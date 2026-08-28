Conversas de 1/2 minuto (54) - Família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O livro já está pronto. É das últimas colunas. E ando já com saudades, ao perder o encontro com o leitor neste espaço........................

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Estamos bem perto do fim, volto a dizer. O livro já está pronto. É das últimas colunas. E ando já com saudades, ao perder o encontro com o leitor neste espaço.

Dr. ARMANDO MONTEIRO FILHO, sogro. Usina Cucau. Tinha 5 anos e estava com Henry Ralph Trenchard Shorto, diretor da Mendes Lima - uma das mais importantes empresas açucareiras da época. Foi quando apareceu um trem. O primeiro de sua vida. E o maquinista com macacão vistoso, pendurado na cabine de comando, veio apitando aquele monstro de ferro e aço. Para espanto do menino. Seu Shorto perguntou: - Quando crescer, vai querer ser maquinista? E ele, antecipando seu futuro, - Não, vou ser dono de trem.

JOSÉ PAULO NETO, filho. Dedé começou a pilotar carros no autódromo de Caruaru. Ano seguinte acabou campeão, ganhando todas as corridas. Depois foi para a Fórmula 3, em Donington Park (Inglaterra), mas essa é outra história. Certo é que antes de uma corrida pernambucana dona Lectícia, preocupada, lhe deu conselho que acabou na primeira página do Jornal do Commercio: - Meu filho, corra devagar.

JOSÉ ROBERTO CAVALCANTI, Zeca, irmão. Lembrou diálogo de Brecht em A vida de Galileu (escrita em 1937 mas publicada só em 1943) que começa com fala de personagem que trabalhava com Galileu Galilei, Andrea Sarti, filho de uma governanta: - Infeliz do povo que precisa de herói. Ao que seu mestre retruca: - Não, Andrea, infeliz é o povo que não tem herói. Pensei no Brasil e completei: - Não, Zeca, verdadeiramente infeliz é o povo que precisa e não tem heróis.

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Tinha que levar a filha, todas as noites, para o ballet; e esperava lá duas horas, lendo livros, até voltar para casa com ela. A dona da academia sugeriu que participasse das aulas, seria um bom exercício, tanto que os bailarinos saíam de lá suados. E completou: Tem ainda uma vantagem, grande, que é o direito a uma Carteira de Estudante. Vai poder pagar meia entrada, nos cinemas. Na carteira diz qual o curso? Sim, ballet. Sai nela minha foto? Não, só o nome. Então me inscreva. Diga o nome completo, para informar à UNE. Pois não, José Paulo Cavalcanti Filho. Pode? Só mesmo Zeca.

LUCIANA MONTEIRO CAVALCANTI, filha. No telefone, voz de mulher desesperada: - Pai, pai, vão me matar. Eles querem dinheiro. - Raquel, minha filha, é você? - Sou eu, pai, me salve. - Seja feliz, querida, e desliguei. O cliente, na minha frente, - Era sua filha? - Não, era um ladrão. Só para lembrar ao amigo leitor, minha filha se chama Luciana.

Dona MARIA LIA, mãe. Quando fez 40 anos, mandei bilhete: - Minha mãe, não é por nada não mas a IDA começa aos 40. Sem resposta. Mas, quando fez 80, seu motorista chegou bem cedinho com esse recado: - Meu filho, esperei 40 anos para lhe responder. A IDA pode ser que comece aos 40. Mas a VIDA começa, mesmo, é aos 80.

SERGINHO, filho, advogado e Master on Law (Cyberlaw) por Harvard. Fez operação, dessas para emagrecer, e seu motorista Marcelo preocupado. Segue as mensagens que trocaram, pelo zap, Patrão, saiu tudo bem né? Foi tudo ótimo. Graças a Deus, que meu emprego está garantido.

SOBRE AS SOGRAS. Por sugestão do cronista João Alberto Sobral, o fotógrafo Pedro Luiz bateu retrato de certa dama. Quando foi entregar, soube que havia falecido na noite anterior. A história passou a ser conhecida, nas redações. Certo dia, chega cidadão e pede: - Quero lhe contratar para tirar uma foto de minha sogra.

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O jornal PODER, edição de 27/04/2022, deu manchete sobre Francisco: - O Papa elogia as sogras. Mais, por baixo, esse comentário do jornalista Tonico Magalhães: - É porque ele nunca teve uma.

José Paulo Cavalcanti Filho, advogado



