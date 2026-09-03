Soberba Suprema ameaça a democracia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Em um mundo crescentemente dividido por disputas ideológicas e conflitos políticos cada vez mais beligerantes, espera-se que as instituições políticas e jurídicas funcionem como anteparos contra o arbítrio, a violência e a desagregação social. Afinal, quando as paixões políticas transbordam e as regras comuns perdem força, quem nos protege do horror? No Estado Democrático de Direito, essa proteção depende de instituições capazes de processar conflitos com imparcialidade, previsibilidade e respeito às garantias fundamentais. No Brasil, entretanto, a instituição que deveria simbolizar esse compromisso — o Supremo Tribunal Federal — encontra-se internamente conflagrada.

O STF tornou-se palco de uma disputa que ultrapassa as divergências interpretativas próprias de uma corte constitucional. O confronto entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça envolve acusações recíprocas de abuso de autoridade, direcionamento de investigações, quebra da imparcialidade judicial, comprometimento da cadeia de custódia das provas e utilização política das prerrogativas jurisdicionais. A gravidade do episódio não decorre apenas do conteúdo das acusações, ainda pendentes de apuração, mas sobretudo do fato de que elas atingem os próprios fundamentos da legitimidade judicial: independência, impessoalidade, transparência e confiança pública.

A decisão de André Mendonça de retirar o sigilo de documentos da investigação sobre o Banco Master tornou públicas informações que, segundo relatório da Polícia Federal, indicariam uma relação próxima entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. O material menciona contatos pessoais, possíveis interlocuções sobre o andamento das investigações e contratos de elevado valor celebrados entre empresas ligadas ao banqueiro e o escritório de advocacia da esposa de Moraes. Registra também que metadados de minutas contratuais apontariam a participação do ministro na análise desses documentos. O escritório Barci de Moraes sustenta, por sua vez, que essa participação se restringiu à verificação de eventuais impedimentos legais e que o ministro jamais julgou causas envolvendo o Banco Master. Os elementos divulgados, portanto, suscitam questionamentos relevantes e justificam uma apuração rigorosa, embora não autorizem, isoladamente, conclusões definitivas sobre a prática de ilícitos.

A reação de Alexandre de Moraes aos encaminhamentos adotados por Mendonça aprofundou a crise. Dois dias após a retirada do sigilo, Moraes solicitou ao presidente do STF, Edson Fachin, a abertura de investigação contra o colega por possíveis práticas de abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Alegou que Mendonça teria conduzido irregularmente tratativas de colaboração premiada, indicado previamente alvos e medidas cautelares, interferido nas atribuições da Polícia Federal e assumido funções próprias de investigador, ultrapassando os limites da supervisão judicial. Mendonça, por sua vez, sinalizou que poderia submeter ao plenário a possibilidade de abertura de investigação contra Moraes. Diante das acusações cruzadas, Fachin instaurou procedimento destinado a colher esclarecimentos dos ministros e das demais autoridades envolvidas. O Presidente do STF tenta administrar a maior crise da Corte desde a redemocratização!

As acusações dirigidas a Alexandre de Moraes são gravíssimas sob os parâmetros de qualquer democracia institucionalmente responsável. Não se trata de antecipar culpabilidade nem de converter suspeitas em condenação, mas de reconhecer que a permanência de uma autoridade no exercício pleno de suas funções pode comprometer a credibilidade da investigação quando essa mesma autoridade possui meios para influenciar, direta ou indiretamente, seu curso. Em circunstâncias dessa natureza, o afastamento cautelar — ou, ao menos, o impedimento para atuar em todos os procedimentos relacionados ao caso — deveria ser seriamente considerado como medida de preservação da apuração, da própria autoridade do STF e do direito de defesa do ministro.

O mais provável, contudo, é que isso não aconteça. A arquitetura institucional brasileira oferece mecanismos frágeis de responsabilização dos integrantes do Supremo e deixa parte significativa desse controle submetida ao próprio Tribunal ou à conveniência política do Senado. Forma-se, assim, um círculo de autoproteção: os ministros participam da definição dos procedimentos que podem atingir seus pares, enquanto o órgão constitucionalmente encarregado de responsabilizá-los raramente demonstra disposição para exercer essa competência, vide o comportamento do Presidente do Senado. Este desenho é terreno propício à inovação decisória individual dos Ministros e ampliação dos seus poderes.

É justamente aí que se encontra o aspecto mais perturbador da crise. Quando uma instituição exige confiança irrestrita, mas resiste à fiscalização; quando seus integrantes podem investigar, julgar e, em alguma medida, proteger uns aos outros; e quando qualquer crítica é tratada como ameaça à própria democracia, a defesa institucional corre o risco de degenerar em blindagem corporativa. Proteger o Supremo não significa preservar seus ministros das consequências de seus atos. Significa submetê-los às mesmas exigências de transparência, imparcialidade e responsabilidade que a Corte impõe aos demais agentes públicos de mesmas responsabilidades.

A omissão diante de acusações dessa magnitude não preservará a autoridade do STF, apenas aprofundará sua erosão. Uma corte constitucional não se sustenta pela força, pelo medo ou pela ausência de controles, mas pela confiança social na integridade de seus procedimentos. A soberba no trato dos seus erros é uma grave ameaça à democracia!



Ernani Carvalho, professor titular do Departamento de Ciência política e coordenador do Programa Profissional de Políticas Publicas da UFPE.