageiro trocar de roupa e seguir viagem renovado. Na área de Primeira Classe, a experiência fica ainda mais sofisticada, com restaurante à la carte, bar e até serviço de spa. É um daqueles lugares onde a espera pelo avião deixa de ser uma obrigação e passa a fazer parte da viagem.

Outro detalhe interessante é que a sala VIP está integrada ao próprio Terminal 3, usado pela Emirates. Em determinados voos e portões, a proximidade facilita bastante o embarque, evitando longas caminhadas pelo gigantesco aeroporto. A não ser que o passageiro opte por fazer compras no gigantesco free shop, onde encontra todo tipo de loja que se imagina.

O que mais chama atenção, porém, não é apenas o luxo. É a tranquilidade. Dubai é um dos aeroportos mais movimentados do mundo, com passageiros chegando e partindo a toda hora. No entanto, dentro da sala da Emirates parece que o tempo passa em outro ritmo.

O passageiro pode comer com calma, tomar um banho, descansar, trabalhar, ler o jornal ou simplesmente ficar observando os aviões pela janela. Quando chega a hora do embarque, fica aquela impressão de que algumas horas passaram depressa demais.

A sala VIP da Emirates em Dubai mostra que, para uma companhia que transformou o luxo em uma das marcas de sua identidade, a viagem não começa quando a porta do avião se fecha. Começa muito antes, ainda no aeroporto.

Em Dubai, onde tudo parece querer ser grandioso, a sala VIP da Emirates não poderia ser diferente. E talvez o maior luxo seja justamente esse: ter algumas horas de tranquilidade no meio de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Lá, até esperar pelo avião pode ser uma experiência de primeira classe.





João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1