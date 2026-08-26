Conter despesas para reduzir juros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O Brasil convive há anos com uma combinação preocupante de dívida pública elevada, despesas crescentes acima da capacidade de arrecadação e taxas de juros entre as mais altas do mundo. O resultado é conhecido: menos investimentos, menor crescimento econômico e mais dificuldade para empresas e famílias planejarem o futuro. Esse cenário, porém, não será solucionado apenas com aumento de arrecadação. É indispensável enfrentar uma das principais causas do desequilíbrio fiscal: o crescimento persistente das despesas públicas.

Quando os gastos avançam acima da capacidade de crescimento da economia, o governo precisa se financiar cada vez mais. O aumento da dívida eleva a percepção de risco e pode exigir juros maiores para que os investidores continuem financiando o Estado.

Conter despesas não significa simplesmente cortar investimentos ou reduzir serviços essenciais.

Significa estabelecer prioridades, combater desperdícios, revisar benefícios, eliminar despesas ineficientes e melhorar a qualidade e a eficiência do gasto público. A redução consistente das despesas melhora as expectativas dos agentes econômicos e demonstra maior capacidade do governo de controlar suas contas.

Com menor necessidade de financiamento, diminui a pressão sobre o mercado de crédito e aumenta o espaço para a redução dos juros. Juros menores significam crédito mais acessível, maior capacidade de investimento das empresas, estímulo ao consumo e melhores condições para a geração de empregos. Também reduzem o custo de financiamento da própria dívida pública, abrindo espaço para novos investimentos e para uma economia mais dinâmica. Quando o mercado percebe que as despesas públicas continuarão crescendo sem uma contrapartida sustentável de receitas, aumenta a percepção de risco. Para financiar uma dívida cada vez maior, o governo pode ser obrigado a oferecer remuneração mais elevada aos investidores. E esses juros acabam repercutindo em toda a economia. Portanto, a discussão não deve se limitar a arrecadar mais, mas também a aplicar melhor os recursos arrecadados e, sobretudo, a gastar menos quando as despesas não forem essenciais.

Conter despesas é condição necessária para reduzir o endividamento, recuperar a confiança e criar espaço para juros menores. Mais do que uma opção de política econômica, o controle responsável das despesas públicas deve ser encarado como um compromisso do novo Presidente com o futuro do País. O Brasil não pode continuar sendo financiado indefinidamente por uma combinação de dívida crescente e juros elevados. É necessário interromper esse ciclo, freando o crescimento das despesas públicas, para que o País possa crescer mais, investir melhor e pagar menos juros.

Cláudio Sá Leitão , conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.



