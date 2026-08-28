Conversas de 1/2 minuto (54) - Família
O livro já está pronto. É das últimas colunas. E ando já com saudades, ao perder o encontro com o leitor neste espaço........................
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Estamos bem perto do fim, volto a dizer. O livro já está pronto. É das últimas colunas. E ando já com saudades, ao perder o encontro com o leitor neste espaço.
Dr. ARMANDO MONTEIRO FILHO, sogro. Usina Cucau. Tinha 5 anos e estava com Henry Ralph Trenchard Shorto, diretor da Mendes Lima - uma das mais importantes empresas açucareiras da época. Foi quando apareceu um trem. O primeiro de sua vida. E o maquinista com macacão vistoso, pendurado na cabine de comando, veio apitando aquele monstro de ferro e aço. Para espanto do menino. Seu Shorto perguntou: - Quando crescer, vai querer ser maquinista? E ele, antecipando seu futuro, - Não, vou ser dono de trem.
JOSÉ PAULO NETO, filho. Dedé começou a pilotar carros no autódromo de Caruaru. Ano seguinte acabou campeão, ganhando todas as corridas. Depois foi para a Fórmula 3, em Donington Park (Inglaterra), mas essa é outra história. Certo é que antes de uma corrida pernambucana dona Lectícia, preocupada, lhe deu conselho que acabou na primeira página do Jornal do Commercio: - Meu filho, corra devagar.
JOSÉ ROBERTO CAVALCANTI, Zeca, irmão. Lembrou diálogo de Brecht em A vida de Galileu (escrita em 1937 mas publicada só em 1943) que começa com fala de personagem que trabalhava com Galileu Galilei, Andrea Sarti, filho de uma governanta: - Infeliz do povo que precisa de herói. Ao que seu mestre retruca: - Não, Andrea, infeliz é o povo que não tem herói. Pensei no Brasil e completei: - Não, Zeca, verdadeiramente infeliz é o povo que precisa e não tem heróis.
* * *
Tinha que levar a filha, todas as noites, para o ballet; e esperava lá duas horas, lendo livros, até voltar para casa com ela. A dona da academia sugeriu que participasse das aulas, seria um bom exercício, tanto que os bailarinos saíam de lá suados. E completou: Tem ainda uma vantagem, grande, que é o direito a uma Carteira de Estudante. Vai poder pagar meia entrada, nos cinemas. Na carteira diz qual o curso? Sim, ballet. Sai nela minha foto? Não, só o nome. Então me inscreva. Diga o nome completo, para informar à UNE. Pois não, José Paulo Cavalcanti Filho. Pode? Só mesmo Zeca.
LUCIANA MONTEIRO CAVALCANTI, filha. No telefone, voz de mulher desesperada: - Pai, pai, vão me matar. Eles querem dinheiro. - Raquel, minha filha, é você? - Sou eu, pai, me salve. - Seja feliz, querida, e desliguei. O cliente, na minha frente, - Era sua filha? - Não, era um ladrão. Só para lembrar ao amigo leitor, minha filha se chama Luciana.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Dona MARIA LIA, mãe. Quando fez 40 anos, mandei bilhete: - Minha mãe, não é por nada não mas a IDA começa aos 40. Sem resposta. Mas, quando fez 80, seu motorista chegou bem cedinho com esse recado: - Meu filho, esperei 40 anos para lhe responder. A IDA pode ser que comece aos 40. Mas a VIDA começa, mesmo, é aos 80.
SERGINHO, filho, advogado e Master on Law (Cyberlaw) por Harvard. Fez operação, dessas para emagrecer, e seu motorista Marcelo preocupado. Segue as mensagens que trocaram, pelo zap, Patrão, saiu tudo bem né? Foi tudo ótimo. Graças a Deus, que meu emprego está garantido.
SOBRE AS SOGRAS. Por sugestão do cronista João Alberto Sobral, o fotógrafo Pedro Luiz bateu retrato de certa dama. Quando foi entregar, soube que havia falecido na noite anterior. A história passou a ser conhecida, nas redações. Certo dia, chega cidadão e pede: - Quero lhe contratar para tirar uma foto de minha sogra.
* * *
O jornal PODER, edição de 27/04/2022, deu manchete sobre Francisco: - O Papa elogia as sogras. Mais, por baixo, esse comentário do jornalista Tonico Magalhães: - É porque ele nunca teve uma.
José Paulo Cavalcanti Filho, advogado