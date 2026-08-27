A justiça pede vista porque ninguém quer ver

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O Rio de Janeiro é o estado com a maior série em linha reta de governadores afastados ou presos em toda a história. Cabral, Pezão, Franco, Garotinhos, Witzel, Castro, não há registro de fato semelhante até porque não é fácil prender um governador eleito. Eles dispõem de muitos recursos, instâncias e apelações, podem sair de fininho terceirizando responsabilidades e ordens de pagamento, deixando o ordenador de despesas na linha de tiro. Podem ter parceiros nos tribunais de contas que, não por acaso, são nomeados por quem irão fiscalizar. Ainda recorrem aos foros mais convenientes e certamente também existem os que escapam da prisão porque têm competência para não deixar pistas. Apesar disso, foram levados ao xilindró: titulares, reservas, terceiros na linha de sucessão, além de vereadores, religiosos, deputados, acusados de associação com milicianos e com o crime organizado, uma incrível lista em todos os escalões. O Rio chegou ao estágio em que foram esgotados todos os reservas votados, sendo obrigados a apelar para um longínquo e discreto desembargador que, nem no pior dos pesadelos, pensou em ser um dia escolhido para estancar a sangria de corrupção no estado. Quase ninguém sabe quem é, ninguém viu e ninguém vê, se gordo, magro, se faz dancinha, se acena sorrindo para populares ou se recebe conselhos de espíritos caninos e outros bichos. Ninguém sabe se conhece o estado, se entende de administração pública, se sabe onde funciona o legislativo, se é calmo ou nervoso. Assumiu sem um voto sequer. Ninguém sabe se gosta de fazer uma fezinha no jogo de bicho ou se prefere Bet. Até agora tudo o que se tomou conhecimento é que gosta de usar a caneta para cortar gastos com comissionados desnecessários e economizou milhões de uma tacada só. Foi o bastante para cair nos gostos. Não tem havido reclamação por ter permanecido no cargo, ao contrário, até agora só recebe elogios, mas a opinião pública ainda está cautelosa, afinal o histórico do estado e do país recomenda maior observação. A nação é calejada em decepção, de Curitiba ao Oiapoque.

Dizem os juristas que o certo, certo mesmo, teria sido convocar uma nova eleição, mas ninguém está reclamando do descumprimento da lei. Até o Supremo, que tem sido tão criticado por botar os pés pelas mãos, dessa vez empurrou a palavra final com a barriga, quer dizer, pediu vista do processo. Parece que pediu vista para não ver. A ideia seria deixar o governador fazendo o bom trabalho dele, mesmo sem o respaldo das urnas e da lei, sem precisar providenciar uma nova eleição em cima da outra. Parece tão conveniente que preferem nem olhar.

A questão é que, cedo ou tarde, os eleitores serão chamados a votar, sendo os mesmos que elegeram a cambada em linha reta. Quem sabe o governador em exercício, dando bom exemplo de austeridade com a coisa pública, consiga iluminar os eleitores cariocas para que prestem mais atenção e deixem de votar em macacos ou em quem vai receber o mandato e um passe para a cadeia. (o chimpanzé Tião recebeu 400 mil votos dos cariocas e foi o macaco mais votado do mundo, conquistando o recorde oficial do Guinness World Records).

Os cariocas, espertos que são e se acham, antes de criticar os nordestinos dizendo que não sabem votar, deveriam lembrar em quem votaram e procurar saber o destino que tiveram.

O Rio de Janeiro continua lindo, mas se não pedir vista do processo eleitoral para caprichar no voto, a fila em linha reta vai aumentar. Nesse caso, seria melhor votar novamente no chimpanzé Tião que fez sucesso com o slogan: Tudo pela evolução. Para presidente macaco Tião!

Sérgio Gondim, médico



