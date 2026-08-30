O triste fim da ilha caribenha

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O mundo todo assiste calado e acovardado as ações criminosas de Donald Trump, e só uns poucos ainda acreditam que "um dia a casa cai"

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É vergonhoso ver, sob o silêncio do mundo, o que Donald Trump, o ditador norte-americano, vem fazendo contra o povo cubano, privado de tudo aquilo que se considera necessário para que exista "dignidade humana", sem direito, sequer, ao combustível necessário para iluminar suas residências antigas e desgastadas, ou as avenidas onde se acabam em silêncio carcaças de antigos automóveis, que por ali desfilaram antes da Revolução conduzida por Fidel Castro.

Nesse crime contra uma nação, Trump recebe apoio e incentivo do Secretário Marco Rubio, um filho de pais que nasceram e viveram naquela Ilha caribenha, e que fugiram para Miami, certamente porque tinham algo a temer. Uma decadência que começou sua escalada com o fim da União Soviética, piorou ano após ano com o fechamento dos mercados internacionais para os produtos cubanos, especialmente o tabaco e o açúcar; continuou sua via crucis com a ausência dos turistas, que não podem ir dormir num lugar onde não podem comer nem beber, porque Cuba não tem mais nada.

O que já era ruim em Havana, piorou após a posse de Donald Trump que, de olho no petróleo venezuelano, invadiu o país, sequestrou o ditador Nicolas Maduro, apossou-se de um das maiores reservas de óleo bruto do planeta e passou a bombardear pescadores inocentes do Mar do Caribe, afirmando que se tratava de traficantes de drogas. Era a Venezuela quem enviada para Cuba o petróleo necessário para o consumo de cada dia.

Estive em Havana uma única vez, e lá fiquei apenas uma semana. Participava de um Seminário de Comunicação patrocinado pela Companhia de Cigarros Souza Cruz, que tinha na ilha de Fidel Castro uma indústria de fumo, cuja produção era totalmente exportada para consumidores do mundo árabe, afeito a cigarros mais fortes. Embora estivessem presentes mais de 60 convidados, de todos os países da América do Sul e mais dois mexicanos; os brasileiros não eram muitos: além de mim, estavam o jornalista Francisco Bilas, diretor de Redação do Diario do Nordeste, de Fortaleza; Roberto Duailibi, um "gênio" da propaganda internacionalmente admirado; Sonia Racy, colunista doj ornal O Estado de São Paulo; um repórter do Jornal do Brasil, que fazia a revista semanal encartada nas edições de domingo, e uns poucos mais.

Durante nossa permanência em Havana, estivemos sempre ao lado de funcionários da Souza Cruz, acompanhados por um guia local, fiel ao Partido e ao "comandante", como todos se referiam a Fidel Castro. As palestras da programação oficial pouco empolgaram.

Evidentemente que Cuba já pagava a conta pelo isolamento a que fora submetida, mas havia lojas de departamento das grandes cadeias internacionais; Hotéis de cinco estrelas, inclusive aquele no qual estávamos hospedados; havia casas de câmbio, onde se trocava dólar pela moeda local; a Escola de Medicina, famosa no Continente, acolhia alunos de Inúmeros países, inclusive brasileiros. Nos velhos teatros onde se apresentavam alguns conjuntos tocando e cantando a música caribenha, eu vi e ouvi alguns violonistas dos mais talentosos que já escutei.

E havia, nas largas avenidas, propaganda oficial do Regime. Lembro-me bem de uma delas. Dizia mais ou menos isso: - "Hoje, alguns milhões de crianças pelo mundo amanheceram dormindo nas ruas. Nenhuma delas nasceu em Cuba". Era a ditadura informando que havia políticas publicas para cuidar das crianças e da juventude.

Na companhia de Sonia Racy e de Duailibi fomos, eu, Bilas, e alguns poucos companheiros latinos conhecer "La Bodeguita del Medio', a favorita de Ernest Hemingway quando morou em Havana, onde escreveu "O Velho e o Mar". Mais uma vez escutamos uma dupla de violonistas simplesmente maravilhosa, que tocava para os turistas e recebia um dólar de cada um. Faziam um bom "apurado" no final do expediente, uma vez que "La Bodeguita" recebia turistas o ano inteiro. E assim Cuba vivia, alguns lamentando esse isolamento forçado a que estavam submetidos; outros, laborando para o Estado e recebendo o salário mínimo estipulado; outros mais, que falavam inglês, trabalhando como guias turísticos e garantindo uma renda extra com as gorjetas que recebiam.

De certa forma, fossem ou não fossem fieis ao "castrismo", nenhum nutria simpatia pelos Estados Unidos. Seria essa a razão pela qual Trump que varrer Cuba do mapa? Acabar com o passado, o presente e O futuro da ilha? O mundo todo assiste calado e acovardado as ações criminosas de Donald Trump, e só uns poucos ainda acreditam que "um dia a casa cai".

Ivanildo Sampaío, jornalista



