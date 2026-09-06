20 anos do Todos Pela Educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O maior desafio será o de se reinventar para os próximos anos; talvez a I.A. possa ajudar nesse sentido, sem que percamos o brilho nos olhos

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Parece que foi ontem... Naquela manhã muito fria de 6 de setembro de 2006, vinte anos atrás, em frente ao Museu do Ipiranga, em São Paulo, era lançado o Todos Pela Educação – um movimento da sociedade civil pela Educação brasileira. Era preciso mobilizar o país, e para isso foram estabelecidas cinco metas a serem cumpridas até 2022 – quando o Brasil então completaria seus 200 anos de independência. Na visão do movimento, a verdadeira independência do Brasil só se efetivaria quando todos os brasileiros tivessem acesso a uma educação pública de qualidade.

Lembro bem que naquela oportunidade diziam que faltava muito tempo para chegarmos a 2022, e se perguntavam: não daria para ser antes disso Em toda a minha vida, jamais tinha visto pessoas tão ansiosas – e ao mesmo esperançosas – em prol de uma causa: de empresários a jornalistas, de educadores a artistas, de políticos a esportistas, todos verdadeiramente engajados. Foi o início de uma experiência única para mim.

Fui um dos poucos a falar naquela manhã de 6 de setembro, pelo fato de então presidir o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Meses depois, tive o privilégio de ser escolhido pelo movimento para presidi-lo executivamente – um enorme desafio, que só foi possível graças à confiança depositada por todos, e em particular pela querida amiga Milú Villela, para mim, o coração do movimento. A grande liderança foi entregue ao empresário Jorge Gerdau – tempos de muitas aprendizagens.

As cinco metas para melhorar a educação brasileira “cabiam na palma da mão”! A primeira era assegurar que todas as crianças e jovens tivessem acesso à escola. Vinte anos depois, praticamente conseguimos cumpri-la; ainda é preciso fazer algum esforço em relação aos jovens de 15 a 17 anos – mas estamos quase lá.

A segunda meta era assegurar que toda criança estivesse alfabetizada na idade certa. Quando essa meta foi estabelecida, nem sequer tínhamos um indicador para medir o seu cumprimento; agora temos o Indicador Criança Alfabetizada, o ICA, como é conhecido, e uma prova para aferi-lo. O Brasil vem avançando bastante, mas alguns estados devem merecer uma atenção especial do Ministério da Educação.

A terceira meta ainda constitui o grande desafio brasileiro – melhorar a aprendizagem escolar. Com base nos resultados de 2025, avançamos bastante e cumprimos a meta prevista para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Por outro lado, avançamos muito pouco nos Anos Finais, e ainda menos no Ensino Médio. Os próximos governantes devem se debruçar seriamente sobre essa questão.

A quarta meta tinha a ver com o fluxo escolar – o de assegurar que todos concluíssem o Ensino Médio aos 17 anos –, e nisso o Brasil avançou bastante.

A quinta e última meta tinha como princípio ampliar os recursos destinados à Educação, e que fossem bem geridos. Nisso também avançamos bastante, tanto no que concerne ao volume de dinheiro destinado à Educação como na implementação de mecanismos de gestão e do controle público da Educação.

De lá para cá, o movimento se consolidou, e não tenho dúvidas em afirmar que se trata hoje do mais importante instituído no Brasil – pela sua pluralidade e pela abrangência de sua atuação. O movimento é hoje liderado executivamente pelo operosa Priscila Cruz – que alinha competência com uma grande capacidade de articulação, sem falar em dois de seus diretores por quem nutro grande admiração, Olavo Nogueira Filho e Gabriel Barreto Corrêa. Uso com muita frequência os estudos produzidos pelo movimento, alguns dos quais inclusive têm inspirado temas para esta coluna.

O terceiro setor no campo da Educação cresceu muito, e não tenho dúvidas em afirmar que o Todos Pela Educação teve um papel central para que isso se efetivasse. Neste momento em que o movimento completa 20 anos, o maior desafio será, na minha opinião, o de se reinventar para os próximos anos; talvez a Inteligência Artificial possa ajudar nesse sentido, sem que percamos o brilho nos olhos que nos trouxe até aqui.

Mozart Neves Ramos foi presidente-executivo do Todos Pela Educação e é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto.

