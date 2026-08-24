O futuro não está no Ideb

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Apesar de seu efeito mobilizador, o Ideb tem suas limitações. Por exemplo, não leva em conta os alunos que estão fora da escola

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Nesses meus 35 anos dedicados às políticas públicas de educação, não tenho dúvidas em afirmar que o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi o indicador que mais mobilizou o país no campo da educação - um número simples que varia de 0 a 10 e que dá uma boa radiografia do desempenho educacional de escolas, municípios e estados, e, naturalmente, do próprio país. O Ideb é calculado pela multiplicação da nota média em Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), extraída do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) pela taxa de aprovação. Assim, torna-se possível calcular o Ideb dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

A recente divulgação do Ideb - relativa aos resultados de 2025 - mostrou que o país avançou bastante nos Anos Iniciais. Pode-se dizer assim que a chamada recomposição de aprendizagem na pós-pandemia, tanto em LP como em MAT, deu bons frutos. Boa parte dos municípios ultrapassou os resultados de 2019 (anteriores à pandemia) - algo que não havia acontecido em 2023. O avanço em MAT foi de 9 pontos no Saeb - parece que o país despertou para a crise da aprendizagem nessa disciplina. Já os avanços para os Anos Finais e o Ensino Médio foram muito discretos - quase uma estagnação.

Apesar de seu efeito mobilizador, o Ideb tem suas limitações. Por exemplo, não leva em conta os alunos que estão fora da escola. Outra limitação decorre do fato de não levar também em consideração o nível socioeconômico (NSE), que pode explicar até 40% da desigualdade na aprendizagem. Ainda não temos os dados de 2025 para o NSE, mas, olhando para os de 2023, 52% dos alunos de alto NSE têm desempenho escolar adequado em Matemática, em contraste com os 32% dos alunos de baixo NSE. Não obstante tais limitações, o Ideb, como disse, tem um papel mobilizador relevante na Educação brasileira - mas o futuro não está nesse indicador, e sim no aprendizado adequado em LP e em MAT, que corresponde a um número mínimo de pontos que o aluno precisa ter no Saeb nessas duas disciplinas. Por exemplo, para os Anos Iniciais do EF, isso corresponde a 200 pontos em LP e 225 pontos em MAT.

O aprendizado adequado tem também um importante papel para o financiamento da educação - considerando o ICMS Educacional (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço) e o Valor Ano Aluno Resultado (VAAR) do Fundeb. Por outro lado, pelo trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, percebemos claramente que a grande maioria dos gestores municipais ainda não sabe nem o que significa, em termos de pontos no Saeb, esse aprendizado adequado, nem aquilo que seus alunos precisam dominar para alcançar tal aprendizado. O país pode melhorar - e muito - seus resultados se investir na formação de seus gestores educacionais.

Entendo ainda que, apesar dessa nova fase de avaliar a qualidade do ensino pela aprendizagem adequada - conforme está previsto no novo Plano Nacional de Educação (PNE) - e seus efeitos na busca por financiamento, não podemos "jogar o bebê fora junto com a água do banho" - expressão derivada daquela em inglês: "don't throw the baby out with the bathwater". Aqui me refiro ao Ideb. O país não pode colocá-lo em segundo plano, ou, ainda pior, esquecer seu papel mobilizador junto à sociedade. Claro que ele pode ser aperfeiçoado, mas não esquecido. Isso importa em definir novas metas para cada uma das três etapas escolares - pois estamos ainda usando as de 2021.

Outro ponto para o qual o país precisa dar atenção é a qualidade do que estamos avaliando a partir das matrizes usadas nos exames do Saeb. São matrizes que não captam esse novo ambiente disruptivo que estamos vivendo - que olham para o retrovisor, e não para onde aponta o farol. Uma das mais importantes avaliações internacionais é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) que já leva em consideração em suas avaliações competências como pensamento crítico, criatividade e pensamento computacional. A maneira como vamos avaliar nossos alunos a partir do advento da Inteligência Artificial (IA) vai mudar substancialmente. O país precisa urgentemente olhar para esse novo ambiente e preparar adequadamente nossos estudantes.

Mozart Neves Ramos é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto.



