Um especial de 90 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Foi, num dia desta semana, que remexendo papéis velhos, alguns deles amarelados, desgastados e descartáveis, encontrei, intacta, uma edição impressa deste Jornal do Commercio, comemorativa

dos 90 anos de sua fundação. Edição volumosa, rica, com quatro cadernos contando e relembrando fatos importantes ocorridos ao longo de nove décadas na história de Pernambuco, do Brasil e do mundo.

Alguns dos que estiveram comigo naquela Redação, responsáveis por produzir a edição especial, já não estão conosco, se foram deixando a saudade e o exemplo. Eram profissionais sérios, honestos, talentosos, que preferiam perder o emprego a ter que perder a dignidade. Entre eles estavam o então superintendente do Sistema, Eduardo Amorim de Lemos; o colunista político Inaldo Sampaio, além de Marcos Menezes, Fernando Mendonça Filho, Fernando Menezes, Jaci Pernambuco, Marcilio Viana Luna, Paulo Sérgio Scarpa e tantos outros que hoje são apenas um capítulo da história da Imprensa de Pernambuco, além da eterna lembrança de quem com eles conviveu.

O Jornal impresso também se foi, curvou-se diante das exigências de um mundo digitalizado, de recursos tecnológicos que continuam na sua interminável caminhada, mas já se sabia, naquela época, em abril de 2009, que o caminho rumo a isso estava aberto e por ele a "imprensa escrita" teria de caminhar. Mas, que bela edição foi aquela, que circulou numa sexta-feira, dia 03 de abril, com uma tiragem que se aproximava dos 100 mil exemplares. Grande parte dela se destinava aos assinantes, que recebiam o jornal junto com o sol nascendo.

Aquela edição, coordenada pelo talentoso jornalista Jodeval Duarte, entre tantas outras coisas, relembrou "os tempos conturbados pela Segunda Guerra e os momentos de esperança trazidos pela paz". Trazia informações que muitos desconheciam - e que um número maior de leitores deve desconhecer até hoje. Por exemplo: relembrou que nos anos 30 do século passado nada menos do que "cem nomes de grande repercussão nos círculos intelectuais do mundo" passariam a escrever no Jornal do Commercio, entre eles Leon Trotsky, Winston Churchill, H.G.Wells, Upton Sinclair e Gabriela Mistral, além do boxeador Jack Dempsey, o que hoje haveria de surpreender os seus leitores.

O Jornal também anunciava, desde o primeiro exemplar, o seu propósito: "trabalhar pelo Norte; pelo saneamento dos meios políticos e com uma profissão de fé no Brasil". O fundador foi o empresário F.Pessoa de Queiroz, que com a Revolução de 1930 teve de deixar o País - exilando-se lá fora até o reencontro do Brasil com a normalidade.

Há muito o que recordar nessa velha edição, que tenho agora em minhas mãos, amarelada, mas informativa. O empresário João Carlos Paes Mendonça, responsável pela recuperação do Sistema Jornal do Commercio, que viveu anos de decadência e descrédito, assinou, naquela edição, um texto onde reafirma que o Jornal do Commercio "é um veículo que não se coloca a serviço de grupos ou facções, mas que mantém compromisso sereno e permanente com a sociedade, defendendo as causas mais justas da democracia, da livre iniciativa e do empreendedorismo, numa permanente identidade

com as coisas de Pernambuco". Quase 20 anos depois, essa filosofia não mudou.

Vejo, com certa nostalgia, como eram criativos muitos dos jornalistas responsáveis pela recuperação daquele ícone da Imprensa de Pernambuco. Alguns títulos, nas edições diárias, demonstravam isso. Por exemplo: quando morreu o grande Luiz Gonzaga, Rei do Baião, o Jornal estampou, na sua capa: "Um rei morreu. Ou, quem sabe; talvez bateu asas e foi embora". Assim como foram embora velhos companheiros que comigo comemoram 90 anos daquele jornal, pelo qual se derramava suor e talento, mas que, ao final de tudo, a gente achava que valia a pena.

Ivanildo Sampaio é jornalista



