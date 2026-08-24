O futuro não está no Ideb
Apesar de seu efeito mobilizador, o Ideb tem suas limitações. Por exemplo, não leva em conta os alunos que estão fora da escola
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Nesses meus 35 anos dedicados às políticas públicas de educação, não tenho dúvidas em afirmar que o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi o indicador que mais mobilizou o país no campo da educação - um número simples que varia de 0 a 10 e que dá uma boa radiografia do desempenho educacional de escolas, municípios e estados, e, naturalmente, do próprio país. O Ideb é calculado pela multiplicação da nota média em Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), extraída do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) pela taxa de aprovação. Assim, torna-se possível calcular o Ideb dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
A recente divulgação do Ideb - relativa aos resultados de 2025 - mostrou que o país avançou bastante nos Anos Iniciais. Pode-se dizer assim que a chamada recomposição de aprendizagem na pós-pandemia, tanto em LP como em MAT, deu bons frutos. Boa parte dos municípios ultrapassou os resultados de 2019 (anteriores à pandemia) - algo que não havia acontecido em 2023. O avanço em MAT foi de 9 pontos no Saeb - parece que o país despertou para a crise da aprendizagem nessa disciplina. Já os avanços para os Anos Finais e o Ensino Médio foram muito discretos - quase uma estagnação.
Apesar de seu efeito mobilizador, o Ideb tem suas limitações. Por exemplo, não leva em conta os alunos que estão fora da escola. Outra limitação decorre do fato de não levar também em consideração o nível socioeconômico (NSE), que pode explicar até 40% da desigualdade na aprendizagem. Ainda não temos os dados de 2025 para o NSE, mas, olhando para os de 2023, 52% dos alunos de alto NSE têm desempenho escolar adequado em Matemática, em contraste com os 32% dos alunos de baixo NSE. Não obstante tais limitações, o Ideb, como disse, tem um papel mobilizador relevante na Educação brasileira - mas o futuro não está nesse indicador, e sim no aprendizado adequado em LP e em MAT, que corresponde a um número mínimo de pontos que o aluno precisa ter no Saeb nessas duas disciplinas. Por exemplo, para os Anos Iniciais do EF, isso corresponde a 200 pontos em LP e 225 pontos em MAT.
O aprendizado adequado tem também um importante papel para o financiamento da educação - considerando o ICMS Educacional (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço) e o Valor Ano Aluno Resultado (VAAR) do Fundeb. Por outro lado, pelo trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, percebemos claramente que a grande maioria dos gestores municipais ainda não sabe nem o que significa, em termos de pontos no Saeb, esse aprendizado adequado, nem aquilo que seus alunos precisam dominar para alcançar tal aprendizado. O país pode melhorar - e muito - seus resultados se investir na formação de seus gestores educacionais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entendo ainda que, apesar dessa nova fase de avaliar a qualidade do ensino pela aprendizagem adequada - conforme está previsto no novo Plano Nacional de Educação (PNE) - e seus efeitos na busca por financiamento, não podemos "jogar o bebê fora junto com a água do banho" - expressão derivada daquela em inglês: "don't throw the baby out with the bathwater". Aqui me refiro ao Ideb. O país não pode colocá-lo em segundo plano, ou, ainda pior, esquecer seu papel mobilizador junto à sociedade. Claro que ele pode ser aperfeiçoado, mas não esquecido. Isso importa em definir novas metas para cada uma das três etapas escolares - pois estamos ainda usando as de 2021.
Outro ponto para o qual o país precisa dar atenção é a qualidade do que estamos avaliando a partir das matrizes usadas nos exames do Saeb. São matrizes que não captam esse novo ambiente disruptivo que estamos vivendo - que olham para o retrovisor, e não para onde aponta o farol. Uma das mais importantes avaliações internacionais é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) que já leva em consideração em suas avaliações competências como pensamento crítico, criatividade e pensamento computacional. A maneira como vamos avaliar nossos alunos a partir do advento da Inteligência Artificial (IA) vai mudar substancialmente. O país precisa urgentemente olhar para esse novo ambiente e preparar adequadamente nossos estudantes.
Mozart Neves Ramos é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto.