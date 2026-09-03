O filtro de relevância no REsp

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O filtro de relevância é por ora isso, aposta, experimento. Será que a montanha, ao final, dará à luz um camundongo?.......................

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Concebido como "Corte de Vértice", o STJ há anos tem servido como instância de revisão em massa. A questão é como repensar o modelo, não tanto retirando da Corte o papel de terceira instância, mas sobretudo qualificando o recurso especial. A provocação de Guilherme Christen Möller é cirúrgica (Conjur, 30/07/2026): o filtro de relevância recém entrado em vigor aperfeiçoará o REsp ou fechará a porta do STJ sob um nome mais nobre?

E sobre a qualificadora da relevância, ela assim o seria para quem? Para o legislador, de cara; ao depois, para o Judiciário. Não para o jurisdicionado. É razoável? Complementa Möller: "Para muitos, o Judiciário é um risco a ser evitado; para outros, o processo é a única oportunidade de serem ouvidos". Pena que, na preocupação prioritária de "baixar acervos" de todo jeito, nem sempre o

Judiciário perceba o real perigo à frente dos olhos.

A fórmula do filtro prevê que o cerne da discussão supere os interesses subjetivos em conflagração no processo. Mas se são "subjetivos" os interesses e se o interesse é o elemento descartável da equação, tem coisa errada, a conta não fecha. Mais: o recurso especial não é voltado a aferir repercussão econômica ou social, mas a preservar a unidade da legislação federal. Logo, se dois Tribunais "leem" a mesma norma de formas distintas, essa divergência já causa insegurança jurídica, mesmo que despossuída de repercussão econômica. Considerar irrelevante uma questão somente por não ensejar impacto econômico ou social visível equivale, como compara Christen Möller, "a amputar a função uniformizadora que justifica a existência do próprio recurso".

Os entusiastas do filtro ambicionam um STJ exclusivamente formador de precedentes qualificados. Nessa linha, desde o CPC de 2015, o sistema processual busca valorizar a formação de teses e prevenir que os Tribunais Superiores sejam Cortes de "varejo" a analisar repetidas vezes os mesmos assuntos resolvidos. Mas e se no afã de garantir o objetivo a escolha for por endurecer a tal ponto o rigorismo que acabe matando por asfixia a apreciação de controvérsias relevantes ao desenvolvimento da jurisprudência?

Vem a calhar a reflexão de Beatrice Merten (Migalhas, 17/08/2026): "A relevância da questão federal pode se tornar apenas mais um obstáculo no caminho já íngreme até Brasília", tanto quando pode ser "a oportunidade de fazer o STJ enxergar, de uma vez, aquilo que as estatísticas forenses sempre souberam: [que] as questões que mais se repetem no país moram na vida comum".

Já a posição da OAB brota de um raciocínio lógico inescapável: 1) o filtro de relevância não encontra paralelo na repercussão geral dos recursos extraordinários; 2) o constituinte não previu que o STJ fosse um Tribunal apenas de teses vinculantes; 3) STJ e STF são Tribunais com perfis, composições e funções diversos; 4) para resolver a litigiosidade de massa, o STJ já dispõe da técnica dos recursos repetitivos.

Ao tempo em que a novel regulamentação cerra as portas de entrada do REsp, abre as da Reclamação Constitucional. Morde e sopra. A celeuma que antes bateria no STJ pelo REsp passa a nele chegar como Reclamação. Muda-se o rótulo, muda-se o rito, o volume de trabalho não cai. Na seara penal, por exemplo, a negativa de seguimento do recurso especial por aplicação do filtro da relevância poderá levar a uma multiplicação de habeas corpus. Haverá apenas a sensação de otimizar fluxos. Uma miragem de oásis no mais causticante deserto.

O filtro de relevância é por ora isso, uma aposta, um experimento. Será que a montanha, ao final, dará à luz um camundongo? Será que ficará ainda mais comprometido o já restritivo acesso à Justiça nessa nossa sociedade de tantos direitos negados e/ou sonegados? Difícil cravar certezas. Volto a Möller: "Cabe ao STJ demonstrar que a relevância será o critério que poupa o jurisdicionado de esperas inúteis, e não a porta que se fecha sem que se pergunte quem está diante dela". Alea jacta est.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado



