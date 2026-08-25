Será tempo de correr para as montanhas?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Não é exagero constatar que uma parte da sociedade, inclusive em espaços de poder e de comunicação, não percebe positivamente o trabalho do STF.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O professor Georges Abboud (Conjur, 18/08/2026) anota, inclusive, que essa atmosfera leva pessoas a se sentirem empoderadas a "denunciar" o Tribunal como epicentro de uma "oligarquia" e reunião dos vilões das onze mais assistidas novelas da história. Com o debate sobre o sigilo da fonte não vem sendo diferente.

O estopim para isso remete a uma decisão monocrática meio da qual foi autorizada busca e apreensão contra a pretensa "fonte" de um jornalista que assinara reportagens sobre o alegado uso indevido de carros oficiais pela família de um Ministro do STF quando em seu Estado natal.

Entretanto, a rigor, não ocorreu quebra do sigilo da fonte. Ocorreu a continuidade de investigações permeadas de indícios, o que não se confunde com autoritarismo, pois envolve a premissa de que não se pode conferir a qualquer atividade profissional sigilo ilimitado, notadamente para o cometimento de excessos que possam vir a configurar condutas ilícitas.

O sigilo da fonte, desde a jurisprudência internacional, não é algo impenetrável, como demonstrado nos acórdãos dos casos Goodwin v. UK, de 1996, e The Sunday Times v. UK, de 1979, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, citados no artigo do professor Abboud. No Brasil, é impossível afastar que a Carta Magna

atribuiu ao jornalismo papel crucial de fiscalização do poder e na promoção do debate público. Mas, lado outro, é imprescindível duvidar que esse mesmo papel carrega consigo, igualmente, enorme responsabilidade.

A liberdade de imprensa densifica o compromisso do constituinte de 1988 com um ambiente informativo livre e plural. O sigilo da fonte é a espinha dorsal do jornalismo investigativo, permitindo a vigilância estratégica, já que, de outra forma, possíveis ilegalidades estariam invisíveis. No entanto, trata-se de garantia transcendente dessa característica, já que abarca, porque é preciso, a marca da não-absolutização. Cito o maior dos nossos constitucionalistas, o saudoso José Afonso da Silva: "O exercício profissional não pode servir de escudo ao crime. Portanto, numa situação como tal, o profissional fica sujeito a revelar a fonte, se o Judiciário o exigir" (Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, 2006); e o outro renomado constitucionalista, Pedro Serrano: "Nenhum direito é absoluto. Só dois direitos são absolutos: direito de não ser escravizado e direito de não ser torturado. Todo direito tem limites" (UOL, 13/8/2026).

Como se deduz, o debate recomenda, sobretudo, calma e um olhar constitucional mais isento, até em causa própria. Inserida a proporcionalidade na equação das liberdades essenciais, a reflexão tende a mudar de figura. E aí se diluem os gritos nos megafones dos alarmistas para que todos corram às montanhas. Quem nada deve nada deve ter a temer.

A fonte não adquire imunidade criminal porque conversou com o jornalista e nenhum profissional do jornalismo pode estar acima das leis ou da ideia de accountability. Pode, é claro, e deve responder pelos abusos que pratique no exercício do seu trabalho, assim como por danos causados por publicações ilícitas. Da mesma forma, ao Estado não é dada a autoridade de apreender equipamentos de um jornalista, vasculhar suas comunicações, descobrir quem lhe forneceu informações e então usar essa descoberta para dirigir a investigação contra a própria fonte. Nem uma coisa e nem a outra.

O tema convida à não-pessoalização de antipatias. Em nome do bem do interesse coletivo, não se pode conceber garantias individuais infinitas. De resto, no Estado de Direito, não cabem os intocáveis e nem toda modulação ou moderação é ameaça. Quem cabulou tão importante aula, que corra atrás para recuperar os créditos acadêmicos perdidos. Já para o alheio ao meio jurídico, informe-se devidamente. Não seja massa de manobra ou feito de bobo.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado



