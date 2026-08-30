As pesquisas são míopes?
As pesquisas de intenção de voto que sairão a partir de setembro são de suma importância para o monitoramento do desempenho dos candidatos
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Todavia, as que foram divulgadas antes diziam pouco sobre como a eleição poderia terminar. São os sentimentos dos eleitores que revelam como a eleição tende a ocorrer. Divido os sentimentos em três blocos: 1. Longo alcance e rígido; 2. M?édio alcance e razoável rigidez; 3. Curto alcance e fraca rigidez.
O Método Qualitativo SEP (Sentimento - Estratégia - Previsão) da Cenário Inteligência considera que os sentimentos de longo alcance são identificados bem antes da eleição. Por exemplo: em outubro de 2025, era intenso o sentimento de que a governadora candidata à reeleição estava trabalhando. Em abril de 2026, o sentimento era de que a governadora estava trabalhando e precisava de mais tempo para fazer mais. Outro exemplo: o sentimento do eleitor em setembro de 2025 era de que o Estado tinha melhorado muito com o governador. Em junho de 2026, o sentimento era de que o novo governador, que antes era vice-governador, daria prosseguimento ao trabalho do governador bem avaliado.
Em ambos os exemplos, que são reais, as pesquisas de intenção de voto, nos meses de 2025 referidos, traziam a governadora e o então vice-governador bem atrás dos seus opositores. Isso não significa que as pesquisas de intenção de voto estivessem erradas. Elas cumpriam a sua função: mostravam a escolha declarada do eleitor naquele momento. Os sentimentos identificados ainda não tinham se transformado em escolha eleitoral. A intenção de voto mostra onde o eleitor está. Os sentimentos ajudam a revelar para onde ele pode ir.
Outro exemplo real: em junho de 2026, dois sentimentos competiam entre si num estado brasileiro: renovação e seguir em frente. Ambos eram intensos. Não era possível ao Método SEP prever quem venceria a eleição. No início de agosto, uma nova pesquisa qualitativa: o Método SEP detectou que o sentimento de seguir em frente continuava intenso e o de renovação tinha diminuído — sentimento de médio a curto alcance. A razão do primeiro era a boa avaliação do governador, apesar de este não ser candidato à reeleição. Desta vez, o Método SEP adquiriu condições de apontar um favorito, ou seja, a candidata aliada do governador. As pesquisas de intenção de voto em ambos os meses apontavam disputa acirrada. Mas a última divulgada, no final do mês de agosto, já aponta o favoritismo da candidata do governador.
A interpretação da escolha do eleitor considerando apenas a intenção de voto é extremamente limitada, até porque, como bem afirmam os institutos de pesquisa, elas representam o retrato do momento. É em razão disso e com o propósito de fugir do achismo explicativo que sempre digo aos candidatos que não se atenham apenas aos números, mas também aos sentimentos dos eleitores, pois são eles que ajudam a revelar em qual conjuntura a eleição tende a ocorrer e qual poderá ser a escolha do eleitor. A pesquisa de intenção de voto fotografa a eleição. Os sentimentos permitem compreender a trajetória do eleitor. E compreender essa trajetória é fundamental para antecipar a possível fotografia do dia da eleição.
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Adriano Oliveira, cientista político, professor da UFPE, fundador da Cenário Inteligência: Método Qualitativo SEP (Sentimento - Estratégia - Previsão) & Estratégia