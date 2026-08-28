Falta de critério na seleção de ministros e secretários

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No passado, competência era o critério para escolha de ministros e secretários. Agora somente um jogo político.............................

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No passado, presidentes, governadores e prefeitos escolhiam seus ministros e secretários pela competência técnica, experiência e conhecimento da área. Procuravam, primeiro, o homem certo para o cargo. Hoje, muitas vezes, se procura primeiro o partido que precisa ser agradado. Virou, lamentavelmente, uma regressão, com grandes prejuízos para a administração pública.

Quando assumiu seu terceiro mandato, o presidente Lula criou 38 ministérios, muito, mas muito mais, do que a grande maioria dos países, além de órgãos com status de ministério. Sem ter conseguido maioria na Câmara e no Senado, imaginou uma fórmula para atrair o apoio dos partidos. E foi distribuindo os ministérios entre eles. Para ocupar os cargos, nada de critério técnico, apenas o interesse político. O resultado é que a maioria dos ministérios teve uma performance fraca; alguns tiveram até de ser substituídos. E alguns muito raramente tinham audiência com o presidente. O resultado não foi bom em todos os aspectos, inclusive no apoio dos partidos: não conseguiu aprovar muitas das medidas que mandou para o Congresso.

Este foi um claro exemplo do equívoco dessa escolha de ministros pelos partidos. A indicação política passou a ter um peso cada vez maior, e os partidos enxergam os cargos no governo como parte importante das negociações para garantir espaço e apoio no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais.

A ampliação teve também uma evidente dimensão política.

Entregar ministérios aos partidos significa construir uma base de apoio e distribuir poder entre as diversas legendas que participam da coalizão governista. É o conhecido presidencialismo de coalizão brasileiro, no qual o presidente precisa negociar permanentemente com o Congresso para conseguir aprovar seus projetos.

O problema é que o aumento do número de ministérios e secretarias não garante, por si só, fidelidade política. Fica, então, uma pergunta que merece ser feita: de que adianta aumentar o número de ministérios e secretarias e distribuir tantos cargos entre os partidos se, na hora das votações, o governo continua encontrando dificuldades para reunir os votos necessários?

Ministérios e secretarias deveriam ser, antes de tudo, instrumentos de administração pública, jamais peças do xadrez político. O ministro e o secretário deveriam conhecer a área, ter capacidade de gestão e apresentar resultados. Quando a escolha passa a obedecer principalmente à lógica partidária, o critério técnico corre o risco de ficar em segundo plano.

Para terminar, outro exemplo recente. Participei de um encontro com jornalistas de destaque, políticos e pessoas interessadas na política. Todos deveriam saber os nomes das equipes. Pois bem. Perguntei o nome de dez ministros, dez secretários estaduais e dez secretários municipais. Ninguém soube responder. Sorte é que contam com o Google para ensinar.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social



