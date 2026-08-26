Ciência com Propósito - Pernambuco com futuro!

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Pernambuco é um estado geograficamente pequeno, se comparado a outros entes da federação, mas que possui ativos importantes para o seu desenvolvimento social e econômico, os quais por vezes não são enfatizados nas políticas públicas e ações empresariais. Nosso estado apresenta, comparativamente, bons sistemas de ensino médio, técnico e superior. Além disso, Pernambuco possui um ecossistema de ciência, tecnologia e inovação que é referência nacional. Exemplos importantes são o Porto Digital, que transformou um território urbano (centro antigo do Recife), em um ambiente inovador de transformação digital, engenharia de softwares e correlatos. Outro exemplo é o Oeste Inovador, que está sendo construído na região oeste da cidade do Recife, por diversas instituições de ciência e tecnologia (ICTs), com ênfase na transformação da ciência em produtos e serviços para a sociedade, a partir da infraestrutura e do capital humano qualificado existente nestas ICTs. São ações distintas em sua natureza, e no seu foco, mas que se complementam, e que se trabalhado em sinergia irá contribuir fortemente no desenvolvimento de Pernambuco.

Este conceito de desenvolvimento baseado na ciência aplicada serviu como base para criarmos em 2020, quando reitor, o Instituto de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo (IPÊ) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Esse movimento foi essencial para aproximar as pesquisas desenvolvidas na instituição — as invenções - de resultados efetivos para a sociedade - as inovações. É o que chamamos de "Do Paper ao PIB, com propósito da prosperidade compartilhada".

Neste momento de eleições para a gestão do Estado de Pernambuco é de extrema necessidade que se debata um novo modelo de desenvolvimento, e que nele, se inclua a ciência aplicada nas cadeias produtivas do nosso estado. Como por exemplo, nos setores sucroenergético, da fruticultura, da produção de leite e derivados, do complexo gesseiro, do polo têxtil, das energias renováveis, entre outros. O futuro social e econômico do Estado de Pernambuco passa pelo efetivo embarque da ciência, tecnologia e inovação nos sistemas produtivos. Para isto, são essenciais políticas públicas estruturantes, bem como a participação integrada de governo, academia, iniciativa privada e terceiro setor neste contexto. Cabe ressaltar, que este novo modelo precisa estar espalhado para todas as regiões do estado, respeitando-se as especificidades e vocações de cada região.

É importante lembrar que na história da humanidade, períodos de acentuado desenvolvimento dos países, e de suas regiões, estão fortemente atrelados a momentos de grandes investimentos em educação, ciência e tecnologia. Portanto, uma ciência com propósito é o caminho seguro para um Pernambuco com futuro.

Marcelo Carneiro Leão, diretor do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE/MCTI), ex-reitor da UFRPE e membro da Academia Pernambucana de Ciência



