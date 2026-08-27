A justiça pede vista porque ninguém quer ver
O Rio de Janeiro continua lindo, mas se não pedir vista do processo eleitoral para caprichar no voto, a fila em linha reta vai aumentar
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Rio de Janeiro é o estado com a maior série em linha reta de governadores afastados ou presos em toda a história. Cabral, Pezão, Franco, Garotinhos, Witzel, Castro, não há registro de fato semelhante até porque não é fácil prender um governador eleito. Eles dispõem de muitos recursos, instâncias e apelações, podem sair de fininho terceirizando responsabilidades e ordens de pagamento, deixando o ordenador de despesas na linha de tiro. Podem ter parceiros nos tribunais de contas que, não por acaso, são nomeados por quem irão fiscalizar. Ainda recorrem aos foros mais convenientes e certamente também existem os que escapam da prisão porque têm competência para não deixar pistas. Apesar disso, foram levados ao xilindró: titulares, reservas, terceiros na linha de sucessão, além de vereadores, religiosos, deputados, acusados de associação com milicianos e com o crime organizado, uma incrível lista em todos os escalões. O Rio chegou ao estágio em que foram esgotados todos os reservas votados, sendo obrigados a apelar para um longínquo e discreto desembargador que, nem no pior dos pesadelos, pensou em ser um dia escolhido para estancar a sangria de corrupção no estado. Quase ninguém sabe quem é, ninguém viu e ninguém vê, se gordo, magro, se faz dancinha, se acena sorrindo para populares ou se recebe conselhos de espíritos caninos e outros bichos. Ninguém sabe se conhece o estado, se entende de administração pública, se sabe onde funciona o legislativo, se é calmo ou nervoso. Assumiu sem um voto sequer. Ninguém sabe se gosta de fazer uma fezinha no jogo de bicho ou se prefere Bet. Até agora tudo o que se tomou conhecimento é que gosta de usar a caneta para cortar gastos com comissionados desnecessários e economizou milhões de uma tacada só. Foi o bastante para cair nos gostos. Não tem havido reclamação por ter permanecido no cargo, ao contrário, até agora só recebe elogios, mas a opinião pública ainda está cautelosa, afinal o histórico do estado e do país recomenda maior observação. A nação é calejada em decepção, de Curitiba ao Oiapoque.
Dizem os juristas que o certo, certo mesmo, teria sido convocar uma nova eleição, mas ninguém está reclamando do descumprimento da lei. Até o Supremo, que tem sido tão criticado por botar os pés pelas mãos, dessa vez empurrou a palavra final com a barriga, quer dizer, pediu vista do processo. Parece que pediu vista para não ver. A ideia seria deixar o governador fazendo o bom trabalho dele, mesmo sem o respaldo das urnas e da lei, sem precisar providenciar uma nova eleição em cima da outra. Parece tão conveniente que preferem nem olhar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A questão é que, cedo ou tarde, os eleitores serão chamados a votar, sendo os mesmos que elegeram a cambada em linha reta. Quem sabe o governador em exercício, dando bom exemplo de austeridade com a coisa pública, consiga iluminar os eleitores cariocas para que prestem mais atenção e deixem de votar em macacos ou em quem vai receber o mandato e um passe para a cadeia. (o chimpanzé Tião recebeu 400 mil votos dos cariocas e foi o macaco mais votado do mundo, conquistando o recorde oficial do Guinness World Records).
Os cariocas, espertos que são e se acham, antes de criticar os nordestinos dizendo que não sabem votar, deveriam lembrar em quem votaram e procurar saber o destino que tiveram.
O Rio de Janeiro continua lindo, mas se não pedir vista do processo eleitoral para caprichar no voto, a fila em linha reta vai aumentar. Nesse caso, seria melhor votar novamente no chimpanzé Tião que fez sucesso com o slogan: Tudo pela evolução. Para presidente macaco Tião!
Sérgio Gondim, médico