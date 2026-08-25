Pequena nota sobre o professor-candidato
Um professor é alguém que se coloca frequentemente entres duas instâncias que têm um forte componente político: o TEMPO e o ESPAÇO.
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Não tenho mais vontade de fazer campanha política pra ninguém. Aliás, meu envolvimento mais direto com candidaturas se deu logo após a redemocratização, quando trabalhei nas campanhas de Jarbas Vasconcelos pra Prefeito do Recife (1985) e de Miguel Arraes pra Governador (1986). Nesse último caso, lembro que expunha no meu carro um adesivo que dizia "ELE está voltando", numa alusão sub-reptícia ao Messias que retorna para instalar o Reino dos Justos, depois de um prolongado e difícil exílio. Tínhamos todas as razões, naquela juventude vivida sob uma feroz ditadura, de imaginar que, pelo menos no caso de Arraes, aquela ponta da História rompida pelo golpe, seria reatada!
Não há nenhuma "ponta solta" da História, hoje, a ser reatada, e nenhum passado idealizado deve servir de farol para guiar ações futuras. Aliás, fazer do futuro a realização de um passado idealizado é a proposta de todo fascismo. Mas, não posso deixar de imaginar que certos "tipos-ideais", num país como o nosso, podem preencher boa parte dos requisitos éticos, políticos e intelectuais capazes de oferecer uma barreira moral ao verdadeiro escárnio em que se transformou a política nacional.
Essa ideia de "tipo ideal" do político em quem tenho confiança - embora ela possa ser traída, claro!- recai sobre... os PROFESSORES! Não se trata de nenhuma "transferência psicanalítica". Explico minhas preferências.
Como eu vejo um professor e por que acredito que ele pode projetar na política as qualidades e os predicados que são imanentes à sua profissão? Não se trata de apenas defender uma política pública de educação; arranjar verba parlamentar para projetos educacionais locais, defender a classe dos professores ou a "qualidade social da educação". Não: meus motivos são outros!
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Um professor é alguém que se coloca frequentemente entres duas instâncias que têm um forte componente político: o TEMPO e o ESPAÇO. Em relação à primeira, ele precisa LEMBRAR (passado) o que foi construído e destruído antes dele, e precisa IMAGINAR (futuro) que seus alunos talvez possam introduzir no Mundo algo NOVO, uma tarefa essencialmente política. Em relação à segunda instância (Espaço), ele é responsável por conduzir jovens para aquele espaço da SOBREVIVÊNCIA (trabalho) e da CONVIVÊNCIA (cidadania) para se construir o futuro que a imaginação desenha.
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É aqui onde "EDUCAR É UM ATO POLÍTICO" (Freire) e A POLÍTICA UM ATO EDUCATIVO! Isso não significa afirmar uma posição política, ideológica ou partidária, mas oferecer suportes subjetivos a cada egresso de um sistema escolar: uma competência para falar, compreender, pensar, julgar e decidir conjuntamente, a partir de critérios julgados justos e legítimos. Penso que os PROFESSORES são esses sujeitos pedagógico-políticos que trazem para o espaço público a possibilidade de que esses predicados/exigências/competências encontrem um lugar em nossa frágil democracia.
Por isso quando professores como Paulo Rubem Santiago, Liana Cirne, Cida Pedrosa, Ivete Caetano, Maurício Rands... apresentam seus nomes, uma pequena franja de otimismo e de esperança nasce em mim. Suas presenças pedagógicas abrem a representação democrática para a introdução, no espaço decisório, daqueles predicados que acabei de assinalar, qualificando e aprofundando o debate parlamentar.
E acho que tenho razão nos meus argumentos!
Flávio Brayner, professor Emérito da UFPE