Sarampo: o preço de baixar a guarda

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No Brasil, a vacina tríplice viral — contra sarampo, caxumba e rubéola — integra o Programa de Imunizações e está disponível gratuitamente pelo SUS

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Durante algumas décadas, o sarampo pareceu caminhar para ocupar apenas as páginas da história da medicina. A vacinação em larga escala transformou uma doença altamente contagiosa, antes tão presente na infância, em ocorrência cada vez mais rara. Mas os vírus, quando encontram populações suscetíveis, recordam que conquistas sanitárias não são necessariamente definitivas. É o que acontece agora nas Américas. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) vem alertando para o aumento do sarampo no continente: onde existem falhas na cobertura vacinal, abre-se espaço para que uma doença prevenível volte a circular.

O Brasil não está isolado dessa realidade. Neste mês de agosto, a atenção voltou-se particularmente para São Paulo. Até o momento da redação deste texto, o estado contabilizava 23 casos confirmados de sarampo, sendo 20 na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos, em sua maioria relacionados à importação do vírus. Esses números estão sujeitos a atualização conforme a evolução epidemiológica.

Esse aspecto merece atenção. Vivemos em um mundo no qual pessoas atravessam continentes em poucas horas. E, junto com elas, podem viajar agentes infecciosos.

Hoje, o vírus também viaja de avião. Um passageiro infectado pode embarcar em outro país, desembarcar em uma metrópole e, antes mesmo do diagnóstico, deslocar-se para outras cidades e estados. Assim, um surto inicialmente localizado em São Paulo não deve ser interpretado como problema exclusivamente paulista. Em um país continental e intensamente conectado, a vigilância precisa alcançar todas as unidades da Federação.

O sarampo encontra terreno favorável quando existem bolsões de pessoas suscetíveis, sobretudo em decorrência de esquemas vacinais incompletos. Por isso, os órgãos de saúde recomendam intensificação da vacinação, vigilância epidemiológica e resposta rápida diante de casos suspeitos.

Há uma interessante contradição: as vacinas podem se tornar vítimas do próprio sucesso. Quando uma doença desaparece do cotidiano, diminui a percepção do perigo. As novas gerações deixam de conhecer suas complicações, enquanto informações equivocadas sobre imunização ganham espaço, especialmente nas redes sociais.

Mas vacinação é, simultaneamente, proteção individual e responsabilidade coletiva. Quando a cobertura vacinal diminui, criam-se condições para que um caso importado deixe de ser episódio isolado e origine cadeias de transmissão.

No Brasil, a vacina tríplice viral — contra sarampo, caxumba e rubéola — integra o Programa Nacional de Imunizações e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Diante do cenário atual, é fundamental verificar a situação vacinal e seguir as recomendações das autoridades sanitárias.

Não cabe transformar o alerta em pânico. Sarampo exige vigilância, não alarmismo; informação, não medo. A resposta é conhecida há décadas: vacinação adequada, identificação precoce dos casos e atuação rápida dos serviços de saúde.

Sob o olhar do cardiologista, há uma reflexão que ultrapassa nossa especialidade. Estamos acostumados a falar em prevenção quando discutimos hipertensão, colesterol, tabagismo, diabetes, obesidade e sedentarismo. Mas a medicina preventiva não se restringe às doenças cardiovasculares. Poucas intervenções traduzem tão bem o princípio de antecipar-se à doença quanto a vacinação.

O que acontece em São Paulo deve servir de advertência para todo o Brasil. Conferir a caderneta de vacinação, procurar uma unidade de saúde diante de dúvidas e seguir as recomendações oficiais são atitudes simples, mas fundamentais.

A história da medicina ensina que controlar uma doença não significa vencê-la para sempre. É preciso preservar as condições que permitiram contê-la. Em um mundo no qual as distâncias encolheram e os aviões aproximaram cidades, países e continentes, também os microrganismos passaram a viajar mais longe — e mais depressa. Se o vírus também viaja de avião, a prevenção precisa chegar antes dele.

Antônio Carlos Sobral Sousa, professor titular da UFS e Membro das Academias Sergipanas de Medicina (atual Presidente), de Letras e de Educação



