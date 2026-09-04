Verão começava com o "Vamos Abraçar o Sol"

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Durante muitos anos, abertura do verão era assinalada pelo evento "Vamos abraçar o Sol." Depois, tentaram promover outras versões semelhantes

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O verão começa oficialmente no Brasil no dia 21 de dezembro. Em Pernambuco, porém, existe a tradição de considerar o dia 7 de setembro como o início da estação. A data coincide com a abertura da temporada de praia e com o desfile das Forças Armadas, que já foi realizado nas avenidas Conde da Boa Vista e Cruz Cabugá e, atualmente, acontece na Avenida Mascarenhas de Moraes.

Em 1972, o português Jota Raposo, que chegou ao Brasil aos 10 anos e trabalhou na TV Excelsior de São Paulo, na TV Globo do Rio e na TV Morena, em Mato Grosso, veio para Olinda. Foi um dos fundadores da TV Globo Nordeste, onde exerceu várias funções, entre elas comentarista esportivo e produtor. Em 1990, passou a diretor de programação.

Foi então que surgiu a ideia de aproveitar a abertura do verão, tradicionalmente comemorada pelos pernambucanos com festas nos clubes sociais, para promover um grande evento. Nascia o Vamos Abraçar o Sol. O local escolhido foi em frente ao Edifício Acaiaca, um dos pontos mais tradicionais da praia de Boa Viagem e famoso, principalmente, como local de paquera nas manhãs de domingo. Era o conhecido prédio da Avenida Boa Viagem, 3232.

A primeira edição aconteceu dia 6 de setembro de 1994. Começava às 22h, logo depois da novela das 8. Um palco, modesto se comparado aos atuais, era montado na areia. A primeira versão não reuniu um público tão grande, mas acabou sendo muito comentada e antecipou o enorme sucesso que o evento teria nas suas dez edições. Quando foi anunciado o fim da festa, chegaram a ocorrer protestos.

A festa era sempre animadíssima e atravessava a madrugada até o aparecimento do sol. Era uma celebração à vida e à natureza, marcada por paz, amor e amizade. Com a nossa costumeira imodéstia, chegou a ser chamada de Woodstock Brasileiro, numa referência ao famoso festival norte-americano de música.

Na época, a Avenida Boa Viagem ainda era mão dupla e, naturalmente, o evento provocava um gigantesco engarrafamento. Já na segunda edição, o Departamento de Trânsito adotou algumas medidas para tentar controlar a multidão, que crescia a cada ano. Uma delas foi proibir o estacionamento de carros em vários quarteirões da avenida. A movimentação ocupava não apenas a faixa de areia, mas também o calçadão e as próprias faixas destinadas aos veículos.

A animação ficava basicamente por conta das bandas locais. Entre elas estavam três que já não existem: Contrapeso, Enigma e Sagrado. Elas se revezavam com cantores, garantindo que a música não parasse. Os mais resistentes permaneciam na festa até o sol nascer, quando, entre protestos, era anunciado o fim. Outros, já exaustos, deitavam na areia para recuperar as forças.

Claro que surgiam alguns problemas, mas nada de maior gravidade, inclusive pela presença da Rádio Patrulha, que aparecia principalmente para controlar quem exagerava na bebida. Vale lembrar que, naquela época, ainda não havia o consumo exagerado de drogas. Várias barracas eram montadas no local, sobretudo para a venda de cerveja. Uma delas, evidentemente, era patrocinadora da festa.

As empresas de ônibus criaram linhas especiais de vários bairros para Boa Viagem, que funcionavam até o final do evento. Naquele tempo, poucos jovens ricos tinham carro ou conseguiam o veículo emprestado dos pais. Muitos acabavam dormindo na casa de amigos em Boa Viagem. Um conhecido empresário me contou que chegou a dormir com mais 18 companheiros, espalhados pelo chão de um apartamento, graças à boa vontade da dona da casa, que ainda preparava café da manhã para todos.

Como a festa acontecia na praia, predominavam os trajes informais. Muita gente ia de maiô ou short, aproveitando para terminar a noite com um banho de mar. Quem teve a oportunidade de participar certamente guarda boas lembranças daqueles momentos. E, claro, a paquera rolava solta. Lembro que cheguei a fazer uma reportagem com seis casais conhecidos da nossa sociedade que começaram a namorar durante esses eventos. Depois, tentaram promover outras versões semelhantes, mas nenhuma conseguiu repetir o sucesso do "Vamos Abraçar o Sol."

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1



